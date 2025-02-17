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黑糖珍珠鮮奶變成甜甜圈！Mister Donut X 珍煮丹聯名一次看

▲▼「Mister Donut X 珍煮丹」首度聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲「Mister Donut X 珍煮丹」首度聯名。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜甜圈品牌「Mister Donut」首度攜手人氣手搖飲「珍煮丹」打造一系列黑糖甜甜圈、飲品，不僅有咬得到Q粿配料的「黑糖Q粿黃金圈」，還有甜甜圈版「黑糖珍珠鮮奶」，2月18日起於全門市正式上市，並祭出限時6天買5送1、買6送2優惠。

▲▼「Mister Donut X 珍煮丹」首度聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲甜甜圈版黑糖珍珠鮮奶「黑糖奶香波堤（右）」。

▲▼「Mister Donut X 珍煮丹」首度聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲「黑糖Q粿黃金圈」吃得到黑糖Q粿。

「Mister Donut X 珍煮丹」首度聯名推出9款黑糖祭新品，以濃郁黑糖做為主題，把珍煮丹人氣飲品、配料變身成甜甜圈，首推「黑糖奶香波堤」，選用經典波堤半邊裹上白牛奶可可沾醬，並淋上一圈特制黑糖蜜，最後放上象徵「黑糖珍珠」的可可脆球，售價55元。

「黑糖Q粿黃金圈」則在黃金圈外層裹上一層特調黑糖蜜，搭配塞滿鮮奶油結合珍煮丹人氣配料的「黑糖Q粿」限定內餡，製成咀嚼系甜甜圈，售價55元。

▲▼「Mister Donut X 珍煮丹」首度聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼2款甜甜圈+1款糰子皆搭配珍煮丹特製黑糖粉。

▲▼「Mister Donut X 珍煮丹」首度聯名。（圖／記者蕭筠攝）

還有3款加了珍煮丹特製黑糖粉的甜甜圈，「濃醇黑糖波堤」在人氣波堤圈同時放上黑糖蜜及黑糖粉，打造雙重黑糖滋味，售價50元；「黑糖可可餅乾波堤」則把波堤裹上黑糖可可沾醬，再灑上可可脆片、特製黑糖粉提升口感層次，售價50元；「豆香黑糖蜜糰子」將經典日式糰子裹上濃郁黑須豆香粉，最後擠上一層特調黑糖蜜，售價55元。

▲▼「Mister Donut X 珍煮丹」首度聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲黑糖可可波堤、黑糖可可歐菲香皆裹上特製黑糖可可沾醬。

最後的「黑糖可可波堤（售價45元）」、「黑糖可可歐菲香（售價48元）」，是以Q彈波堤及帶有磅蛋糕口感的歐菲香為基底，各別裹上珍煮丹黑糖粉特製黑糖可可沾醬。

▲▼「Mister Donut X 珍煮丹」首度聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲加碼喝2款聯名現做飲品。

除了甜甜圈外還有2款聯名現做飲品，「黑糖珍珠蕎麥奶茶」選用帶有穀物香的蕎麥茶為基底，並加入手搖飲經典配料黑糖珍珠，每杯售價99元；「黑糖海鹽奶蓋紅茶」則以伯爵紅茶做為茶底，先是放上鹹甜海鹽奶蓋，最後灑上珍煮丹黑糖粉點綴，售價89元，以上聯名品項將於2月18日起正式開賣。

為歡慶新品上市，2月18日起至2月23日祭出甜甜圈買5送1、買6送2優惠，須內含指定品項1款即享優惠；2月18日起至3月17日還有「現做飲品買1送1」，期間凡購買黑糖祭限定現做飲品1杯即送價值39元甜甜圈1個。

▲▼Krispy Kreme攜手Pocky推情人節限定甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme攜手Pocky推出3款情人節限定甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

另一甜甜圈品牌「Krispy Kreme」近日則攜手Pocky推出3款情人節限定甜甜圈，首推有著浪漫心型造型的「莓櫻蜜戀」，以草莓巧克力、Pocky草莓棒搭配櫻花卡士達內餡，口感甜蜜好吃；「抹香盈柚」內藏柚子抹茶卡士達內餡，結合Pocky抹茶棒，是款大人系口味。

「花映濃巧」則在經典糖霜甜甜圈上淋滿白巧克力，再擠上奶油乳酪佐以巧克力餅乾碎花，最後放上Pocky牛奶餅乾棒增添口感，售價皆為60元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut 珍煮丹 Krispy Kreme

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