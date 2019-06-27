超夢幻！金山3公頃「粉紅牡丹蓮」盛開 藏農伯心美的故事

▲金山清水農地荷花田現在開得正美。（圖／新北市政府提供）

記者彭懷玉／採訪報導

夢幻的荷花田藏有農友心美的故事！在金山磺清大橋附近，有處3公頃的粉色系牡丹蓮，每年端午節後盛開，現在開得最美，蓮蓬、蓮子全株皆可用。另外種植甘藷、筊白筍、蓮藕等作物，均是友善耕作農友黃正俊阿伯的心血結晶。

友善耕作農友黃正俊阿伯，在103年12月迷途西伯利亞小白鶴飛到金山清水農地時，即率先響應農業局友善田園區域計畫，附近農友受到他的影響，不再施用化學肥料與不灑農藥、除草劑，撿拾福壽螺，以友善耕作方式管理田區，目前清水友善耕作農地已經有3公頃，黃正俊阿伯笑說，「現在最漂亮啦，到7月都還有得看。」

▲友善耕作農友黃正俊阿伯。（圖／新北市政府提供）

新北市政府農業局林務科科長黃嘉文說明，黃正俊阿伯農地原本就採友善耕作，103年侯鳥小白鶴飛到他田地時，以原本就有的福壽螺維生，更在駐足當地長達一年多時間，證明該地的環境是好的、適合動植物生存的，期望透過黃正俊阿伯的例子，影響更多農友，現在友善耕作的範圍從雙溪開始，擴及金山、北海岸、烏來等地，全部約200公頃。

新北市政府農業局表示，清水農地位於磺溪出海口與清水溪交匯處的河口農地，是候鳥遷徙路線的中繼站，水質清淨，荷花隨風搖曳，花姿綽約，因為無噴灑農藥，因此荷花全株都可以利用，蓮藕是涼拌或燉煮湯品的材料，蓮子是甜點聖品，成熟的荷葉可用來包覆食材，增進料理的風味，蓮蓬可做為花藝插花材料，花與嫩葉乾燥後能泡茶飲用，全株都是寶。

▲因為無噴灑農藥，因此荷花全株都可以利用。（圖／新北市政府提供，許小姐拍攝）

農業局長李玟表示，為兼顧生態保育與農作收益，從104年起辦理友善田園區域計畫，以增加新北市友善農地面積及農友人數，目前友善耕作面積達191.5公頃，有197位農友加入。萬里、金山友善計畫最初是以清水農地為核心區，農友以友善耕種方式種植蓮花、茭白筍、甘藷等特色作物，可申請有機質肥料或轉作地方特產作物等友善耕作補助。

金山清水農地荷花

交通方式：1.國光客運1815台北－金山青年活動中心，在社寮站下車後，往磺清大橋步行約500公尺即可到達。

2.基隆客運829、862、863在清水路41巷路口下車，往磺清大橋步行5分鐘即可到達。

3.支持友善耕作購買荷花的民眾，可於假日上午8點至下午6點，平日上午9點至下午6點，在清水農地洽黃正俊阿伯：手機號碼0952533310。