台東歐式風格民宿藏身住宅區　早餐、下午茶老闆娘親手做

▲太太的小公館是2個女生依著自己夢想中的家打造出來的。（圖／太太的小公館提供）

記者徐溱謐／台東報導

在台東安靜的住宅區裡，一間外型低調卻很有設計感的三層樓歐風建物藏身其中。廚房裡秋萍正忙著準備下午茶，優格、果醬、香蕉蛋糕，每一樣都是她花了許多時間親自做的，沒有任何添加物的點心或許不如烘焙坊的好吃，卻是她對客人100%的用心。

▲秋萍喜歡自己做早餐和小點心給客人吃。（上圖／太太的小公館提供、下圖／記者徐溱謐攝）

「太太的小公館」是秋萍和Peggy兩個女生一起經營的民宿，5年前Peggy因為工作的關係離開台北，來到步調悠閒的台東生活；原本住在台中的秋萍，則跟隨著退休的先生回到知本老家務農，適應著這裡的新生活。看似沒有任何交集的兩人在一堂咖啡課中相遇，台東對她們來說是個新地方，但未來日子很可能都會在這裡度過，兩人決定攜手打造夢想中的家。

▲民宿藏身在住宅區中，外觀低調優雅。（圖／記者徐溱謐攝）

推開民宿大門，一樓寬敞的大廳空間打掃得一塵不染，右手邊是鞋櫃空間，中間的灰色椅子讓到訪的旅客可以坐在上面換上室內拖鞋，左手邊則是讓客人可以聊天和用餐的地方，長木桌上擺著糖果、香蕉還有乾燥花束。再往裡面走就是秋萍的小廚房，下午客人到達民宿後，她會端上自己做的蛋糕小點讓客人品嚐。

▲大門進去右手邊是鞋櫃和換鞋的小沙發。（圖／記者徐溱謐攝）

▲左手邊的長木桌是讓客人用餐的地方，還有水果和糖果可以自取。（圖／記者徐溱謐攝）

一樓大門進去右手邊的空間則是讓客人聊天休息的小客廳，大理石中島旁放著幾張優雅的高腳椅，泡杯咖啡或茶坐在這裡一起聊天，環境非常舒適；喜歡聽音樂的客人也可以在這個空間找到黑膠播放器和一整面牆的黑膠唱片，坐在深藍色的沙發椅上，聽著樸實的音樂聲，在台東的漫遊生活中度過一個悠閒的下午。

▲小客廳的中島可以泡咖啡、喝茶、聊天。（圖／記者徐溱謐攝）

▲一整面牆的黑膠唱片和黑膠撥放器，還有沙發可以休息。（圖／記者徐溱謐攝）

旅館內的房間總共有4種房型，一樓「太太的套房」是間標準雙人房，適合情侶、夫妻或是一個人入住；「英倫藍調」是間高級雙人房，房間裡有一張原木長桌和一個半開放式的陽台空間，可以開點窗在陽台上看書或喝茶；「法式慵懶」則是豪華雙人房，床鋪旁有一個舒服的懶骨頭，浴室還有一個豪華浴缸。

▲「太太的套房」是標準雙人房。（圖／太太的小公館提供）

▲「英倫藍調」是高級雙人房，還有一個半開放式的小陽台。（圖／記者徐溱謐攝）

▲「法式慵懶」是豪華雙人房，浴室有一個豪華浴缸和淋浴間。（上圖／記者徐溱謐攝、下圖／太太的小公館）

旅館內還有一個為了小家庭出遊準備的房型「灰調優雅」，4人的房間裡有2張雙人床，浴室還有2支並排的淋浴花灑，爸媽帶著2個小孩一起洗澡空間也很寬敞。其實旅館中除了「太太的套房」的洗手檯只有1個水龍頭之外，其他房型都有2個水龍頭，這些設計都是貼心的女主人想的，不論是情侶或全家人一起刷牙洗臉，空間都非常足夠。

▲「灰調優雅」是4人房，浴室的淋浴設備和洗手檯都是成雙設計。（圖／記者徐溱謐攝）