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抽北海道雙人機票！可不可推出新品「雪藏紅茶」　整球冰淇淋超消暑

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▲▼可不可熟成紅茶推出新品「雪藏紅茶」。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲可不可熟成紅茶推出新品「雪藏紅茶」，詮釋80年代的流行文化。（圖／可不可熟成紅茶提供）

旅遊中心／綜合報導

KEBUKE可不可熟成紅茶26日推出新品「雪藏紅茶」，夏日來一杯冰淇淋紅茶消暑清涼，此外還推出「可不可與你作伙乎乾」集字抽獎活動，集滿「作」、「伙」、「乎」、「乾」4個字即可參加抽獎，有機會獲得北海道雙人賞雪來回機票。

雪藏紅茶是可不可新推出的冰淇淋紅茶，紅茶基底嚴選自斯里蘭卡優質茶葉，搭配台灣義美食品的香草冰淇淋，厚重的茶香韻味與冰淇淋的奶甜香氣交融，冰鎮消暑隨時間慢慢化開成一杯香濃甘醇的奶茶。

雪藏紅茶取自白雪融入紅茶中的意象，訴說著80年代的台灣受到美日流行文化影響，年輕人在服裝和髮型上勇於表現自我，哼著當時最流行的台語歌曲《雪中紅》，大方展示台式混搭文化，如同經典老歌所詮釋的男女情愛苦澀以及曾經的浪漫甜蜜，雪藏紅茶帶來的是甜中有澀、澀中卻又帶著甜的愛戀，綿綿情意浸潤在唇齒之間。

可不可熟成紅茶再次詮釋80年代復古的元素，新品加碼推出「可不可與你作伙乎乾」集字抽獎活動，特別製作尪仔標造型刮刮集字卡，26日起至全台門市消費滿百即可獲得1張，購買雪藏紅茶1杯另加贈1張，依此類推。集滿作、伙、乎、乾4個字即有機會獲得北海道雙人賞雪來回機票、台中知名室內冰雪樂園雙人門票或義美驚喜冰淇淋桶等好禮。

關鍵字： 台北市美食 可不可熟成紅茶 雪藏紅茶 冰淇淋紅茶

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