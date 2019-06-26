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又有新菜色！馬可波羅推半自助早午餐　每周僅1天供應

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▲馬可波羅餐廳新任主廚法比歐。（圖／馬可波羅餐廳提供）

▲馬可波羅餐廳新任主廚法比歐持續推出新菜單。（圖／馬可波羅餐廳提供）

記者徐溱謐／台北報導、攝影

馬可波羅義大利餐廳位於香格里拉台北遠東國際大飯店38樓，今年春季新上任的義籍主廚法比歐 (Fabio Strammiello)，繼第一波初試水溫的主廚精選菜單廣獲好評後，最新推出全系列義式佳餚，包括單點菜單、高CP值午間套餐和豐盛精緻的半自助式週日早午餐，融合義式傳統料理精髓和主廚獨具品味的創意美學。

義籍主廚法比歐曾任職於多家米其林餐廳，以「創意，超越義大利」自我期許，採擷當代料理思維與技法，融合在世界各地旅居學習到的精髓，盡情發揮創意，重新詮釋經典義大利料理。他說，「我從不做重複的菜餚，因為我希望客人每次體驗到的都是全新的驚喜。」

主廚推薦單點菜色：

烤茄子千層（680元）

主廚將傳統的千層麵變化成一道屬於自己的創意料理。將茄子加入麵衣炸過之後，再捲入絲翠奇亞乳酪佐上一層青醬和日本甜蝦，最後撒上自製的番茄粉，繁複的工序造就了全新的義式千層麵，柔軟醇香的乳酪是義大利麵的好朋友，青醬和番茄成功扮演了平衡這道佳餚的配角。

▲▼馬可波羅義式餐廳,週日早午餐。（圖／記者徐溱謐攝）

窯烤乳豬（980元）

主廚深知台灣人對豬肉的喜愛，因此選用台灣在地豬五花肉做研發。首先，乳豬燉煮後將其表面煎至焦黃，使其口感外酥內嫩。再搭配孢子甘藍和以黃芥末、蛋白和美乃滋製成的芥末泡泡平衡其中的油膩感，最後撒上獨特的配角咖啡粉。

▲▼馬可波羅義式餐廳,週日早午餐。（圖／記者徐溱謐攝）

陳年蘭姆酒鳳梨薄片（360元）

鳳梨是台灣的特色水果之一，因此在這個鳳梨盛產的季節，主廚推出了這道季節甜點。以蘭姆酒醃漬鳳梨搭配香醇的香草冰淇淋，最後放上義式蛋白霜和少許新鮮薄荷點綴。其口感酸酸甜甜，鼻中富有蘭姆和草本薄荷的香氣，將義式甜點與台灣食材的完美結合。

▲▼馬可波羅義式餐廳,週日早午餐。（圖／記者徐溱謐攝）

如同他為馬可波羅餐廳設計嶄新的菜單，也是他過往在其他餐廳未推出過的，由此可見主廚對於原創與品質的堅持。而他充滿意境如畫的擺盤風格，正是深受在哥本哈根所鑽研的北歐料理的影響，主廚用食材說故事，以極簡乾淨的方式呈現，其目的也是讓用餐的客人一眼明瞭盤內料理所用的食材。

在加入香格里拉台北遠東之前，法比歐曾在榮獲2個榮譽高帽子、位於澳洲堪培拉的米其林餐廳Aubergine Restaurant擔任副主廚，亦曾於哥本哈根有世界最佳餐廳美譽的Noma餐廳、巴黎Restaurant Le Taillevent、倫敦 Apsley’s a Heinz Beck Restaurant等知名米其林餐廳工作，他將用當代創意義式料理擄獲饕客的味蕾。

此外，馬可波羅全新推出半自助式週日早午餐，體驗義大利人享受週末時光與親友分享佳餚的生活態度。點用任一主廚精選主菜，還可於餐檯上無限享用豐富精緻的義式餐點，包括義式冷肉、香煎鴨肝、綜合海鮮、主廚例湯和甜點吧等，每位2280元起。此外，亦可以優惠價580起加購精選酒款暢飲佐餐。

義式綜合烤肉拼盤

馬可波羅餐廳引進了西班牙進口的Josper烤箱，以托斯卡尼的烹飪方式製作以木炭加熱，使得肉類或蔬菜都具有獨特的炭烤風味，即便在高溫下還能保留肉汁。主廚在炭烤前先用義大利香草及橄欖油醃漬，烹飪後再抹上義大利香料豬脂油，吃起來外酥內嫩，這份綜合烤肉拼盤可享用到羊肉、牛肉、雞肉、海鮮和蔬菜，適合2人一起分享。

▲▼馬可波羅義式餐廳,週日早午餐。（圖／記者徐溱謐攝）

香煎鴨肝

▲▼馬可波羅義式餐廳,週日早午餐。（圖／記者徐溱謐攝）

關鍵字： 台北市美食 馬可波羅 遠東大飯店 香格里拉 早午餐

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