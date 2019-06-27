暑假出國好省！帶全家人玩四川8天2萬有找

文／七逗旅遊網提供

暑假要到了！打算趁這時帶家人出國，可以選擇到中國的四川省，這裡是中國境內唯一同時擁有世界自然遺產、文化遺產、自然與文化遺產的省份，能讓全家人大開眼界。帶著家人玩，推薦跟團出發比較方便，目前市面上還有特惠行程，玩四川8天不用2萬元，讓你輕鬆體驗四川的魅力！



▲從戰國時代沿用到現代的都江堰，已擁有超過2千年的歷史。（圖／shutterstock.com提供）

論全球水利工程界元老，都江堰水利工程絕對排的上前幾名，從戰國時代李冰父子建造都江堰後，即使經過2千多年及期間多次整修，直到現在，都江堰依然正常運作中，並和青城山一起被列為世界文化遺產。



▲青城山一年四季都綠意盎然。（圖／shutterstock.com提供）

距離都江堰水利工程只有10公里的青城山，是道教的發源地，也是道教名山之一。一年四季來這裡，都能看到青翠的林木，也因此被稱為青城山。沿著階梯步道探索這裡，叢林、溪流、小橋、瀑布……原始幽靜的美景讓人心情放鬆，好像來到一個遺世獨立的秘境，難怪青城山會獲得「青城天下幽」的美名，並與劍門山、峨眉山、夔門山等四川名山齊名。



▲金光閃閃的峨眉山金頂，是信徒們的心靈聖地。（圖／shutterstock.com提供）

和青城山同為四川名山的峨眉山，是佛教聖地，和樂山大佛被共同列為世界自然與文化遺產，峨嵋山因秀麗的景色而被譽為「峨眉天下秀」。「金頂」是峨眉山寺廟和景點最集中的地方，超吸睛的大型佛像、佛殿散發耀眼金光，世界上最高、48公尺的十方普賢菩薩像就矗立在這裡，再加上一旁的銅殿、金殿、銀殿，來到這個聖地，內心彷彿也被淨化了。





▲來川菜博物館看各種文物長知識。（圖／喜鴻假期提供）

身為專業饕客，你對四川的美食料理瞭解多少？如果需要惡補一下川菜知識，可到以四川菜系為主題的川菜博物館。除了川菜，你也能在這裡對川酒、川茶、川戲、川派建築、川派園林……等構成四川本土文化的元素，有更進一步的認識。



▲川菜博物館戶外一排排的陶罐裝著「川菜之魂」豆瓣醬。（圖／喜鴻假期提供）

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