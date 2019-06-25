慶祝奧萬大25歲生日　6月29日起3日入園優惠只要10元！

▲奧萬大國家森林遊樂區慶祝25歲生日，邀請民眾入園體驗園區夏日風情。（圖／奧萬大國家森林遊樂區提供）

記者白珈陽／南投報導

奧萬大國家森林遊樂區生日要到了！林務局南投林區管理處為慶祝7月1日奧萬大生日，配合學生暑假到來，將在6月29日、30日及7月1日推出活動，入園門票優惠只要10元！林管處、奧萬大園區歡迎民眾把握機會，體驗奧萬大豐富的夏季生態。

南投林管處長李炎壽表示，奧萬大國家森林遊樂區於1994年7月1日開園，而今已25歲了！奧萬大國家森林遊樂區屬中海拔山區，一年四季都擁有不同的面貌，如春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，各具特色，尤其夏天的奧萬大更是熱鬧非凡，蝴蝶、老鷹、獼猴或享受蛙鳴，歡迎民眾來奧萬大享受夏日風情。

▲奧萬大國家森林遊樂區夏天生態豐富。（圖／南投林管處提供／下同）

近期梅雨鋒面帶來豐沛水量，瀑布宛如萬馬奔騰、水勢壯闊，走在奧萬大森林步道裡，還能享受珍貴的「森林三寶」：「活氧」、「芬多精」及瀑布所帶來的「負離子」，將讓人暑氣全消，還能好好淨化身體。

▲近日鋒面帶來豐沛雨量，園區內瀑布水勢壯闊。

7月1日是奧萬大生日，也適逢學生迎來暑假，為鼓勵國人多到戶外活動，體驗奧萬大的森林之美，南投林管處特別推出3日入園優惠措施，入園只需10元，邀請民眾一起來為奧萬大慶生，利用假日到奧萬大國家森林遊樂區踏青旅遊，避暑之餘，還能體驗不同於都市生活的「森活假期」。