美麗信雨林餐廳推出雙卡餐飲優惠　持國民旅遊卡或學生證享79折



▲美麗信雨林餐廳首次針對國民旅遊卡卡友及學生族群推出「雙卡餐飲優惠」，無限吃到飽竟然只要616元起，只到8月31日。(圖／美麗信提供)



記者黃士原／台北報導

美麗信雨林餐廳首次針對國民旅遊卡卡友及學生族群推出「雙卡餐飲優惠」，無限吃到飽竟然只要616元起，只到8月31日。

7月1日起至8月31日止，雨林繽紛百匯自助餐廳推出「雙卡餐飲優惠」專案，憑國民旅遊卡或學生證用餐，不分平假日、午晚間皆享79折，平日午間每人只要616元+10%(原價780元+10%)、平日晚間折扣後每人695元+10%(原價880元+10%)；假日774元+10%(原價980元+10%)。

美麗信一樓「雨林繽紛百匯自助餐廳」，主廚以季節為主軸隨時選用當季食材做變化，提供各式豐腴菜餚選擇，菜色陣容包括現切燒烤美國牛排等不定期更換，餐檯上更有綜合生魚片、精選海鮮、壽司手捲、現煮麵點、中西式繽紛熱食及海陸開胃冷盤，樂活鮮蔬沙拉吧、精緻湯品、季節時令水果、西班牙La Menorquina冰淇淋、手作精緻歐風甜點、多款果汁及咖啡茶飲等無限享用。





▲50樓Cafe-古法香草油漬挪威鮭佐洛神花醬。(圖／50樓Cafe提供)

另外，全國最高自助餐廳50樓Café迎接暑假，特別與挪威海產推廣協會合作，整個7月推出「挪威鮭魚月」活動，挪威鮭魚36小時新鮮空運來台，變身為各款美餚，除了二款創意料理「古法香草油漬挪威鮭佐洛神花醬」和「爐烤火山鹽香茅挪威鮭」外，每餐期都會上演的現切鮭魚秀。