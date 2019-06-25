ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

美麗信雨林餐廳推出雙卡餐飲優惠　持國民旅遊卡或學生證享79折

ETtoday餓勢力

▲優惠只有10天 美麗信花園酒店平日用餐三人同行一人免費。（圖／美麗信花園酒店提供）
▲美麗信雨林餐廳首次針對國民旅遊卡卡友及學生族群推出「雙卡餐飲優惠」，無限吃到飽竟然只要616元起，只到8月31日。(圖／美麗信提供)

記者黃士原／台北報導

美麗信雨林餐廳首次針對國民旅遊卡卡友及學生族群推出「雙卡餐飲優惠」，無限吃到飽竟然只要616元起，只到8月31日。

7月1日起至8月31日止，雨林繽紛百匯自助餐廳推出「雙卡餐飲優惠」專案，憑國民旅遊卡或學生證用餐，不分平假日、午晚間皆享79折，平日午間每人只要616元+10%(原價780元+10%)、平日晚間折扣後每人695元+10%(原價880元+10%)；假日774元+10%(原價980元+10%)。

美麗信一樓「雨林繽紛百匯自助餐廳」，主廚以季節為主軸隨時選用當季食材做變化，提供各式豐腴菜餚選擇，菜色陣容包括現切燒烤美國牛排等不定期更換，餐檯上更有綜合生魚片、精選海鮮、壽司手捲、現煮麵點、中西式繽紛熱食及海陸開胃冷盤，樂活鮮蔬沙拉吧、精緻湯品、季節時令水果、西班牙La Menorquina冰淇淋、手作精緻歐風甜點、多款果汁及咖啡茶飲等無限享用。


▲50樓Cafe-古法香草油漬挪威鮭佐洛神花醬。(圖／50樓Cafe提供)

另外，全國最高自助餐廳50樓Café迎接暑假，特別與挪威海產推廣協會合作，整個7月推出「挪威鮭魚月」活動，挪威鮭魚36小時新鮮空運來台，變身為各款美餚，除了二款創意料理「古法香草油漬挪威鮭佐洛神花醬」和「爐烤火山鹽香茅挪威鮭」外，每餐期都會上演的現切鮭魚秀。

關鍵字： 美食快訊 雨林餐廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

這3家吃到飽正式進駐板橋遠百

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

暑假限定室內水上樂園不怕曬！

前鎮水產第二家店6/28正式開幕

嘉義浮誇冰店連冰棒棍都能吃！

桃園鵝肉小吃店必點特製炸豆腐！

枋寮隱藏版景觀餐廳眺望無敵海景！

祥富水產高雄夢時代店8月初開幕

內湖超夯成功肉圓一咬下炸出肉餡！

古坑隱藏版景觀餐廳整片夜景超美！

熱門行程

最新新聞更多

因應日本G20高峰！6/26-7/1..

國外藝術家都愛這！池上最美藝術村

抗憂鬱＆壓力！這些食物助改善情緒

蘭嶼溫馨民宿「薰多琦」有家的溫度

湖山水庫首次滿庫　遊客呼：幸運

小朋友設計「華山遊戲場」26日試營

歡慶奧萬大生日入園優惠只要10元

今夏最夢幻露營！夜宿樂園一晚

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366