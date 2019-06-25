「新北市河海音樂季」7/27首航！周遭私房景點這樣玩2天

▲新北市今年首度聯手「海洋音樂祭」與「漁人舞台原創音樂」，打造全新「2019新北市河海音樂季」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新北報導

全台最大原創音樂盛事即將開跑！新北市今年首度聯手「海洋音樂祭」與「漁人舞台原創音樂」，打造全新「2019新北市河海音樂季」，從7月27日開始，由淡水原創音樂基地「淡水漁人舞台」開先鋒，再迎來8月30日至9月1日的「貢寮國際海洋音樂祭」，讓身體細胞充滿搖滾分子，聽音樂、看夕陽，迎著海風吹拂，度過浪漫盛夏夜。

▲今（25）日新北市長侯友宜出席開幕記者會，宣布「新北市河海音樂季」啟航。（圖／記者彭懷玉攝）



夏天就是要到海邊堆沙、玩水，若能有音樂點綴更棒，「新北市河海音樂季」的「河」指的是2016年開始打造的原創音樂基地「淡水漁人舞台-原創音樂」活動，「海」則是每年獨立樂團盛事「貢寮國際海洋音樂祭」，今年參與的樂團更達148團，包括金曲獎得主茄子蛋、Matzka、青峰、八三夭和Tizzy Bac等。此外，在海洋音樂祭現場的貢寮海灘，今年也第一次結合貢寮國際沙雕藝術節，同步展出各國沙雕好手的精采作品。

▲貢寮國際海洋音樂祭。（資料照／新北市政府觀旅局提供）



今年「新北市河海音樂季」7月27日、7月28日及8月3日移至淡水漁人舞台舉辦，至於海洋音樂祭初賽從8月4日開跑，包含顯然樂隊、隨性、無妄合作社、傷心欲絕等78組樂團將在鰆魚鐵旗下開唱。喜歡獨立音樂的民眾，從7月27日到8月25日的每週六日，樂迷們可以一邊喝啤酒、享用輕食，一邊欣賞落日餘暉，跟著音樂搖擺，徜徉熱力四射的盛夏時光。

▲今年「新北市河海音樂季」7月27日、7月28日及8月3日移至淡水漁人舞台舉辦。（圖／新北市政府觀旅局提供）

貢寮不只有海，山裡的故事也很豐富！新北市觀旅局規劃「貢享幸福－貢寮小旅行」，結合山海線的景點和體驗，包含騎單車、划獨木舟、走讀漁村、品味老街、玩浮潛、走訪農村等。若時間充裕，也可搭淡海輕軌來趟淡水深度旅行，或是到紅樹林自然保留區、小美術館、淡水紅毛城走走，晚上再到星空音樂會徜徉優美旋律的懷抱，以音樂完美不一樣的仲夏旅程。



新北市河海音樂季

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