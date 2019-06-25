ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

「新北市河海音樂季」7/27首航！周遭私房景點這樣玩2天

ETtoday旅遊雲

▲河海音樂祭。（圖／新北市政府觀旅局提供,記者彭懷玉攝）

▲新北市今年首度聯手「海洋音樂祭」與「漁人舞台原創音樂」，打造全新「2019新北市河海音樂季」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新北報導

全台最大原創音樂盛事即將開跑！新北市今年首度聯手「海洋音樂祭」與「漁人舞台原創音樂」，打造全新「2019新北市河海音樂季」，從7月27日開始，由淡水原創音樂基地「淡水漁人舞台」開先鋒，再迎來8月30日至9月1日的「貢寮國際海洋音樂祭」，讓身體細胞充滿搖滾分子，聽音樂、看夕陽，迎著海風吹拂，度過浪漫盛夏夜。

▲河海音樂祭。（圖／新北市政府觀旅局提供,記者彭懷玉攝）

▲今（25）日新北市長侯友宜出席開幕記者會，宣布「新北市河海音樂季」啟航。（圖／記者彭懷玉攝）

夏天就是要到海邊堆沙、玩水，若能有音樂點綴更棒，「新北市河海音樂季」的「河」指的是2016年開始打造的原創音樂基地「淡水漁人舞台-原創音樂」活動，「海」則是每年獨立樂團盛事「貢寮國際海洋音樂祭」，今年參與的樂團更達148團，包括金曲獎得主茄子蛋、Matzka、青峰、八三夭和Tizzy Bac等。此外，在海洋音樂祭現場的貢寮海灘，今年也第一次結合貢寮國際沙雕藝術節，同步展出各國沙雕好手的精采作品。

▲河海音樂祭。（圖／新北市政府觀旅局提供,記者彭懷玉攝）

▲貢寮國際海洋音樂祭。（資料照／新北市政府觀旅局提供）

今年「新北市河海音樂季」7月27日、7月28日及8月3日移至淡水漁人舞台舉辦，至於海洋音樂祭初賽從8月4日開跑，包含顯然樂隊、隨性、無妄合作社、傷心欲絕等78組樂團將在鰆魚鐵旗下開唱。喜歡獨立音樂的民眾，從7月27日到8月25日的每週六日，樂迷們可以一邊喝啤酒、享用輕食，一邊欣賞落日餘暉，跟著音樂搖擺，徜徉熱力四射的盛夏時光。

▲河海音樂祭。（圖／新北市政府觀旅局提供,記者彭懷玉攝）

▲今年「新北市河海音樂季」7月27日、7月28日及8月3日移至淡水漁人舞台舉辦。（圖／新北市政府觀旅局提供）

貢寮不只有海，山裡的故事也很豐富！新北市觀旅局規劃「貢享幸福－貢寮小旅行」，結合山海線的景點和體驗，包含騎單車、划獨木舟、走讀漁村、品味老街、玩浮潛、走訪農村等。若時間充裕，也可搭淡海輕軌來趟淡水深度旅行，或是到紅樹林自然保留區、小美術館、淡水紅毛城走走，晚上再到星空音樂會徜徉優美旋律的懷抱，以音樂完美不一樣的仲夏旅程。

新北市河海音樂季
官網

關鍵字： 新北市旅遊 貢寮區旅遊 新北市河海音樂季 2019福隆國際沙雕藝術季 海洋音樂祭漁人舞台原創音樂 沙雕

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

這3家吃到飽正式進駐板橋遠百

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

暑假限定室內水上樂園不怕曬！

前鎮水產第二家店6/28正式開幕

嘉義浮誇冰店連冰棒棍都能吃！

桃園鵝肉小吃店必點特製炸豆腐！

枋寮隱藏版景觀餐廳眺望無敵海景！

祥富水產高雄夢時代店8月初開幕

內湖超夯成功肉圓一咬下炸出肉餡！

古坑隱藏版景觀餐廳整片夜景超美！

熱門行程

最新新聞更多

因應日本G20高峰！6/26-7/1..

國外藝術家都愛這！池上最美藝術村

抗憂鬱＆壓力！這些食物助改善情緒

蘭嶼溫馨民宿「薰多琦」有家的溫度

湖山水庫首次滿庫　遊客呼：幸運

小朋友設計「華山遊戲場」26日試營

歡慶奧萬大生日入園優惠只要10元

今夏最夢幻露營！夜宿樂園一晚

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366