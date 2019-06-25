一風堂EXPRESS 6/28進駐新竹巨城　開幕首7日麵量免費加大



▲一風堂EXPRESS微笑酸辣豚骨。（圖／一風堂提供)



記者黃士原／台北報導

台灣一風堂的美食街型態新品牌「一風堂EXPRESS」，繼台北微風南山店的首家店鋪後，第二家店鋪即將於6月28日於新竹巨城開幕，同時推出新竹首發微笑酸辣豚骨拉麵，開幕首3日（6月28～30日）點選特製博多豚骨即贈唐揚炸雞兌換券乙張，開幕首7日（6月28日～7月4日）所有拉麵麵量免費加大。

一風堂EXPRESS於台灣的第二家分店坐落於新竹巨城四樓美食街，店內設有專用客席，亦可使用大量公共座位，以快速、便利兼具高CP值的特色提供美味又道地的博多拉麵。店內商品以四大款特色拉麵為主，包含博多豚骨、辣肉味噌、黑帶豬軟骨，以及新竹巨城首發的特色拉麵「微笑酸辣豚骨」，價格自170元至290元。





▲一風堂EXPRESS特製博多豚骨。（圖／一風堂提供)





▲一風堂EXPRESS辣肉味噌。（圖／一風堂提供)

至於新竹巨城首發的特色拉麵「微笑酸辣豚骨」，結合泰式酸辣海鮮湯與豚骨高湯，加上精心製作的一風堂獨家辣醬、酸辣肉醬、酥炸野菇以及蒜味鮮蝦等配料，香氣四溢。此外，一風堂EXPRESS有別於一般一風堂店鋪，更會提供多款免費配料，讓消費者可依自己喜好添加各種佐料。

開幕期間祭出多項優惠，還可搭配優惠套餐及免費配料吃到飽，一風堂EXPRESS新竹巨城店開幕首3日，只要點選「特製博多豚骨」拉麵，即可獲得唐揚炸雞兌換券乙張，而開幕首7日期間，則所有拉麵麵量免費加大。





▲一風堂EXPRESS黑帶豬軟骨。（圖／一風堂提供)