享受韓國火燒般的秋天－內藏山、大屯山、雪嶽山

文／七逗旅遊網提供

約從10月中旬開始，韓國紅色的秋天在首爾、內藏山、大屯山猖狂起來，滿山滿谷的紅葉、銀杏，將陪伴你度過詩情畫意的秋天！



韓國最美的賞楓地點，首推內藏山國家公園，秋天，內藏山彷彿著了火，處處都能見到紅葉的身影。色彩鮮豔的「丹楓走廊」是這裡的一大亮點，沿著道路慢步，兩側的楓樹彷彿沒有盡頭，橘黃、橘紅交錯的色彩像十分夢幻，令人深深陶醉。





▲內藏山的「丹楓走廊」被譽為全韓最美賞楓地點，有人形容：沒到過內藏山賞楓的人，不算真正賞過楓哦。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲內藏山國家公園賞楓期約在10月中旬~11月下旬。（圖／鳳凰旅遊提供）

以山勢險峻、奇岩怪石眾多聞名的大屯山公園，位於韓國中部，在此，你可以搭龍門纜車，感受空中賞楓的魅力，同時還能看到五冠岩、皇帝岩、七仙岩、立石岩，體驗如武俠世界般磅礡奇幻的場景。



膽量更大的人，還可以加碼挑戰立在兩座山峰間的「金剛排雲橋」，這座橋梁像是一條空中走廊，而進階版的「風雲階梯」又更刺激，幾乎呈現垂直狀，由於是單向通行，一旦挑戰後就無法回頭囉！



▲龍門纜車約7分鐘的旅程中，一路上盡賞奇岩怪石。（圖／鳳凰旅遊提供）



▲大屯山上的金剛排雲橋，宛如空中走廊，挑戰你的膽量！（圖／鳳凰旅遊提供）

玩韓國，怎能錯過最美味道地的韓食！鳳凰旅遊限定行程特別嚴選高人氣餐食，像是曾在2017年榮獲米其林指南推薦的雙美食「滿足五香豬腳」、「高峰─藥泉桑黃蔘雞湯」，讓你享受好料不踩雷！特製的微酸蒜醬、小白菜跟柔嫩豬腳肉的組合超對味；加入上等桑黃的蔘雞湯，色澤金黃誘人，燉的酥爛脫骨的雞肉、糯米，吸收滿滿的湯汁，每一口都能嚐到鮮甜的好滋味。





▲滿足五香豬腳的好滋味獲得米其林推薦的肯定。（圖／鳳凰旅遊提供）



▲高峰.藥泉桑黃蔘雞湯色香味俱全。（圖／鳳凰旅遊提供）

行程中也能欣賞到韓國高人氣的「CHEF拌飯秀」，這可是連韓國總統夫人都曾大力推薦的默劇表演，演員們跟著節奏擺動，做拌飯，切菜、炒菜、淘米的聲音全為現場人聲演出，全程毫無冷場，絕對令人驚艷！





▲CHEF拌飯秀藉由默劇表演，在逗趣好笑的表演中，帶你認識韓國飲食文化。（圖／鳳凰旅遊提供）

另外，雪嶽山國家公園是韓國最早能欣賞楓紅的地方，鳳凰旅遊也推出限定行程，並前往龍門寺一睹千年銀杏，以及德壽宮石牆路、晨靜樹木園等。



▲雪嶽山賞韓國最早的楓紅。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲在首爾市區的南山公園，也能看到秋天來臨的證據。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲秋天，首爾市區的景福宮是散步賞楓的好去處。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲體驗穿著韓服遊韓屋，是目前到韓國旅遊一定要體驗的項目。（圖／鳳凰旅遊提供）



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