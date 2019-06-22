封閉6年終開放！花蓮九曲洞24日重啟　來欣賞大自然鬼斧神工

▲彎彎曲曲的九曲洞，已經整修完成。

圖文／鏡週刊

花蓮太魯閣國家公園內的著名景點「九曲洞」，6年前封閉整修後，確定於6月24日上午9點試行開放，遊客終於可以近距離觀賞大自然鬼斧神工造成的立霧溪峽谷。

九曲洞是太魯閣峽谷最精華的路段，立霧溪切穿大理石岩層，呈現溪谷峽窄、兩岸立壁高聳的壯觀景象，美景雖美，但因經常有落石崩塌，經過6年的封閉整修，終於趕在暑假前的6月24日試行開放。

▲迂迴婉轉有如九曲迴腸，九曲洞並非有九個洞。

九曲洞原是中橫公路的舊道，民國85年九曲隧道通車後，舊道便改為人行步道，入口處位在九曲洞隧道西洞口（台8線173.7k），步道長度700公尺，採原路來回，來回約30分鐘。

▲現在建成的水景步道，透明地面可觀賞立霧溪水奔流。

▲雨後的立霧溪，溪水呈現混濁狀態。

修建後的九曲洞安全性更佳，目前尚未規劃配戴安全帽，入口設有清水模建築的廁所，顯得乾淨時尚，容易有落石部分也己掛上安全網，並且興建數個明隧道，較陰暗處也加裝照明設備，其中還有一段低於步道路面的水景步道，靠近溪邊的路面設置了透明壓克力，可直接透視溪水奔流，更能體會峽谷景觀的震憾力。

▲觀賞對面山壁，是一座大自然的地質與生物教室。

儘管夏日炎炎，走在九曲洞內仍能感受到清爽涼意，一旁的立霧溪水流湍急，偶有支流匯集，向外抬頭可仰望百公尺高的峭壁，大自然的鬼斧神工令人讚嘆。

▲梁寒操先生題字「九曲蟠龍」，立於牆面之上。

由於西洞口受限於腹地狹窄，步道入口附近沒有可停車之處，車輛只能臨停放人後立刻駛離，建議盡量搭乘公車前往，開車的遊客請停靠於綠水（170.7K）合流（171.4K）停車場，再轉搭公車前往。

交通資訊： 公車資訊：每日於8:00至18:00有46班次停靠九曲洞往返（往天祥23班次；往太魯閣23班次），時刻表請參考 台灣好行（路線1133）—太魯閣線。 太魯閣客運（路線302）官方網站。 開車：請行駛至最近的停車場合流（170.7k）、綠水（171.4k）停車後，轉搭公車前往。

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