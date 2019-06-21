封島5年！「台灣龍珠」基隆嶼6/25起開放登島　秘境搶先大曝光

地方中心／基隆報導

有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，2013年因蘇力颱風侵襲，重創島上碼頭、設施，市府只能暫停登島進行修復，斥資7000多萬元，封島整修近5年，市府如今終於宣布，25日起將全面對外開放。交通旅遊處表示，基隆嶼一直扮演基隆的屏障，周邊大小島礁都是火山生成，市長林右昌也邀請民眾一同前往探索秘境，尋找「11個基隆」。

基隆嶼位於基隆市東北方外海6公里處，有「台灣龍珠」的美譽，也一直扮演著基隆的屏障，周邊大小島礁皆為火山生成之島嶼，擁有豐富自然景觀與海洋資源，海拔189.3公尺的基隆島燈塔也是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，為特色景觀之一。

▲基隆嶼。（圖／記者彭懷玉攝）



▲基隆嶼周邊大小島礁皆為火山生成之島嶼。（圖／記者林敬旻攝）



交旅處表示，沿登頂步道登攻頂，除可360度俯看濱海環景外，步道兩側也有豐富的原生種，於春夏季時，野百合盛開，垂直岩壁佈滿百合花盛景，秋季時，金花石蒜盛開，另外還有「11個基隆」值得民眾探尋，例如，從海上欣賞基隆山、基隆港、基隆市及踏上基隆嶼，還有7種以基隆為名的植物，包含基隆蠅子草、基隆筷子芥、基隆早熟禾、基隆短柄草、基隆澤蘭、基隆野山藥、基隆天胡荽。

市府表示，有意登島的民眾，只要選定市府核准的船舶，可在碧砂漁港、八斗子漁港、八尺門漁港及基隆港小艇碼頭 等處搭船，每艘船都隨船配有導覽人員為遊客解說。登島當天在臉書打卡照片，就可獲得限量100份的紀念品；正式開放後除船費外，將另向每名登島遊客收取100元保育維護費，作為基隆嶼資源保育及環境維護費用，遊客憑維護費票券收執聯到碧砂漁港特約店家消費可享9折優惠。

基隆市府爭取中央修復經費協助，封島了近5年，修復工程終於2019年大功告成，交旅處指出，風災摧毀基隆與馬頭即島上設施，基隆嶼只能暫停登島，斥資7000多萬元整修候船、島上旅客服務設施，還未船客籍船隻泊靠打造更友善安全的觀光服務環境，整修了包括公廁、臨海及登頂步道修繕以及環境清整等。

林右昌表示，過去每逢颱風過境，基隆嶼碼頭堤根都會受到破壞，這次的修復工程經過海洋大學水工模型設計，把堤根部加寬一倍，基礎變得更加穩固，消波牆也加高、加厚，以抵禦強風大浪，保護碼頭的堤根部，並且在堤根部設置固定的消波防浪機制，堤嘴也加長，不僅作為觀景平台，也可以提高內港的靜穩度。

▼基隆嶼外海小基隆嶼。（圖／記者林敬旻攝）

