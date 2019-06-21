ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

海洋生物、森巴舞者攻佔街頭！「基隆老鷹嘉年華」29日登場

ETtoday旅遊雲

▲海洋老鷹嘉年華29日開跑 。（圖／基隆市文化局提供）

▲基隆海洋老鷹嘉年華將於29日下午4點登場 。（圖／基隆市文化局提供）

旅遊中心／綜合報導

基隆海洋老鷹嘉年華將於29日下午4點登場！今年首次邀請國外森巴舞者、鼓團以及身聲劇場加入遊行。路線從海洋廣場出發，繞行到舊火車站前圓環、愛三路再回到海洋廣場，當天下午3點至6點期間，火車站前與愛三路等遊行路線將實施交通管制，建議民眾提前改道。

▲海洋老鷹嘉年華29日開跑 。（圖／基隆市文化局提供）

▲今年首次邀請國外森巴舞者、鼓團以及身聲劇場加入遊行。（圖／基隆市文化局提供）

今年特別開放給民眾參與嘉年華道具的前置作業，以海洋世界為設計主軸，由藝術家指導後，再由五福社區等6社區分別製作海龜、海豚、小卷、飛魚、潛水女孩、燈塔女神等道具，並由大壯觀願景發展協會製作全新遊艇花車。活動也邀請Samba Louca 瘋狂森巴巴西鼓團、MANJAGO GROUP 曼加非洲、身聲劇場、本市學校等，總計47個隊伍共襄盛舉。

▲基隆海洋老鷹嘉年華，參賽隊伍製作花車、道具。（圖／記者林敬旻攝）

▲今年開放讓社區居民動手參與，製作出海洋意象的6大主題道具。（圖／記者林敬旻攝）

為了擴大達到社區共創的意義，基隆市文化局特別邀請身聲劇場打造「同心彩繪布魚」，傳達基隆城市特色及參與共創的精神，晚間7點還有由紙風車劇團在海洋廣場演出的《番薯森林奇遇記》，相當適合親子觀賞。

此外，活動當天在海洋廣場後面，規劃海洋市集。另一面則設置雨傘打卡牆，透過與商家、海洋科技館合作，推出打卡優惠，邀請民眾夏日一同來基隆湊熱鬧。

▲基隆海洋老鷹嘉年華，雨都城市意象打卡牆。（圖／記者林敬旻攝）

▲基隆海洋老鷹嘉年華雨傘牆。（圖／記者林敬旻攝）

基隆海洋老鷹嘉年華
遊行活動：6月29日(六)16：00-18：00（交通管制時間15：00-18：00）
海洋市集：6月29日(六)10：00-20：00

關鍵字： 基隆旅遊 基隆海洋老鷹嘉年華 海洋老鷹嘉年華工作坊 雨傘牆

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

喵星人爽蹭機車...一翻身GG 「賣萌失敗」網笑噴：狂重播

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

暑假限定室內水上樂園不怕曬！

封島5年！台灣龍珠6/25開放登島

台灣虎航冬季早鳥優惠下周開賣！

120元爽嗑牛五花！台南平價定食屋

沙鹿隱藏版貨櫃餐廳眺望浪漫夜色！

一個只要20元！台中銷魂脆皮甜甜圈

高雄喜憨兒創作料理壽司、鍋物全都有

桃園甜點小店假日才吃得到限定蛋糕

金氏紀錄認證世界最大畫作現身花蓮

熱門行程

最新新聞更多

長榮航空首架787-10夢幻客機抵台

封島5年！台灣龍珠6/25開放登島

在海灘上用餐的海派食尚餐桌

「基隆海洋老鷹嘉年華」29日登場

台灣虎航冬季早鳥優惠下周開賣！

全台第一間有吧台座位區的春水堂

民宿評價9.2！她插座驚見「詭異黑點..

法式甜點歷久彌新　永不過時秘密

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366