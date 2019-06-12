過年出國熱潮延燒至2020　歐洲旅遊正夯

文／七逗旅遊網提供

2020年的行事曆已經公布囉！1月底有一排令人興奮的紅字，從小年夜（1/23）到初五（1/29），共有7天連假，是最佳的出國時機，而過年又是闔家團聚的時刻，帶著不同年紀的家人們一起到國外玩，跟團絕對是最便利的選擇。五福旅遊特別推出三種不同的歐洲行程，讓你和家人不必動用特休喬假期，也能到夢幻的歐洲過年，目前報名還享有早鳥優惠喔！



▲鐵力士山360度旋轉的圓形纜車視野良好。（圖／shutterstock.com提供）

瑞士壯麗的名山眾多，適合喜歡親近大自然的家庭在過年時來這裡旅遊。瑞士三大名山之一的鐵力士山，擁有可在空中旋轉360度的圓形纜車，特殊的設計讓你能欣賞壯觀的阿爾卑斯山景，山上還有歐洲海拔最高的凌霄岩道吊橋。而景色如詩如畫的盧森，則有「湖畔巴黎」的美稱，尤其盧森湖晶瑩清澈的湖水更令人流連忘返。



▲百水公寓色彩繽紛豐富。（圖／shutterstock.com提供）

過年想在歐洲街頭大拍特拍，或是補充一些藝術氣息，奧地利音樂之都維也納、斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦、匈牙利的布達佩斯不會讓你失望！維也納有奢華指數破表的熊布朗宮，藝術鬼才百水先生精心打造的幾何建築百水公寓；老城布拉提斯拉瓦旁則有古老的城堡，是羅馬時代的軍事要塞，街頭上也有很多藝術雕塑；布達佩斯的鎖鍊橋橫跨多瑙河，橋的兩邊就是人行道，可以欣賞河岸及街景，而同時融合哥德、巴洛克、匈牙利風的馬提亞斯教堂，擁有精雕細琢的石造尖塔、繽紛的馬賽克鑲嵌屋頂。



▲到巴黎血拼購物，享受花都浪漫的氛圍。（圖／shutterstock.com提供）

打算趁著過年好好犒賞自己，把紅包和年終獎金花光光，可以到浪漫的花都巴黎大買特買。打造成歐洲小城模樣的La Vallee Village折扣購物城，有數十種名牌進駐，就算只是純逛街也非常賞心悅目。曾是皇室貴族住宅區的瑪黑區，風格和其他區域顯得特別不同，巴黎設計、前衛藝術、精品設計品牌十分興盛。買完東西想好好逛逛，可以到館藏豐富的羅浮宮、巴黎近郊的奧薇小鎮，奧薇小鎮是梵谷臨終前住的地方，光是他在這裡住的三個月，就創作了七十幾幅作品，相信美麗的景色給了梵谷不少靈感。

過年期間跟著五福旅遊出國，6/28前付訂金，每人享早鳥優惠5千元；另外，再加碼好禮2選1，只要是前10名付訂金的旅客就可享有，【全程領隊小費70歐元】或【出境禮遇通關】。選擇出境禮遇通關，不必擔心人擠人，五福旅遊特別安排媲美巨星級的出境禮遇通關，海關、移民署證照查驗、檢疫、安全檢查、航空公司報到、行李托運等所有出境手續，都在同一樓層由專人為你服務，特別適合有帶長輩出國的家庭。或是想要省荷包，就可選擇免小費的優惠。

推薦行程：

▲ 過年完全免請假~瑞士7日、洛依克巴德溫泉、黃金列車、鐵力士山、哈德坤景觀台►►►

▲ 過年完全免請假~奧匈7日、經典雙城、最美布達佩斯、熊布朗宮、加贈斯洛伐克►►►

▲ 過年完全免請假~法國7日、二晚五星、浪漫花都、奧薇小鎮、巴黎血拼趣►►►

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