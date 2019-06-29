把溜滑梯搬進房間！花蓮親子民宿 隔壁就是蔥油餅一條街

點評：大人小孩在房間應該都可以玩得很開心！

文、圖／萍子

中山330民宿位於花蓮市區（離火車站僅4、5分鐘車程）。這裏除了是溜滑梯民宿外，同時也是鬧中取靜的溫馨民宿，一旁有「炸彈蔥油餅」一條街，其他如著名的小吃「鵝肉先生」、「液香餛飩」、「公正包子」～更別說一般的超商了，購物十分便利。我們當天就走路到中正路商圈吃晚餐，逛夜市。真的不用開車哦！好逛到不要不要的。民宿的每間房都佈置的非常可愛。我們當天入住是「機器貓」主題套房！小孩玩的很開心。

但花蓮的民宿一大堆，為什麼選這家呢？因為這家與眾不同的地方是中山330民宿就是「社會企業」（同時具備社會關懷＆獲利能力的公司）的一種！他們的民宿經營，讓花蓮的原住民可以擁有工作機會！所以，簡單說，入住中山330，也等於幫助花蓮的原住民哦，非常棒的理念。

這裏是合法民宿哦！但管理方式很特別，結合了飯店與民宿的特性！我們一早出發時，就收到民宿發出的提醒簡訊呢，到這裏的時候，再按照民宿提供的密碼進出就可以了（內外門都有密碼）。因為管理的特性不同，所以民宿管家只會幫忙check in 完，幫助房客了解狀況後，就會先行離開（但只要電話一通，都會有人服務），這樣的方式等於入住時有民宿的輕鬆自在，也有酒店式的經營管理。

來到這裏的第一個感覺，真的和印象中的民宿有些不同！

好了，在客廳中簡單的check in 完後，我們先上樓進房間休息！

客廳裏的佈置很樸實，但其實貼心的地方不少哦。客廳中有常備的簡易藥品，也有一些小朋友玩的遊戲、故事書、積木等。

簡易的藥品！

多款兒童圖書！

這一區的地方不大，但小孩有積木就玩的很開心～

因為這裏是親子房，所以有很多正值哺餵母乳的媽媽房客入住，所以除了房間的一般小冰箱，更添購了這台來確保母乳的溫度！很貼心～

一樓也有自行車提供免費登記租借，暢遊市區沒煩惱。

登登登登～我們的機器貓溜滑梯四人房來囉，大朋友小朋友都喜愛的機器貓（現在叫哆啦A夢）

這個房間很大，大約有12坪大！這如果在台北，也是個小坪數的家了，坪數大，入住的空間感很舒服～

四人家的二張大床，雖然不能併床，但可以事先向民宿預約床圍！

尖銳的角材部份也有軟膠墊包覆哦，確保不小心撞到！

這兩個抱枕太可愛了，哥哥說抱著軟軟的很舒服～

這裏打掃的很乾淨！前面提到這裏結合了酒店與民宿的特性，像是清潔度也是比照酒店的要求哦，就連床底也會定期打掃，幾乎可說是一塵不染了。

房內設備也是一應俱全，液晶電視、分離式冷氣、獨立衛浴（乾溼分離－淋浴）、飲水機、電風扇～

非常有特色的木製桌椅，在這裏打打電腦、化妝也很方便。

想喝多少就喝多少，很棒吧！尤其是小孩要泡奶粉，所以用水量比較大，這個有冷熱兩用，非常方便哦！

嘿嘿，這就是房間內最受歡迎的設施了，這個不只是溜滑梯的功能而已，上下的空間更像是小孩最愛的秘密基地！

上下的空間除了可以躲起來，也可以睡在裏面呢！

窩在裏面感覺卡通人物就在身旁。

其實，當天晚上，我們家哥哥就睡在裏面，哈哈。不知那晚是否有夢到多啦A夢呢！

這裏也是另一個貼心的地方，因為怕下滑的衝力太快，所以有緩衝墊可以避免童傷。

光是玩溜滑梯會無聊對不對！哈，小朋友沒耐心是正常的，所以沒關係，這裏也有兒童玩具可以辦家家酒。

乾溼分離的浴室。

備品（大毛巾、小毛巾、沐浴乳、洗髮乳、洗手乳、牙刷、刮鬍刀）

這是另一間以可愛虎為主題的房型哦，中山330只有四間房而已，另二間分別是寶貝熊（三人房）及橡樹森林（四人房）

這間房的整體感也很棒！一樣都有大空間啦～

大家都知道花蓮是以觀光著稱，所以這裏也可以代訂不少旅遊行程，非常方便哦～

蔥油餅一條街就在隔壁而已。

這裏也有提供200元（每間房）的早餐券，來隔壁的永裕豆漿就可以了。

早餐搭配熱騰騰的蛋餅還有一些傳統早餐，非常不錯哦！我們點了大約200左右的餐點，真的夠吃了！萬一超過的部份，就要自已補貼一下！

這裏真的滿不錯的～重點是民宿也是社會企業之一這點讓我們覺得滿好的，也很特別！當然囉，這裏的價格也是滿親民的，這也是很實在的部份，哈！下次到花蓮可以訂看看哦～

親子溜滑梯民宿－中山330民宿

地址： 花蓮縣花蓮市中山路330號

電話： 0963656021