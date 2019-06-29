ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

把溜滑梯搬進房間！花蓮親子民宿 隔壁就是蔥油餅一條街

紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 紫色微笑

Ben & Jean 的美好生活小旅行...美食..

點評：大人小孩在房間應該都可以玩得很開心！
ETtoday旅遊雲

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

文、圖／萍子

中山330民宿位於花蓮市區（離火車站僅4、5分鐘車程）。這裏除了是溜滑梯民宿外，同時也是鬧中取靜的溫馨民宿，一旁有「炸彈蔥油餅」一條街，其他如著名的小吃「鵝肉先生」、「液香餛飩」、「公正包子」～更別說一般的超商了，購物十分便利。我們當天就走路到中正路商圈吃晚餐，逛夜市。真的不用開車哦！好逛到不要不要的。民宿的每間房都佈置的非常可愛。我們當天入住是「機器貓」主題套房！小孩玩的很開心。

但花蓮的民宿一大堆，為什麼選這家呢？因為這家與眾不同的地方是中山330民宿就是「社會企業」（同時具備社會關懷＆獲利能力的公司）的一種！他們的民宿經營，讓花蓮的原住民可以擁有工作機會！所以，簡單說，入住中山330，也等於幫助花蓮的原住民哦，非常棒的理念。

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

這裏是合法民宿哦！但管理方式很特別，結合了飯店與民宿的特性！我們一早出發時，就收到民宿發出的提醒簡訊呢，到這裏的時候，再按照民宿提供的密碼進出就可以了（內外門都有密碼）。因為管理的特性不同，所以民宿管家只會幫忙check in 完，幫助房客了解狀況後，就會先行離開（但只要電話一通，都會有人服務），這樣的方式等於入住時有民宿的輕鬆自在，也有酒店式的經營管理。

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

來到這裏的第一個感覺，真的和印象中的民宿有些不同！

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

好了，在客廳中簡單的check in 完後，我們先上樓進房間休息！

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

客廳裏的佈置很樸實，但其實貼心的地方不少哦。客廳中有常備的簡易藥品，也有一些小朋友玩的遊戲、故事書、積木等。

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

簡易的藥品！

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

多款兒童圖書！

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

這一區的地方不大，但小孩有積木就玩的很開心～

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

因為這裏是親子房，所以有很多正值哺餵母乳的媽媽房客入住，所以除了房間的一般小冰箱，更添購了這台來確保母乳的溫度！很貼心～

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

一樓也有自行車提供免費登記租借，暢遊市區沒煩惱。

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

登登登登～我們的機器貓溜滑梯四人房來囉，大朋友小朋友都喜愛的機器貓（現在叫哆啦A夢）

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

這個房間很大，大約有12坪大！這如果在台北，也是個小坪數的家了，坪數大，入住的空間感很舒服～

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

四人家的二張大床，雖然不能併床，但可以事先向民宿預約床圍！

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

尖銳的角材部份也有軟膠墊包覆哦，確保不小心撞到！

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

這兩個抱枕太可愛了，哥哥說抱著軟軟的很舒服～

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

這裏打掃的很乾淨！前面提到這裏結合了酒店與民宿的特性，像是清潔度也是比照酒店的要求哦，就連床底也會定期打掃，幾乎可說是一塵不染了。

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

房內設備也是一應俱全，液晶電視、分離式冷氣、獨立衛浴（乾溼分離－淋浴）、飲水機、電風扇～

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

非常有特色的木製桌椅，在這裏打打電腦、化妝也很方便。

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

想喝多少就喝多少，很棒吧！尤其是小孩要泡奶粉，所以用水量比較大，這個有冷熱兩用，非常方便哦！

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

嘿嘿，這就是房間內最受歡迎的設施了，這個不只是溜滑梯的功能而已，上下的空間更像是小孩最愛的秘密基地！

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

上下的空間除了可以躲起來，也可以睡在裏面呢！

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

窩在裏面感覺卡通人物就在身旁。

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

其實，當天晚上，我們家哥哥就睡在裏面，哈哈。不知那晚是否有夢到多啦A夢呢！

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

這裏也是另一個貼心的地方，因為怕下滑的衝力太快，所以有緩衝墊可以避免童傷。

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

光是玩溜滑梯會無聊對不對！哈，小朋友沒耐心是正常的，所以沒關係，這裏也有兒童玩具可以辦家家酒。

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

乾溼分離的浴室。

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

備品（大毛巾、小毛巾、沐浴乳、洗髮乳、洗手乳、牙刷、刮鬍刀）

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

這是另一間以可愛虎為主題的房型哦，中山330只有四間房而已，另二間分別是寶貝熊（三人房）及橡樹森林（四人房）

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

這間房的整體感也很棒！一樣都有大空間啦～

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

大家都知道花蓮是以觀光著稱，所以這裏也可以代訂不少旅遊行程，非常方便哦～

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

蔥油餅一條街就在隔壁而已。

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

這裏也有提供200元（每間房）的早餐券，來隔壁的永裕豆漿就可以了。

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

早餐搭配熱騰騰的蛋餅還有一些傳統早餐，非常不錯哦！我們點了大約200左右的餐點，真的夠吃了！萬一超過的部份，就要自已補貼一下！

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

這裏真的滿不錯的～重點是民宿也是社會企業之一這點讓我們覺得滿好的，也很特別！當然囉，這裏的價格也是滿親民的，這也是很實在的部份，哈！下次到花蓮可以訂看看哦～

▲▼ 親子溜滑梯民宿－中山330民宿。（圖／萍子提供）

親子溜滑梯民宿－中山330民宿

地址：花蓮縣花蓮市中山路330號
電話：0963656021

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！
本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。
熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。
部落格粉絲團IG

關鍵字： 親子溜滑梯民宿－中山330民宿 萍子 達人旅遊 旅遊情報 花蓮旅遊 親子旅遊 親子住宿 花蓮民宿

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

這裡也有雙心石滬！宜蘭水上景觀餐廳IG狂洗版　木棧道超好拍

服務費免了！宜蘭平價小火鍋店　必吃新鮮小卷痛風鍋

悠閒一整天！烏來碧潭一日遊這樣玩　泡溫泉、賞浪漫水舞

每一口都是精華！宜蘭牛肉麵湯頭甘甜　還吃得到煎餃月餅

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

拿出身分證！義大樂園暑假對對碰

北部人有福了！超豪邁烤全雞　

為啥台東搭熱氣球要9千？關鍵原因曝

台灣首間！「虹夕諾雅谷關」開幕

肉質超軟嫩！南投無名紅燒牛肉麵

台南炸雞酥又嫩還有香甜炸地瓜！

暑假限定室內水上樂園不怕曬！

彰化不二家第三代新創「不二製餅」

屏東也有峇里島風的景觀餐廳！

「虹夕諾雅谷關」5種房型搶先看

熱門行程

最新新聞更多

史迪奇主題商店快閃台北27天！

釜山新玩法！穿復古歐風韓服拍美照

竟能模擬開新幹線！名古屋3話題景點

花蓮親子民宿把溜滑梯搬進房間中！

暑假全台活動總整理

東京直擊／BT21親筆創作手稿　只有..

水晶教堂超浪漫！台南17個免費景點

大草原超好拍！嘉義製材所30日開放

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366