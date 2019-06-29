水晶教堂超浪漫！特搜台南17個免門票景點　還有歐風古堡

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：每個景點都不用門票，不花大錢就能玩台南。

文、圖／滿分的旅遊札記

台南跟著滿分這樣玩就對啦，怎麼玩台南才能輕鬆又充實呢，別以為玩樂台南就一定要花大錢，台南免門票景點也不少，同時還能滿足親子出遊玩樂，以及情侶約會唷！本篇就來分享17個台南免門票景點，像是趣味的台南觀光工廠、繽紛彩繪牆、異國美拍地標，還有情侶最愛的水上白色教堂和季節限定花季等等…這些免門票景點，讓旅人不傷荷包也能輕鬆走跳大台南。

NO.1 小熊維尼彩繪村

萌翻啦！台南又有美拍好去處小熊維尼彩繪村。繽紛亮眼的彩繪村，快被小熊維尼給包圍了。小熊維尼各種古錐的表情，讓人快要融化～台南小熊維尼彩繪村雖說佔地不少，彩繪豐富，絕對又是旅人來訪按快門莪景的好地方～玩樂台南，也很適合規畫順遊唷～



地址： 台南市下營區文化街21巷／45巷



NO.2 黑橋牌香腸博物館

好吸睛！巨型香腸盤也成為熱門的台南景點。台南香腸博物館，入園免門票，館內冷氣開放，夏天雨天都適合來玩滴。來訪了解香腸的製作過程和背後歷史小故事，還能品嚐知名的黑橋牌超好吃香腸唷～香腸博物館裡有許多日系復古的玩拍造景，彷彿帶領旅人回到過去年代，感受異國風情呢！



地址： 台南市南區新忠路2－1號

營業時間：09：30～17：30（週一公休）

服務電話： 06－2616990

NO.3 大魚的祝福

2019台南最新地標大魚的祝福，大型鯨魚藝術裝置就座落在安平港旁，網狀的鯨魚外型相當亮眼有特色！旅人還能走進鯨魚肚裡欣賞安平港美景，最特別的事，探索鯨魚肚裡會發現美麗的台灣。空拍下的畫面，像極了鯨魚準備遊向安平港。快速竄紅的大鯨魚，也成了旅人必訪的打卡熱點唷！來大魚的祝福，搭配安平一日遊玩樂更充實啦！



地址： 台南市安平區（安平港旁）

NO.4 井仔腳瓦盤鹽田

台灣現存最古老的瓦盤鹽田就在台南唷～井仔腳瓦盤鹽田也是台南熱門的免門票景點，廣闊的鹽田風光，晝夜都有不同迷人的景緻。來井仔腳瓦盤鹽田還能體驗曬鹽的樂趣與辛勞，還有絕不能錯過濃郁好吃的海鹽冰淇淋唷～另外井仔腳瓦盤鹽田也有不少精緻的紀念品，來井仔腳瓦盤鹽田不妨帶點伴手禮回家啦！



地址： 台南市北門區永華里64號

營業時間：09：30～18：00

服務電話： 06－7861629



NO.5 司法博物館

台南古蹟歷史聞名，連地方法院也成了景點啦！擁有西洋古典外觀的舊台南地方法院是日治時期，台灣重要的建築之一。透過司法博物館，了解法律制度的演進，還能有趣玩變裝，當犯人和審判長呢！平時不會去法院，可以來這裡感受一下啦！



地址： 台南市中西區府前路一段307號

營業時間：09：00～17：00（週一公休）

服務電話： 06－2147173



NO.6 台南移民署

旅行台南必訪的浪漫小景點台南移民署，歐風的白色古堡，唯美又華麗，來訪彷彿置身在歐洲街道，不少情侶和新人都喜歡來這取景合影。古堡旁還有更應景的LOVE造景唷～路過台南市區的朋友們，一定不能錯過啦！

地址： 台南市中西區府前路二段370號

營業時間：08：00～17：00 （六日公休）

NO.7 漁光島

台南安平人氣必訪景點漁光島曾經的漁民小村落，現在已是情侶約會勝地。來漁光島可以欣賞絕美海景、吹舒服的海風。傍晚還能漫遊沙月牙沙灘，欣賞落日的餘暉。漁光島上還有女孩最愛取景的裝置藝術呢！換個角度看漁光島，會發現某耳機品牌的圖案。來台南安平玩樂，可別錯過這美麗的海灣啦！

地址： 台南市安平區漁光路114號

NO.8 蝸牛巷

台南有處文青的歷史街區蝸牛巷，穿梭散步在巷弄內，會發現意外小驚喜。不少繽紛創意的藝術裝置供旅人走拍，街道上充滿台南當地的純樸之美。隨著蝸牛的腳步，一步步細細品味著…

地址： 台南市中西區永福路二段97巷

NO.9 台江國家公園

台南四草又多唯美的白色系景點，漂浮在水上的白色高腳屋台江遊客中心，倒影動人如畫，好似異國場景。隨處走拍，都非常亮眼。不特別說，還以為是婚紗拍攝地呢！距離熱門四草綠色隧道不遠，很適合規畫順遊唷！

地址： 台南市安南區四草大道118號

營業時間：08：30～17：30

服務電話：06－2842600

NO.10 虱目魚主題館

安平相當有趣的虱目魚主題館入園免門票，館內精緻柔美相當好拍照，還有超古錐的貓咪和虱目魚裝置藝術。來訪還能品嚐特色的虱目魚冰棒唷～虱目魚主題館對面就是古蹟億載金城，來安平走遊的旅人，也都能一同順遊啦！

地址： 台南市安平區光州路88號

營業時間：09：00～17：00

服務電話： 06－2931097



NO.11 大內龍貓公車站

台南旅行景點真是愈來愈多元化啦！從歷史古蹟到異國典雅的博物館，街道裡還出現大內龍貓公車站。眾多朋友們最喜愛的卡通明星大集合，怎麼可以沒來將它們收錄在滿分們的相機裡呢！平凡小小眷村內卻有著色彩豐富的大驚喜～

地址： 台南市大內區石林里131號

NO.12 奇美博物館

歐洲國度的美麗殿堂來台南也看得到！白色宮牆建築優美典雅的奇美博物館，已經成為台南年度票選超人氣的出遊景點。前往朝聖的人潮真的非常踴躍唷～來台南旅人們千萬別錯過這必遊的景點囉！根本就恍如來到了古希臘神秘境地嘛～

地址： 臺南市仁德區文華路二段66號（台南都會公園）

奇美博物館展覽：09：00～17：30（周三休）

服務電話： 06－2660808

NO.13 魔荳幼兒園

台南安平美食小吃超豐富，除了特色的牛肉湯和鹹粥外，位於德記洋行對面有間炸雞洋行，特色的金黃炸雞在安平這帶也超有人氣！炸雞洋行附近還有一大面好拍的彩繪牆，繽紛的魔荳幼兒園，外牆也太吸睛了吧～來安平吃美食，也能一同順遊美拍唷！

地址： 台南市安平區民權路四段315號

服務電話： 06－2507906



NO.14 北門遊客中心

台南北門遊客中心愈來愈熱鬧啦～假期人潮、車潮更是滿滿不間斷，根本是小型關島的水晶教堂嘛！如此吸睛的美麗建築，又讓新人們增添拍攝場景啦！另外，在北門遊客中心外圍也變成華麗的藝術圖鴨牆，走過、路過、千萬別錯過呀，因為實在是太好拍囉～

地址： 台南市北門區北門里200號

營業時間：09：00～17：30

NO.15 復興老兵文化園區

古蹟繁多的大台南，也出現了豐富的色彩，舊時的老屋眾多林立，被創意的朋友們添加了生動的圖畫，形成了非常有特色的復興老兵文化園區。朋友們要小心注意啦～遊走在台南古物老街上，不小心就進入了花花的『彩虹世界』囉！

地址： 台南市永康區復興路427號（榮總旁）

NO.16 季節花季－白河林初埤木棉花道

春暖花開的季節，即將迎接全台的賞花潮，台南白河林初埤木棉花道也是賞花熱點。一整排木棉花步道，搭配田野風光相當迷人。每年2～4月便是木棉花綻放的最佳時節，唯美景緻，花期總是吸引旅人和攝影人來訪。賞花期間還會舉辦活動邀朋友共襄盛舉呢！假期來台南漫遊，不妨順遊來賞木棉花唷～



地址： 台南市白河區玉豐里林初埤

花期：每年2～4月

NO.17 台南學甲紅藜花海＆蜀葵花

台南夯點超級多，學甲蜀葵花田非常有名，季節限定的美景，可以漫遊在花田迷宮裡玩樂。每年一到三月也是紅藜花綻放的季節，七彩鮮豔的色澤相當吸引旅人的目光。花季對了，來學甲賞花玩拍也很愜意，還可順遊品嚐百年老店的在地小吃唷！

地址： 台南市學甲區光華里8鄰過港子66－12號

服務電話： 06－7832305



學甲虱目魚粥百年老店



地址： 台南市學甲區中正路188號

營業時間：05：00～20：00

服務電話：06－7837223

以上是滿分近年收集的台南免門票景點，跟著滿分這樣玩台南就對啦，這麼多好玩的台南景點，沒來踩點拍照，真的就太可惜啦。