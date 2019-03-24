出去玩吧！福島5天4夜行程懶人包　滑雪玩雪、大內宿感受懷舊風

就是想要看看這世界，不需和別人交代什麼。總是剛結..

點評：想去滑雪惹～～

文、圖／不羈

從飄雪的福島回到溫暖的台灣，真想念那裡冰涼空氣與溫度阿。走過三個滑雪場，認真學了單板滑雪，也造訪被厚雪覆蓋的大內宿，追了只見線火車…趁著不羈還記憶猶新的時候趕緊記下這次在日本東北五天四夜的福島行程、景點、交通與住宿，其中還包含了我想到的其他行程安排建議、從哪個機場進出建議，希望對想去東北自助的大家有幫助。

福島在哪兒

先讓大家有個地理位置概念吧。福島位於日本東北區域（下圖深綠色部分）的最南端，幅員遼闊，是日本面積第三大的都道府縣，僅次於北海道與岩手縣。如果與台灣比較，大概是五分之二個台灣大，是台北市的50倍大。

▲福島位於東北區域的最南邊（圖／維基百科Ningyou，文字由不羈後製）

因為地形的關係，福島又分成三區（如下圖），分別是靠海的海濱區、擁有最大城與最大車站的中部地區、有著武士傳統的會津地區。

▲福島分成三大區域（圖／福島中文官網）

福島比較著名的景點（如會津若松的鶴誠、喜多方、大內宿、只見線、豬苗代湖等）皆屬會津地區。

從哪個機場進出好

通常造訪福島，旅人有兩種走法，搭機至東京或仙台，再自駕或轉搭大眾交通工具（巴士、或一般鐵路、新幹線）至福島。 （現在也有飛機直飛茨城，也有人會從茨城進出，但本篇以東京與仙台討論為主）

既然從東京、仙台空港都可以，到底要選哪個？不羈覺得可以依照此次前往福島與東北的行程安排與航班情形來決定，以下是個人建議，大家參考囉～

狀況一：行程都在東北、或是只在福島（像我此次旅行就是）

建議：仙台機場進出。

理由：應該很好理解，因為仙台機場就在東北的宮城，從這裡無論是自駕還是搭車到福島與東北其他地區，都會比東京出發還快。

▲仙台空港

狀況二：行程從東北玩到關東，或，從關東玩到東北

建議：仙台進東京出，或，東京進仙台出

理由：現在廉航的航班眾多，去回分開買也不會比較貴，行程的彈性更大。很多人會想要一次感受東京都的繁華，以及福島、東北的鄉村風光。像我下次若去東北，會想試著在東京都停留幾天再一路經過日光，接著到大內宿以及其他東北景點~

狀況三：覺得飛仙台的航班少或是時間不好

建議：東京進出囉！

理由：東京航班多，廉航班次也較多，亦較容易買到促銷票。不過小小缺點是，從東京進出東北交通時間會多一些。

以上三種狀況，如若都不自駕，會多次搭新幹線或多次長距離移動，買張JR東日本鐵路周遊卷（東北地區）應該會划算喔，尤其是狀況三，光是從東京來回福島的新幹線與火車就基本打平價格了，更不用說可五天任搭～

▲JR東日本鐵路周遊券（東北地區）售價（圖／JR東日本鐵路官網）

JR東日本鐵路周遊券 （東北地區），英文為JR EAST PASS，是JR東日本鐵路發行的套票，限外國人或持短期逗留資格的旅客購買，發票起14天內任選5天無限搭乘使用，可搭乘東日本大部分新幹線、JR列車（少部分除外），詳情可參見東日本鐵路官網，原價大人20000日圓（小人10000日圓），可在日本當地JR窗口購買，也可至海外旅行社購買，亦可於KKDAY、KLOOK客路、日本樂天旅遊平台購買，價錢會便宜一點，可以比一下價囉。

東京、仙台往返福島大眾交通

決定從東京還是仙台進出後，來研究一下往返福島的大眾交通路線吧！（自駕請跟著谷哥地圖走就好XD）

我整理了三種分類，分別是

1.「東京成田機場（東京）出發的鐵路路線」、

2.「仙台空港（仙台）出發的鐵路路線」、

3.「東京與仙台往返福島的巴士」

東京成田機場出發：

自駕需約3小時，如搭火車轉新幹線，需約2.5小時（加上等車，約3小時）。

仙台機場出發：

自駕約2小時，搭電車轉新幹線約1小時（加上等車，約1.5小時）。

福島真的很大，上述預估的交通時間只是成田、仙台空港到福島重要車站（郡山站）的時間，如果要去其他地方，時間通常還會拉長一些，例如從仙台空港到會津若松，無論是開車還是搭鐵路皆約需3小時。

大眾交通工具除了一般鐵路與新幹線，還有巴士可搭。搭巴士優點是有些地點可直達，不用多次轉車，且便宜不少，然而班次較少、有些點的交通時間相對也拉長不少，需依照自己的時間與行程做取捨。

▲東北高速巴士

上面三種都有寫出詳細路線與介紹，並附上相關連結，只是寫完發現篇幅有點多，於是就將它整理成單篇，不然這篇長度應該會爆炸。

詳情請參閱：東京到福島、仙台到福島 鐵路＆新幹線＆巴士移動路線說明 （這部分絞盡腦汁莫名寫好久...若有想到其它補充的歡迎告訴我）。

關於自駕：東北與北海道雪季出發，不太鼓勵自駕喔，因為容易打滑。除非你很習慣右駕，又非常熟悉日本道路駕駛習慣，那就又另當別論。若真的還是想要自駕，也是可以租車，但最好請當地人代駕（可上網研究日本代駕），當地人熟悉路況與雪地駕駛，通常會比較讓人放心安全性。我們這次五天四夜的行程每天都下雪，也是包車請司機喔！

五天四夜行程

這次很榮幸受到福島觀光局與日本旅遊推廣中心的邀請採訪，我們五天行程都在福島，三天滑雪，所以行程相對單純，不過還去了只見線、大內宿，以下概述我們行程與交通時間。（若對滑雪沒興趣的話，下面也會補充一些個人覺得不錯的福島、東北景點，給大家參考）

班機：來回搭長榮航空。（目前台灣直飛仙台的有長榮、樂桃、虎航，想省錢，搭虎航、樂桃這兩間廉航也OK，之前曾搭過飛仙台的虎航，覺得也可以。）

交通方式：自駕（包車請當地司機）。雖然這次是包車，但在寫文章時還是會盡量提到大眾交通工具抵達方式。

▲此次五天都是包車移動，感謝日本駕駛大叔讓我們快樂出遊、平安回家～

Day 1：移動日，傍晚至飯店吃晚餐、享用飯店設施

10:15台北起飛 - 14:25仙台空港 - 17:00 Listel豬苗代度假飯店 - 飯店晚餐buffet吃到飽

宿：Listel 豬苗代度假飯店

Day 2：滑雪一整天，傍晚移至另一個雪場渡假村。

9:00至16:00 Listel豬苗代滑雪場滑雪 - 17:00離開 - 17:40至裏磐梯Grandeco滑雪度假村 - Grandeco法式晚餐

宿：裏磐梯Grandeco滑雪度假村

Day 3：滑雪一整天，傍晚移至秘湯溫泉旅館。

9:00至16:00 Grandeco滑雪場滑雪 - 16:30離開 - 18:30 二岐溫泉秘湯 大丸あすなろ荘 - 日式晚餐

宿：大丸あすなろ荘

Day 4：半天滑雪，下午至大內宿。

8:30早餐後離開 - 9:00天榮滑雪度假村滑雪 - 14:00離開 - 14:40 大內宿 - 16:00離開 - 17:00露櫻酒店 - 晚餐牛角燒肉

宿：露櫻酒店會津若松店

Day 5：只見線追火車、製作會津地區土產，回台灣。

7:30離開旅館 - 9:05只見線第二橋梁 - 9:30只見線第一橋梁 - 9:50柳津休息站手作小米果子(粟饅頭)體驗 - 11:00出發往仙台空港 - 14:15抵達仙台空港 - 16:15飛機起飛回台灣

住宿

【豬苗代利時達渡假飯店（Hotel Listel Inawashiro）】

這間位於福島會津地區盤梯高原上的「豬苗代利時達旅館」，也有人譯成「豬苗代李斯特飯店」，是間複合型的度假溫泉飯店，房間大、風景也相當優美，在旅館裡與露天溫泉都可眺望不遠處的豬苗代湖。有免費接駁車可至附近的GRANDECO滑雪場、ALTS滑雪場 ~

冬天為適合新手與親子的滑雪勝地，暑假期間可露營，而春至秋季則有不同時節的花草植栽可賞，如五月有大片油菜花、七月下旬至八月有向日葵，八月中至十月中也有可愛如龍貓的紅色掃叟草等。旅館的自助餐菜色也不錯，晚餐有小龍蝦、現切牛排、蟹腳等吃到飽，一泊二食很可以喔~

【裏盤梯GRANDECO東急飯店】

距離豬苗代Listel旅館不遠的「裏盤梯Grandeco東急飯店」也是福島知名的滑雪溫泉度假村飯店，雪場雖然規模中等，綜合評價卻為東北滑雪場中的第一名呢，人氣很旺！這裡離著名的五色沼只有約十分鐘車程，一併走訪很方便~

個人很愛GRANDECO的房間，摩登寬敞又舒服~不僅有大沙發，還有陽台可發呆，冬天窗外的雪景好美喔，不虧為四星級酒店！另外，這裡的餐廳食物也很好吃，法式料理精緻又美味，讓人回味~雪場的休息站也提供多種食物供人選擇。

【大丸あすなろ荘 二岐溫泉秘湯旅館】

日本溫泉旅館有個組織名為「秘湯守護協會」，能加入該協會的溫泉旅館通常都位於深山裏或交通不那麼便利之處，通常有優美的大自然圍繞，經營者也常是一代傳一代，有著濃厚人情味，「大丸あすなろ荘」就是此秘湯租之下的溫泉旅館，館方熱情溫暖，一泊二食的日式早餐與晚餐也相當不錯～

旅館房內除了臥室外，還有間小茶室，當時正值寒冬，桌子成了暖桌，白天往窗外看是白雪一片與潺潺小溪。循著溪邊石板往戶外風呂走去，在溪畔將身體泡在雪堆旁的溫泉裏，相當享受～

旅館官網

【露櫻酒店會津若松店】

最後一晚住的露櫻酒店會津若松店（ROUTE INN）大概是最普通的一間XD，就是日本常見的連鎖商務旅館，小小的、乾淨，可睡覺這樣。

兩位六歲以下兒童可免費入住，有免費簡單的早餐，也有室內浴場可泡湯，附近有多間超商，對面有牛角燒肉，算是麻雀雖小五臟俱全的平價旅館~若要在會津若松住一晚可以參考囉。

PS.之前造訪福島時也在會津若松待過一晚，是住在距車站前不遠的「會津若松華盛頓酒店」，房間與這間露櫻酒店房間差不多，皆為小巧型，但大眾交通更方便一點，房價也便宜，一併給大家參考。

景點

【大內宿】

日本三大茅葺屋根聚落之一的大內宿，近年來因為東北旅遊的活絡而受到越來越多旅人的關注，不羈第一次到東北，其中一個目的就是要造訪這個福島景點，可惜當時旅途行程的突然變更，便無緣一訪。

老天一定是聽到我的殘念心聲，這次竟然有機會在冬日大雪紛飛時造訪採訪。茅草屋上覆著厚厚大雪，走在大街上欣賞兩旁古老的日式建築，尖尖的屋頂實在可愛，最後上至展望台一覽而下，景緻好夢幻呀！有機會也想要在夏天來訪，景色定與冬天大不相同～

【只見線】

拍攝只見線鐵道也是旅人在福島熱門的活動~只見線有多座橋樑，這次因為時間關係，我們只造訪了第一橋樑與第二橋樑。

在落著雪的天氣下，原本陰鬱的天空在火車出現前幾分鐘放晴，露出一絲暖意，畫面真的美到讓人融化。有機會的話還想要造訪第三、第四橋樑，以及有名的能遠眺大志集落的鐵道，甚至想要在不同季節來看看。

【豬苗代利時代渡假村滑雪場】

冬天住在豬苗代利時代渡假村，當然要滑一下雪啊！這裡雪場雖然不大，但是適合親子與新手，滑道坡度不陡，也有小朋友戲雪區，可玩雪盆，亦有魔毯可減少新手費力走動。雪場上方可以眺望豬苗代湖，放晴時景色好美！

【裏盤梯GRANDECI滑雪場】

房間與食物超讚的GRANDECO渡假村，雪場也很棒！雖然規模中等，綜合評價卻為東北滑雪場中的第一名。滑道以緩斜坡為主，也是適合初級者、中級者的雪場，雪質算是粉雪，在盤梯高原中算是很優質的，滑起來很舒服！

初學者可搭纜車至山頂，經由3500公尺超長的滑道，一路滑至山腳。當時天氣好好啊，山頂還能遠眺盤梯山、豬苗代湖，景色很美。若不想滑雪，也有雪地摩托車、雪地泛舟、雪地健行可體驗，活動相當多樣。

【天榮滑雪場】

天榮村滑雪場人潮不多也不大，但卻有日本少見的急陡坡38度滑道，即便初學者也有適合的緩坡道，且號稱雪場纜車沒因為強風停駛過。某些特定日期裡，這裡也提供包場服務喔！一天含稅只要十五萬日幣，如果人數夠多，這樣的包場費也太便宜了～

當時平日去，我們一行人竟然不小心包場了（純粹是太好運沒其他客人XD），愛怎麼滑就怎麼滑，不羈這個初學者就算是東摔西摔也不用怕會撞到人或擋到人，非常自在。

包場時間：2月與3月的禮拜三、禮拜四（聯絡方式：tennei@yumegakkou.com）

福島與其他東北地區行程安排建議

這次行程以滑雪為主，若對滑雪沒興趣的朋友冬季到福島，可以在行程裡加入別的景點囉，以下是個人私心覺得不錯的推薦。

天數不長，只有五天或六天，行程會包含福島的話，個人會建議玩南東北（宮城、福島）即可，頂多再延伸一點到山形，不然東北每個縣面積都很大，短時間要跨很多縣追景點，光是坐車就花掉不少時間了，玩得也比較蜻蜓點水。

福島除了只見線與大內宿，不羈還推薦去：

1. 會津若松一日遊（推薦景點：七日町老街、鶴誠、飯盛山會津さざえ堂）

▲七日町老街

2. 喜多方吃拉麵（日本三大拉麵城市之一，會津若松站搭車20分左右可抵達）

關於喜多方拉麵，有個小忠告給大家，盡量在下午五點甚至更早一些抵達，不然約莫下午六點左右店家與拉麵店就紛紛拉下鐵門了～

3. 豬苗代湖（日本第四大湖，夏天可搭船遊湖、秋可賞楓，冬天有大批天鵝在此棲息，景色成了名符其實的天鵝湖，很美，也在不羈的口袋清單裡）

4. 五色沼（有日本小九寨溝之稱，位於盤梯高原，可眺望盤梯山）

行程不想全待在福島，飛機從仙台進或出的話，也可一起玩宮城，個人喜歡的宮城活動：

1.仙台市區大吃牛舌（到仙台，若敢吃牛肉，一定要試試牛舌，這裡的牛舌真的超好吃，和台灣吃到的都不一樣，水準一百分。

▲仙台車站就可以吃到四間有名的牛舌喔（利久、喜助、善治郎、伊達）

2.松島海岸吃牡蠣、散步去（日本三景之一）

3.御釜（位於宮城與山形的交界處，是一火山地形，湖水顏色相當美，又有五色沼之稱）

▲御釜（圖／維基百科）

4.狐狸村（以狐狸為主題的動物園，園內飼有超過百隻的狐狸，冬季造訪十分好拍照）

與福島、宮城為鄰的山形，也有很美的地方可踩點，推薦幾個：

1. 山寺（夏天、冬天景致都美，冬季景象有如水墨畫。由仙台出發，搭車約一小時）

2.銀山溫泉（超級有名的溫泉區，阿信的拍攝地，相傳神影少女動畫的湯屋也是發想自其中某間日式旅館，有濃濃的日式復古風情）

▲夏季的銀山溫泉，冬季造訪的景色更是經典（圖／維基百科）

3.藏王樹冰、藏王溫泉（藏王溫泉區除了有溫泉與樹冰之外，也是有名的滑雪聖地）

4.最上川（日本三大急流之一，可搭觀光船體驗）

若是時間有限，只在福島、宮城、山形走跳，上面這些額外景點供大家參考~當然如果時間很多，多玩幾個東北縣城，或是從東京玩到福島、福島玩到東京也很棒（例如離大內宿不遠的櫪木縣日光風景也很美，值得一訪），買張JR東日本東北地區PASS就搞定囉！