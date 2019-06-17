整晚不熄燈！南半球冬天這樣玩　墨爾本「白晝夜」今年狂歡3天

▲墨爾本白晝夜即將在今年8月登場。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／綜合報導

日落玩到日出的南半球慶典即將登場！墨爾本白晝節從2013年創辦至今已成了最棒的夜貓子夜遊場域，整晚的戶外燈光秀、街頭表演等各式免費入場或售票表演讓墨爾本更添藝術魅力，今年主辦單位將本來二月舉行的夏日白晝節推至八月冬日時節舉行，「加長版白晝節」好玩再升級。

1. 延長慶祝日子

「White Night」白晝夜，是墨爾本CBD地區的大型盛事，整座城市將狂歡12個小時不眠不休，白晝節由每年二月的炎夏推至八月冬日時節舉行，更從一個晚上延長至三天，讓市民與旅客不用擠在同一時間湧上街頭，可以有更多時間空間享受墨爾本不夜城的魅力。

2. 以藝術照亮更長夜幕

▲墨爾本白晝節陷進不夜城。（圖／維多利亞州旅遊局提供）



活動將以更廣泛、多元的多日活動為特色，除了24小時不分晝夜的室內活動，冬季更長的夜晚讓藝術家有更多時間來激發靈感展現作品，開始時間提早也能讓親子族群一起同樂。

3. 音樂藝術美食總匯

大會邀請來自澳洲和海外的設計、電影、藝術的創新計劃團隊，新的冬季活動集結以往的經驗，保留原有的燈光匯演等節目，並帶來更多嶄新的現場表演、音樂、美食和街頭文化體驗。

4.冬日晚間美食維多利亞女王市場

▲冬季限定夜市。（圖／維多利亞州旅遊局提供）



墨爾本標誌性的維多利亞女王市場至今已有140年歷史，是南半球最大的露天市場。擁有超過600家小型店舖，銷售各種美食、服飾、珠寶和紀念品。維多利亞女王市場每年都會舉辦墨爾本獨有的冬日夜市，巡迴表演者、工匠和手工製作攤位以及各種全球街頭美食都會在週三登場，手拿熱巧克力或杯熱葡萄酒盡情探索浪漫的墨爾本冬日。