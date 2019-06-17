ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

整晚不熄燈！南半球冬天這樣玩　墨爾本「白晝夜」今年狂歡3天

ETtoday旅遊雲

▲澳洲旅遊,大洋洲旅遊,墨爾本旅遊,墨爾本之星,摩天輪。（圖／記者陳涵茵攝）

▲墨爾本白晝夜即將在今年8月登場。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／綜合報導

日落玩到日出的南半球慶典即將登場！墨爾本白晝節從2013年創辦至今已成了最棒的夜貓子夜遊場域，整晚的戶外燈光秀、街頭表演等各式免費入場或售票表演讓墨爾本更添藝術魅力，今年主辦單位將本來二月舉行的夏日白晝節推至八月冬日時節舉行，「加長版白晝節」好玩再升級。

1. 延長慶祝日子

「White Night」白晝夜，是墨爾本CBD地區的大型盛事，整座城市將狂歡12個小時不眠不休，白晝節由每年二月的炎夏推至八月冬日時節舉行，更從一個晚上延長至三天，讓市民與旅客不用擠在同一時間湧上街頭，可以有更多時間空間享受墨爾本不夜城的魅力。

2. 以藝術照亮更長夜幕

▲墨爾本白晝節。（圖／維多利亞州旅遊局提供）

▲墨爾本白晝節陷進不夜城。（圖／維多利亞州旅遊局提供）

活動將以更廣泛、多元的多日活動為特色，除了24小時不分晝夜的室內活動，冬季更長的夜晚讓藝術家有更多時間來激發靈感展現作品，開始時間提早也能讓親子族群一起同樂。

3. 音樂藝術美食總匯

大會邀請來自澳洲和海外的設計、電影、藝術的創新計劃團隊，新的冬季活動集結以往的經驗，保留原有的燈光匯演等節目，並帶來更多嶄新的現場表演、音樂、美食和街頭文化體驗。

4.冬日晚間美食維多利亞女王市場

▲墨爾本白晝節。（圖／維多利亞州旅遊局提供）

▲冬季限定夜市。（圖／維多利亞州旅遊局提供）

墨爾本標誌性的維多利亞女王市場至今已有140年歷史，是南半球最大的露天市場。擁有超過600家小型店舖，銷售各種美食、服飾、珠寶和紀念品。維多利亞女王市場每年都會舉辦墨爾本獨有的冬日夜市，巡迴表演者、工匠和手工製作攤位以及各種全球街頭美食都會在週三登場，手拿熱巧克力或杯熱葡萄酒盡情探索浪漫的墨爾本冬日。

關鍵字： 非洲＠大洋洲 澳洲旅遊 墨爾本旅遊 白晝夜

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

基隆排骨飯「半熟蛋+爆滿炸蝦仁」

花蓮太魯閣暑假推薦4大玩法

花蓮秘境一日遊玩法大公開！

台版迪士尼就在這！特搜新竹7景點

龜山銅板價冰店必吃芋泥金字塔！

台北平價日式料理生魚片超大一塊！

礁溪老爺雲天自助餐廳重新開幕

萌萌「米奇彩繪列車」到高雄

全球首間「茶室膠囊旅館」東京開幕

高雄超狂燒烤店東石鮮蚵只要5元！

熱門行程

最新新聞更多

王品乍牛7/1熄燈！成立2年就夭折

基隆「校官眷」的空氣飄著檜木香

不熄燈！墨爾本白晝夜狂歡3天

揪團了！樂桃、香草2人8折、3人↑7..

台南主題房6隻泰迪熊直接扛回家

火鍋店竟有英式午茶的「鳥籠」！

台中火烤兩吃加價198元爽嗑活蝦！

桃園「emoji夏日遊樂園」期間限定

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366