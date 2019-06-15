你敢挑戰嗎？台北絕美「9層樓天空步道」完工　還能在空中騎腳踏車



▲士林科教館「絕美天空步道」新開放，可以眺望遠方的基隆河岸。（圖／《寶寶溫旅行親子生活》提供，以下皆同，請勿任意翻攝）



記者周姈姈／綜合報導

你敢挑戰嗎？座落在台北，擁有最豐富的室內親子景點「士林科教館」又有新設施完工啦！館內全新打造一座9層樓高的絕美天空步道，不需花錢買門票就能訓練膽量；另外，科教館6樓還能讓你體驗在空中騎腳踏車的快感，趕快來挑戰一下你的極限吧！



▲從另一個角度看天空步道，呈現一種特別的幾何造型。



站在科教館1樓大廳抬頭一看，相信你也一定會被這座「天空步道」驚艷，空中步道直接橫越整個大廳，以木頭和透明玻璃為設計概念，橫跨8～9樓，不需要花錢就能讓民眾能漫步在科教館的最高處眺望遠方的基隆河岸；假如你真的腿軟了不敢走完，也可以在這裡拍拍網美照。



▲從1樓大廳往上看天空步道的視野很讓人感到驚艷。





▲天空步道以木頭和透明玻璃設計，就算不敢走也可以拍拍網美照。

另外，科教館9樓除了可以漫步天空步道之外，還設有空間相當大的圖書館，這裡擁有許多兒童科學繪本，能讓小朋友看看書學習知識。



▲圖書館的空間很大，非常適合小朋友在這裡看看書。



接著往下走來到6樓，既然都來了就一定要體驗在空中騎腳踏車的快感！「空中腳踏車」橫越科教館大廳，當你在騎腳踏車時整個科教館的人都會看著你，所以可要好好鼓起勇氣，千萬不要腿軟了啊！（貼心提醒：身高127公分以下及體重113公斤以上者請勿騎乘，以免發生危險）



▲空中腳踏車位於6樓，全票80元、優待票50元。





▲騎腳踏車的時候，底下的民眾會一直看著你，要小心千萬別露出會害怕的樣子！



台北士林科教館（國立臺灣科學教育館）

地址：臺北市士林區士商路189號

電話：02－6610－1234分機1000、1005

營業時間：周六、周日、國定假日、寒暑假9：00～18：00（17：00截止入場、售票時間9：00～17：00）／非寒暑假之周二至周五9：00～17：00（16：00截止入場、售票時間9：00～16：00）

空中步道免購票

空中腳踏車：全票80元／優待票50元

＊以上圖片皆由《寶寶溫旅行親子生活》授權提供，現有經營：部落格、粉絲團。