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藏身基隆的超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

點評：什麼!!下次回基隆來去買
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▲藏身基隆的超狂炸全雞。（圖／安妮的天空提供）

▲藏身基隆住宅區的超狂炸全雞。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

很多人對炸雞、鹹酥雞等炸物毫無抵抗力，而這些罪惡感爆棚的美食往往也是吃宵夜和看電影的好夥伴！部落客《安妮的天空 - 旅遊美食親子札記》就發現一家隱身在基隆信義區的炸雞店，這間店最特別的就是超狂的「全雞套餐」，一口咬下鮮嫩又多汁，怪不得每次營業時間一到就會擠滿人潮。

▲藏身基隆的超狂炸全雞。（圖／安妮的天空提供）

▲酥脆又多汁的炸雞擄獲許多人的胃口，一吃就停不下來。

這家「老司雞」的炸雞全採現點現炸，因此需要一點等候的時間；另外，老闆特別推出早鳥優惠，只要在下午5點前訂購，就能享有比菜單上還便宜的價格，非常適合點一份當下午茶。

▲藏身基隆的超狂炸全雞。（圖／安妮的天空提供）

▲除了全雞外還有各種套餐，看你想吃什麼。

老司雞的招牌就是「炸全雞」，店家採用溫體雞醃漬一天之後，再裹上特製粉漿和炸雞用的卡拉粉，接著下鍋油炸30分鐘後起鍋；老闆說，炸全雞的油溫跟火侯花了很多時間研究，而油炸30分鐘不僅能讓雞肉熟透，也能保持外皮酥脆，可以說是一套完美的比例。

▲藏身基隆的超狂炸全雞。（圖／安妮的天空提供）

▲全雞下鍋前要先經過醃漬、裹粉等多道程序。

此外，只要有點全雞餐，店家就會隨餐附上一小盒黃金泡菜，搭配炸雞一起吃可以解膩。調味粉的部分則是有胡椒、芥末和辣粉等等口味，客人能夠依據自己喜歡的口味調配。

▲藏身基隆的超狂炸全雞。（圖／安妮的天空提供）

▲隨餐附上的黃金泡菜十分爽口。

老司雞不論是雞腿肉或是雞翅的肉質都很嫩、外皮酥脆，而且還不會太過油膩；由於雞肉已經醃漬過，因此吃起來會有一種甘甜的味道，還有豐富的肉汁，一點也不柴、不膩口。

▲藏身基隆的超狂炸全雞。（圖／安妮的天空提供）

▲老司雞的肉質鮮嫩多汁，戴好手套就可以開吃了。

除了全雞之外，這裡也有其他炸物套餐，像是酥脆的雞腿、會爆汁的腿排和牽絲起司條，一律都是現點現炸，這樣不輸連鎖店的口味也圈了一大票粉絲，加上老司雞就剛好開在住宅區內，因此店門口經常擠滿等待的人潮；如果不想等待太久，可以先打電話或是利用Line點餐。

▲藏身基隆的超狂炸全雞。（圖／安妮的天空提供）

▲全雞吃不完？還有其他小點可以選擇。

▲藏身基隆的超狂炸全雞。（圖／安妮的天空提供）

外帶還會精緻的附上紙盒。

老司雞炸全雞專賣店

地址：基隆市信義區深澳坑路2之36號
電話：0983 826 959
營業時間：15：00－22：00

關鍵字： 老司雞 基隆炸雞 基隆美食 達人美食 美食情報 安妮的天空 - 旅遊美食親子札記

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