開店4小時就賣光！台南中藥秘製炸雞　外皮酥脆、鮮嫩多汁

點評：看起來好好吃！



▲中藥獨家秘方調配的炸雞、薯條就在台南！（圖／跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）



記者蔡雅丞／綜合報導

在眾多速食店豎立的時代，台南新化就有一家炸雞店，開賣4小時就賣光，甚至連外地人都慕名而來！究竟是什麼樣的炸雞能如此受到大眾歡迎？部落客《跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活》就帶大家去一探究竟，這家由獨家秘方調配而成的「葉麥克中藥炸雞」。





▲ 鐵皮屋下大排長龍的隊伍。



許多民眾都會為了品嚐葉麥克中藥炸雞的美味來到台南，只要吃過就會變成老主顧，就算是下雨天，店家外面還是會排著長長的人龍，大家都迫不及待要買上一份銷魂的炸雞。



▲現炸出爐的炸物，濃濃香氣讓人垂延三尺



剛炸好出爐的炸物香氣逼人，老闆娘迅速撒上調味料，不需要多久的時間，檯面上的炸物就會被民眾一掃而空。店家利用獨特的中藥配方調配炸雞，因此吃起來的口味和其它家非常不同，不僅不會讓人感到油膩，更能吃到鮮嫩多汁的肉質，難怪不管是台南在地人或是外地人，都甘願為了一塊炸雞排隊等待。



▲每個來到店裡的顧客都會買一份古早味雞塊。



店家的招牌炸物除了雞塊和雞腿之外，比手指頭還粗的地瓜條也很受歡迎，地瓜條炸到外皮酥脆，一口咬下就能吃到地瓜本身的甜味，不管是大人還是小孩都很喜歡。下次若是有機會來到台南玩，或你本身就是台南人，就趕快來大嗑炸雞吧！

葉麥克中藥炸雞



地址：台南市新化區忠孝路116─1號

電話：0953─477901

營業時間：14：30～18：30

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