「台灣小瑞士」花都開好了！七彩棒棒糖長在草皮上超療癒

文／Sharelife分享生活

圖／福壽山農場粉絲專頁

天上的星星不說話，地上的娃娃想媽媽；天上的眼睛眨呀眨，媽媽的心呀，魯冰花～。還記得這部賺人熱淚的電影－「魯冰花」嗎？光看電影，感動可不夠唷，快來到台中福壽山農場感受這齊花盛放魯冰花吧！

一聽到魯冰花，最先想起到的是不是那感人肺腑電影《魯冰花》搭配耳熟能詳的歌曲，感傷情緒湧上心頭，眼淚不停掉落，不過這次將要帶給大家觀感不同的魯冰花。

位在台中梨山南側五公里的山坡上有座「福壽山農場」，此處有合歡山、雪山等群峰環抱其中，因為多角化的經營和獨特的氣候環境，孕育出豐富的自然美景，一年四季都有各式百花齊放，春季百花爭艷、夏季氣侯宜人、秋季果實纍纍、冬季景觀蕭瑟，散發出迷人浪漫的異國情調，因此福壽山農場還有「台灣小瑞士」的美名。

進入初夏時期，此地魯冰花美麗綻放，外觀尖塔型、五彩繽紛色彩豐富艷麗，常見的顏色有紅黃藍粉等，一踏入這滿山滿谷的魯冰花海，宛如置身仙境，不論從什麼角度拍照，都是仙氣十足啊！最近夏季的大雨來襲，卻澆不滅魯冰花熱情，越淋越開花，感受到大自然強韌的生命力！但這裡可不是只有魯冰花為主花唷，還有繡球花、百合水仙也在此時逐漸綻放，搭配現在台中市的春遊補助計畫，還不快來這花山仙境走訪一遭。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）