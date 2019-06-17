影／超好拍！英式午茶「鳥籠」搬進火鍋店　「12oz肉盤+5種海鮮」爽爽吃

▲久違石頭火鍋店內裝潢結合創新和復古元素，食材也十分講究。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／台中報導

台中熱鬧的逢甲商圈週邊今年1月新開了一家「久違石頭火鍋」，開幕不到半年，已經引起不少討論與話題。和大多數火鍋店不一樣的是，店內裝潢風格結合復古與創新元素，各桌間的距離也非常寬敞，就是要給消費者優雅的用餐環境，食材也多使用未經加工的食物，讓客人享用美食的同時，也能注重健康。

▲整間餐廳以「時間」為主題設計，店門口擺了幾個不同造型的時鐘。（圖／記者徐溱謐攝）

▲蒂芬妮藍的牆、大理石餐桌、黑膠唱片播放機等，呈現80年代的經典。（圖／記者徐溱謐攝）

▲各桌間的距離非常寬敞，毫無一般火鍋店的擁擠感。（圖／記者湯興漢攝）

「久違」講白話一點就是好久不見的意思，整間餐廳也都以「時間」為主題設計，整體裝潢風格、餐具、擺設，甚至連店裡的音樂都是80年代的經典歌曲，營造出懷舊的感覺，但懷舊不代表老舊，餐廳裡的每一樣東西都是精緻華麗的，包括蒂芬妮藍的牆、水晶餐盤、大理石桌、黑膠唱片播放機等，完美呈現80年代的經典。

▲除了常見的石頭鍋、牛奶鍋外，久違火鍋還有燒酒雞、麻油雞等養生湯底。（圖／記者徐溱謐攝）



▲西瓜綿湯底非常特別，還有滿滿的蛤蜊。（圖／記者徐溱謐攝）

在餐點的部分，湯底除了一般火鍋都有的石頭鍋、牛奶鍋、麻辣鍋和泡菜鍋之外，還有比較特別的燒酒雞、麻油雞和西瓜綿海鮮鍋，其中西瓜綿是台灣傳統食材，很少出現在一般餐廳裡，其實原料就是西瓜疏果時淘汰掉的小西瓜，農家捨不得丟掉，就醃漬後保存起來煮湯，味道和酸菜湯有點相似，但酸味比較清淡溫和。

▲菜盤幾乎都是未經加工的天然食材，煮火鍋健康又好吃。（圖／記者湯興漢攝）

搭配火鍋的菜盤除了蛋餃、魚餃、豆皮和豆腐之外，所有的配料都是未經加工的天然食材，包括絲瓜、南瓜、紅蘿蔔、木耳、金針菇、杏鮑菇、玉米筍、水蓮、大陸妹和高麗菜共10餘種菇類和蔬菜，老闆王子維說，「希望客人可以少吃一點加工食品，吃食物的原味，蔬菜、肉和海鮮煮火鍋就非常好吃了。」

▲除了普通的培根豬外，店裡還有雲林快樂梅花豬。（圖／記者湯興漢攝）

▲牛肉也有多種品項可以選擇，包括板腱牛和安格斯霜降牛等。（圖／記者徐溱謐攝）

店裡的肉品也是經過精心挑選，除了一般的培根豬、培根牛等，在梅花豬的部分特別選用雲林縣政府認證的品牌「快樂豬」，雖然顧客可能吃不出來和一般的豬肉有什麼不一樣，卻是動物友善飼養環境的支持力量。此外，店裡的牛肉也有各個等級，包過低脂板腱牛、雪花凍脂牛、安格斯霜降牛和安格斯牛小排等。

▲老闆直接把英式下午茶的「鳥籠」搬進店裡，打造超豪華海陸雙享套餐。（圖／久違石頭火鍋提供）

此外，店裡還有一個讓所有人尖叫連連的雙人套餐「雙拼鳥窩窩」，老闆直接把英式下午茶的「鳥籠」搬到店裡，12oz的牛肉、豬肉選3種放在上層，底下還有海味滿出來的綜合海鮮大拼盤，白蝦、鯛魚、鮮蛤、鮮蚵、透抽等5樣海鮮，就算不是吃到飽的火鍋店都可以吃到撐，讓人忍不住想多拍幾張照留念。

▲海陸拼盤有5種海鮮，愛海味的人可以大飽口福。（圖／記者徐溱謐攝）

久違石頭火鍋的老闆王子維其實大有來頭，他是經典主題餐廳「便所」的創辦人，當年在銀行工作的他，每天工作到下午就坐不住了，「我都去幫同事跑腿買飲料啊！就是不想待在辦公室。」於是他毅然放棄穩定的工作，到夜市擺攤賣「馬桶冰」，越做越有興趣，後來成立「便所」大受消費者歡迎，甚至還到海外開店。

▲老闆王子維對店裡的裝潢風格非常用心，但也清楚餐廳重要的是餐點和服務。（圖／記者湯興漢攝）

這次看準台灣的火鍋市場，王子維知道想得到成功就是要和別人不一樣，但長久之道其實還是餐廳本身的品質，包括餐點、環境、衛生、價位和服務等，「有自己的風格和特色，這些網美元素只能撐2個月，終究還是要回歸產品力。」兩者相輔相成才能打出漂亮的一仗。

▼台中久違石頭火鍋外觀。（圖／記者徐溱謐攝）