新北「迷你繡球花海」免費看！連蜀葵、向日葵上千株超美

▲黎明步道花園有迷你版繡球花海。（圖／ig@c083172提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

想賞繡球花不用往陽明山擠，新北泰山區「黎明步道花園」也有迷你版繡球花海，粉紅、粉藍、粉紫色花朵沿步道兩側延伸百餘公尺，園內還有蜀葵花、向日葵等各式花卉依序綻放，整個花園面積達500坪，吸引不少人前來朝聖。

▲粉紅、粉藍、粉紫色繡球花沿著步道兩側延伸百餘公尺。

新北泰山黎明里泰林路2段542巷後方的「黎明步道花園」，培育繡球花、櫻花、向日葵、炮仗花、九重葛、蜀葵花和合歡等各式花種，數量多達上千株，仿佛一條花海大道，花園是由黎明里長張楊銘率里內數10名志工，花費4年自掏腰包共同栽種而成。

每年5月中旬至7月底的繡球花季，賞花人潮絡繹不絕，張楊銘說，繡球花是依據土壤酸鹼度決定最後呈現的顏色，黎明步道花園的繡球花多呈現粉紅、粉紫、粉藍色花海，連晚上也有人散步感受百花簇擁的浪漫，近期也將依人潮狀況設置流動廁所，方便賞花。

▲黎明步道花園的繡球花多呈現粉紅、粉紫、粉藍色。

張楊銘跟志工們以照顧自家後花園的心情照顧黎明步道，也使花園步道名聞遐邇，還有其他縣市包遊覽車來參訪，對於大家詢問設置花園及維護的方法，張楊銘也不嗇分享，希望讓美麗花朵開遍全台各地。

黎明步道花園鄰近八里、五股和林口，交通方便，民眾可搭乘捷運機場線至泰山站、再轉乘公車至山腳溪橋或騎乘Ubike，不需跑到山上就能就近賞花。除了依時節盛開的花卉外，志工們也將步道兩側的植栽修剪成各種藝術造型，增添亮麗氣息。

▲黎明步道花園鄰近八里、五股和林口，交通方便。（圖／新北市政府民政局提供）

黎明步道花園（泰山步道花園）

地點：新北市泰山區泰林路二段542巷內

備註：由於繡球花位置偏低，不少民眾拍照時會踏進花圃裡，請民眾高抬貴「腳」，留給美麗繡球花一線生機。