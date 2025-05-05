日月潭彩色金針花滿開！搭配馬鞭草美呆　8月底還有原生金針綻放

▲日月潭金針花園區5/3花況。（圖／網友molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者彭懷玉／綜合報導

全台最長金針花季來了！日月潭金針花園區目前已滿開，今年新種植紫色馬鞭草，雙色花海以空拍角度才能全部收進眼底。業者透露，彩色金針花美至6月中旬，接著8月底到10月中輪到原生種金針花綻放，長達7個月都有花卉接棒盛開。

▲雙色花海以空拍角度才能全部收進眼底。（圖／網友molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

目前引起全台賞花客追逐的彩色金針花，於4月中至6月中進入最佳花期，2025年更全新種植馬鞭草，紫色花海和金針花相互映襯，形成浪漫滿分的視覺饗宴。業者指出，近期金針花已滿開，而攝影師莫莉則說，馬鞭草將剷除作為金針花的肥料，8月還會有另一區馬鞭草接力綻放。

▲▼引起全台賞花客追逐的彩色金針花，於4月中至6月中進入最佳花期。（圖／翻攝自Facebook／日月潭金針花園區）



放眼望去，大部分的金針花為金黃色，也有橘色、粉色等五彩繽紛的色澤，花毯背景是綿延不絕的山巒和綠樹，由於位在海拔近700公尺的頭社盆地，猶如山谷間的花海，給人心曠神怡的療癒感。

▲▼園區主要作物為金針花，今年還有紫色的馬鞭草，增添色彩的豐富性。（圖／翻攝自Facebook／日月潭金針花園區）



日月潭金針花園區位於魚池鄉頭社村，園區總占地達10公頃，主要作物為金針花，種植逾400個品種，業者介紹，該泥炭土經過6000年泥炭草木的淤積，形成土質優沃又抗菌的泥炭土盆地。

日月潭金針花園區每年4-10月期間開放，營業時間為上午9點至下午5點，入園需收100元門票，而11月至次年3月非花季期間，採團體預約制入園參觀。除了賞花，也能體驗活盆地、湖上竹筏等，還能買到新鮮現採金針花，入園及採買農特產品都可以使用全支付。