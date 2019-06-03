海鮮盤超浮誇！台南鴛鴦火鍋潮店　飲料任你喝、還有哈根達斯

點評：好想吃肉肉～

文、圖／萍子

台南火鍋近期新開張，絕對是2019台南IG網美打卡必吃火鍋潮店，萍子推薦花花世界火鍋wswhotpot，花花世界鍋物是熨斗目花珈琲的姐妹店，主打高檔精緻鴛鴦火鍋，食材高檔精緻，生食級海鮮、prime等級牛肉及和牛，飲料免費無限續，飯後送上Haggen-dazs冰淇淋，推薦海陸雙人套餐，澎湃浮誇，每一角落美的讓你打卡尖叫，擁有綠色叢林南洋風高質感環境，火鍋界中唯一奇葩，台南必吃火鍋，台南排隊名店，IG打卡台南必吃美食，台南浮誇火鍋店。

如何造訪花花世界火鍋wswhotpot 交通？ 位於台南國賓影城後方，非常熱鬧的台南莊敬路上，邊間三角窗的位置，附近都是住宅區，整間白色外觀，非常醒目，想不注意到都好難。

若開車來訪，萍子建議可以到一心保齡球場，腹地廣大，付費停車場，再往前走路步行5分鐘即可抵達。

整個潔白建築外觀，放上花花世界火鍋wswhotpot Logo識別，非常醒目，很有視覺感，前方可放置機車，若不是朝聖這台南火鍋店，寫著火鍋字樣，絕對很難聯想，原來這是火鍋，沒想到台南這幾年越來越時尚，很多有美感的視覺性火鍋店開幕。

花花世界火鍋wswhotpot，讓人很多想像，Logo視覺設計很好，是一個繽紛的蝴蝶image，完全與店名呼應，可想像這花花世界之蝴蝶起舞的氣勢，正給予火鍋打開一條新藍海。

還沒進入店內，外觀整大面落地窗，水泥牆面，簡約時尚，乾淨明亮，並放上了許多仙人掌植栽，打上燈光，每個角落彷彿有很多景可創造故事性話題，可自在打卡拍照，成為IG紅人。

絡繹不絕人潮用餐，前方設置水泥的座位區，幾盆綠意盎然植栽，給予人休憩等候，貼心親切服務，邊等候位置用餐，邊拍照打卡，不無聊，打發時光。

大面落地窗，陽光撒落折射進入室內，採光明亮，未進入店內就多了許多對花花世界火鍋wswhotpot 期待。

從中間的階梯走入，兩邊木頭拼貼的視覺牆，宛如走伸展台般，推開大門，映入眼前正是櫃檯check與用完餐結帳空間。

進入店內每一處角落別有巧思，右邊又設置了兩區網美打卡空間，別有番巧思，捨棄一些座位空間，反倒佈置拍照打卡點，這點非常用心。

搖椅也是拍照一大話題，來訪花花世界火鍋wswhotpot用餐，別錯過了，網美絕對拍到失心瘋，少女心大爆發，小孩玩的不亦樂乎。

花花世界火鍋wswhotpot，整個偌大的空間，提供90幾席座位，用餐位置挺多的，花花世界火鍋wswhotpot，跳脫熨斗目花珈琲的姐妹店，原先復古懷舊打卡早午餐下午茶氣氛，這間花花世界火鍋走更大氣，南洋風格的叢林高檔精緻火鍋用餐環境，兩種風格兩間店，萍子都好喜歡。

走到盡頭則是牆面，整大面牆挑選很有南洋風的叢林圖樣，可見猿猴、猴子等特色動物攀樹休憩，很有趣畫面，非常有質感，完全與室內設計結合。

花花世界火鍋wswhotpot，用餐環境分成左、右兩邊空間，走道也很寬，中間的開放式醬料區、飲料區、結帳區，一分為二兩半部空間，用中間的直線平衡兩邊的環境，巧妙安排。

寬敞座位大空間，座位與座位距離保持點距離，用餐不受到打擾，非常貼心的規劃。

大量木質空間造景，抬頭仰望天花板都好有視覺張力，整個曲線的木頭裝飾，唯黃燈光打上，南洋風格更厚實，讓人好度假風，又不失高雅，一看就知道裝潢花不少錢，也下不少功夫。

花花世界火鍋wswhotpot，跳脫一般常見的北歐椅或塑膠椅，這裡與南洋風格結合，採靠背編織椅，好看又好座，也很舒服沁涼不悶熱。

若一人來用餐，不用擔心怕尷尬，有一人靠窗的火鍋座位區，也很文青風。

帶親子來用餐，貼心提供嬰兒座椅。

花花世界火鍋wswhotpot，開放式的醬料區，幾十款基本款醬料，擺放整齊，並結合花藝等設計，非常大氣，連吧台都好好看。

特別要介紹的是奇葩醬，是用薑、醋、金桔調配，為海鮮所主打的醬汁，愛吃海鮮的饕客，一定要拿取這款醬料。

飲料採無限量續飲，可樂、檸檬紅茶、雪碧、蘋果汁等，除了啤酒與下方的水需付費外，其他讓你自在享用，超過癮的，老闆佛心來得。

盡頭走到底，則是廚房及衛浴空間，衛浴空間男女分開，別有巧思，洗手臺也很有設計感，用水泥來砌成，上廁所都可以美美的。

花花世界火鍋wswhotpot，每張座位區提供大餐桌，連餐桌都霸氣，每張餐桌上都有兩個電磁爐，方便煮火鍋，餐桌上都會準備一整套的湯匙、餐具、沙漏、服務鈴服務。

想要加點，想要什麼，按下服務鈴，服務人員馬上來，超級熱情，備受禮遇。

花花世界火鍋wswhotpot 菜單，一整本的三折頁、長條型設計，也是走潔白簡約風，非常有質感。

打開內頁，Wi-Fi服務都提供，讓你自在上網打卡，湯底有4款選擇，鴛鴦鍋，每款湯底都自行研發，跳脫一般常見的火鍋湯底鍋，更讓萍子期待了，無比用心。

1、全部以套餐形式點餐，平日共鍋費＄150（不得抵低消、假日不得共鍋）。

2、兒童收費：120公分以下免費、120～140公分共鍋酌收清潔費＄150、140公分以上以成人計算。

3、鍋物套餐：菜盤（可換肉盤：雪花牛or梅花豬）、（白飯、手山麵疙痞、冬粉 3選1）、飲料無限暢飲（⭐瓶裝可口可樂系列飲料）。

4、先選湯底再點主餐（湯底有：自熬湯底水炊魚介、養顏牛蒡湯、花花秘製麻辣湯、熨斗目花南洋咖哩）。

5、用餐時間120分鐘、收10％服務務、自帶酒開瓶費＄150元。

6、十人海陸套餐需事先預約。

萍子最建議點雙人海陸套餐2999元，當令季節龍蝦（加拿大波士頓龍蝦、加勒比海龍蝦、貝里斯龍蝦、加州龍蝦），海鮮拼盤（身海手臂蝦、胭脂蝦、天使紅蝦、北海道野生花蝦、日本生食級大干貝、廣島牡蠣、鲍魚、蛤蠣），肉品（3選1），白飯、冬粉、手工麵疙瘩（3選2），菜盤（2份，菜盤可換肉盤），飲料無限供應。若覺得份量不夠，再單獨加點。

整個鍋具有兩款湯頭，變成鴛鴦鍋煮法，也可單獨選擇一款湯底，鍋具挑選也很好看，有質感，湯底有：自熬湯底水炊魚介、養顏牛蒡湯、花花秘製麻辣湯、熨斗目花南洋咖哩。萍子選擇是養顏牛蒡湯、花花秘製麻辣湯。

養顏牛蒡湯，非常少見，這裡的牛蒡湯，超級鮮甜，自然芳香，沒有化學調配，天然熬煮，店老闆用心研發，枸杞的鮮甜提味，好清爽湯頭，單獨喝，好好喝。

這裡的花花秘製麻辣湯（＋60元），自家研發熬煮，裡頭滿滿的鴨血豆腐，越煮越香，帶點麻香，愛吃辣的會好愛，越吃越過癮。

連器物都金光閃閃，bling bling，吃海鮮就需要使用。

選擇米飯與手工麵疙瘩，米飯也特別挑選，每粒米飯飽滿有Q度，手工麵疙瘩，跳脫一般火鍋店不可能見到的食材，更讓人覺得有賣點。

菜盤，菜盤可換肉盤（佛心來得），整個擺盤很藝術花藝感，還未吃，就讓人大飽眼福，光看食材挑選就知道不馬虎，超講究，芋頭、高麗菜、香菇、喉頭菇、玉米筍、金針菇、芹菜等高纖維食材。

把新鮮的蔬菜放入養顏牛蒡湯鍋中煮，湯滾後，不一會兒就可食用，蔬菜脆甜，新鮮挑選，不沾醬，單獨吃，就可吃出湯頭與蔬菜結合的香氣，有水準，又是一間萍子不拿醬料，直接可吃到原汁原味蔬菜的火鍋店，不簡單。

若無法掌控煮的時間，就參考建議煮法，每張桌上都會貼心提供一個沙漏，可計算時間，超貼心的啦。

光看海鮮盤，一上桌，一大盆的擺盤氣勢，宛如花藝造景的海鮮拼盤，非常壯觀，打卡好霸氣，吃火鍋不再只是再吃，結合美學擺盤，讓人胃口大開。

當令季節龍蝦（加拿大波士頓龍蝦、加勒比海龍蝦、貝里斯龍蝦、加州龍蝦），海鮮拼盤（身海手臂蝦、胭脂蝦、天使紅蝦、北海道野生花蝦、日本生食級大干貝、廣島牡蠣、鲍魚、蛤蠣），光看就過癮。

每款海鮮、肉盤都會放上一張烹煮的貼心小卡，無處不感受到用心，連幾分鐘、幾秒鐘都幫你算過了，就要食材新鮮，美味鮮度無敵，建議海鮮要放入養顏牛蒡湯，才可吃出海鮮的鮮甜味。

日本生食級大干貝，每一個都比50元硬幣大個，飽滿有份量，光看就好過癮，稍微放入鍋中涮，幾秒鐘就熟了，柔嫩柔嫩口感，生食級干貝不只甜，還多了脆口感。

蛤蠣，也非常大顆，每一個都是新鮮的，吐沙吐的乾淨，沒吐味，好美味呀，蛤蠣建議不要煮太久，煮太久蛤蠣肉會抽乾，變很小顆。

鮮蝦有身海手臂蝦、胭脂蝦、天使紅蝦、北海道野生花蝦，不管哪款蝦，肥美大隻，精挑細選，保有彈牙度肉質，超級好吃，愛吃蝦的怎能錯過，絕對讓你吃到過癮，讚不絕口阿，不得不說店老闆真的對於食材掌控很講究挑剔，愛吃新鮮海鮮的饕客，一吃遍知，嘴巴也會很有感。

雙人海陸套餐龍蝦，依照季節食材推出，共4款龍蝦輪（加拿大波士頓龍蝦、加勒比海龍蝦、貝里斯龍蝦、加州龍蝦），每一次新鮮冷凍進來，希望給饕客最佳風味，萍子這天吃的是貝里斯龍蝦。

貝里斯龍蝦的肉質很緊實，光看整個外觀是藍綠色澤，非常少見的高檔食材，愛吃龍蝦的一定熟悉並知道這食材之重要。

光看貝里斯龍蝦上頭有滿滿的龍蝦膏，整個晶瑩剔透與黃色漸層，下鍋煮後的龍蝦，吸收火鍋湯底的日月精華，鮮度更美味，最厲害是滿滿的膏在湯中，金黃色澤，光看就好過癮又滿足。

前面提到奇葩醬，是用薑、醋、金桔調配，為海鮮所主打的醬汁，海鮮沾上這醬料，酸酸甜甜，更逼出鮮度，醬料掌控也有水準。

海陸拼盤中的菜盤，其中一盤換成肉盤，梅花豬180g，擺放整齊上桌，挑選這種bling金光閃閃的菜盤，跳脫一般火鍋店印象，完全讓你再次視覺享受。

梅花豬，切成薄薄一片片，吃下肉，帶點粉粉嫩的口感，放入辣鍋中，越涮越麻香，香氣四溢，肉質多了Q度，另種湯頭風味吃法。

西班牙100％橡子伊比利黑毛雪豚12oz，世界上最好吃的豬肉美稱，是西班牙國寶級食材。

萍子最愛豬肉界LV等級，西班牙100％橡子伊比利黑毛雪豚整個漸層油花分布均勻，愛吃豬肉饕客首選。滿滿肉汁鎖在其中，鮮嫩脆彈，超美味，越吃越涮嘴，一會兒整盤肉都下肚，好過癮。

單點：澳洲滋賀縣A5近將黑毛和牛200g，價錢1150元，家人愛吃和牛，挑剔講究，金光閃閃盤裝上，漸層紋理明顯的和牛，光看就好療癒。

澳洲滋賀縣A5近將黑毛和牛，非常厚切，份量給的很多，下鍋煮後，建議涮幾秒鐘即可，呈現粉嫩色調，半生半熟，鮮度十足，沒有腥味，美味饗宴，若喜歡吃熟點，就稍微涮久些，肉質也很彈牙。

現場消費打卡送美食2選1：宜蘭生食級胭脂蝦、哈根達斯（單杯裝），1台手機打卡贈送1份。

萍子吃過花花世界火鍋wswhotpot，讚不絕口，不愧是台南的網美打卡火鍋店，台南2019必朝聖的火鍋店，台南人真是好口福，不只可享受美味高檔精緻火鍋，還有這美美的南洋風叢林IG打卡可拍攝，吃的過癮，視覺也滿滿享受，快來朝聖吧，絕對讓你不往此行，強力推薦周遭親朋好友來朝聖，萍子也相信不久絕對成為台南當紅排隊名火鍋店，各大媒體爭相報導。

花花世界火鍋wswhotpot

電話： 06－2081849

地址： 台南市東區莊敬路118號

營業時間：11：00～14：00、17：00～02：00