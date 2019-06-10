石碇「百年石頭屋」只有三面牆！頂樓藏秘密花園、防空洞

▲從台北市開車不用一小時，即能抵達「石碇」山城。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／新北市報導、攝影

從台北市開車不用一小時，即能抵達石碇，大家可能對這座小山城較為陌生，但在石碇「不見天街」卻隱藏一處百年石頭厝，裡頭藏有大岩石鑿出的防空洞，拾階而上，會發現一座秘密小花園，遺世而獨立的存在，令人大開眼界。

▲相較深坑老街的商業化，石碇老街卻保有自己「老街」的味道。

相較深坑老街的商業化，石碇老街卻保有自己「老街」的味道，位在不見天街的「百年石頭厝」，原本是林恆春中藥行，約在民國前6年建造，僅有三面牆，後方就是原本的山壁，屋內的階梯、牆壁均是鑿石而建成，大廳裡擺設中藥櫃、石臼、手秤及古老的製藥器材等先人遺留的器物。

▲位在不見天街的「百年石頭厝」，僅有三面牆，後方就是原本的山壁。

▲原本是「林恆春中藥行」的石頭厝，大廳裡擺設中藥櫃、石臼、手秤及古老的製藥器材等先人遺留的器物。

從狹窄蜿蜒的石階往上探秘，會發現別有洞天，一處宛如秘境後花園的空間遺世而獨立，擺放的石頭桌椅都生了青苔、結上盤根錯節的樹根，石壁上還隱約可見佛像的痕跡，坐在石椅上納涼，暑氣瞬間消了大半，石頭砌成的門成為最有味道的打卡點，每一處都能見證歲月流淌過的滄桑感。

▲從狹窄蜿蜒的石階往上探秘。

▲宛如秘境後花園的空間，擺放的石頭桌椅都結了滿滿樹根和青苔，石頭砌成的門也成拍照打卡點。

不只頂樓秘密小花園，一樓還藏有以整塊岩石開鑿出的「防空洞」，沿石壁滴滴答答聚積而成的水漬，讓這個小空間更顯神秘。整棟石頭屋佔地不大，每個角落卻都令人佩服先民在資源不充裕的情形下，也能以現有的工具建出這樣的屋子，呈現出當地特有的古老建築，讓石碇此名更貼切「石碇」味了。

▲▼以整塊岩石開鑿出的「防空洞」，沿石壁滴滴答答聚積而成的水漬，讓這個小空間更顯神秘。

此外，這裡還有全台僅存的打鐵店「遠光打鐵店」，自老闆葉德茂祖父開始經營至今，具有一百多年的歷史，舊器具仍完整保存下來，幸運的話，還能看見師傅一手推拉送風、一手燒鐵的打鐵過程。

▲▼全台僅存的打鐵店「遠光打鐵店」。

逛累了，來到石碇老街要吃什麼？不只深坑有豆腐，石碇的豆腐料理也很有名，像是「陳記豆腐養生恬點」即是以當地知名老店「王氏豆腐」的豆腐與豆漿為原料，做出帶有顆粒感的豆腐冰淇淋，口味濃郁之外，還帶點傳統豆漿焦香味道，另外也有綠茶冰淇淋等當地特產，一份45元，來石碇別忘記買杯品嚐看看。

▲▼「陳記豆腐養生恬點」的豆腐冰淇淋吃得到顆粒。

石碇百年石頭屋

地址：新北市石碇區石碇東街53號

開放時間：星期三至日 09:00-17:00 （免費參觀）