一咬下都是料！台中燒餅夾了黑輪超酷　還抹花生、巧克力醬

叫深度哥並不是我很有深度，反而是因為覺得自己知識..

點評：燒餅餡料整個...多到...滿...出...來...

文、圖／Sean

在找點王燒餅剛開幕的時候我就來過，只是回家整理完照片後就忘了寫，那天回台中想找燒餅吃，又看到了他們家，這才發現我沒寫過，決定來補拍照片，順便寫文章，找點燒餅主力是做外帶，所以座位不多，門口這一桌三椅就是內用區啦～

我欣賞他們態度認真、親切，即便只是路過店門口的人都會問早，要開早餐店就是要有這種勤勉的精神。他們在南部有個很有名的親戚－左營海青王家燒餅，所以燒餅的風格有點神似，走餡料為主的路線。

內餡自己炒，燒餅現烤，豆漿也自己磨，而且我只看到夫妻倆在做，感覺很拚。

蛋的煎法很特別，是直接泡在油鍋裡，有點像是炸的，只是我推測油溫沒有很高，因為蛋白熟的沒有很快。

原本以為吃起來會很油膩，結果吃起來其實還好。

燒餅相對較薄，一口咬下去就直接是內餡，不是我偏愛的多層型燒餅，當天吃到剛烤好的餅，所以外皮夠酥，香氣上倒是沒有很突出，內餡口味吃起來的確和左營王家有些神似，辣椒的部分尤其出色。

單就燒餅來說，有合格，只可惜吃起來不夠香、酥，不過內餡份量很多，而且店家自己炒的風味很合我胃口。夾黑輪的燒餅在台中也是第一次遇到，還蠻有新鮮感的，我喜歡他們的內餡勝過燒餅本身。

找點王燒餅整體上是口味不錯的包餡燒餅，店家用nutella巧克力醬和Skippy花生醬來搭配中式燒餅，這個想法讓我想吃吃看，下次想來試試看燒餅夾肉加醬，應該很有新鮮感。









找點王燒餅

營業時間：6:00 - 12:00 （周一公休）

電話：0923 198 673

地址：台中市復興路二段163號

Sean 人生的深度我決定

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