高雄超有梗「靠杯咖啡」簡約有型　骷髏杯貓咪拉花反差萌

叫深度哥並不是我很有深度，反而是因為覺得自己知識..

點評：雙層杯的骷髏頭好好看！

文、圖／Sean

跑店那麼多年，我深深覺得，開一家店，取名字真的真的很重要！相較於那種假掰店名，我更偏愛詼諧、讓人看了過目不忘的類型，最討厭的大概就是"XXのX"的類型，看到店名就完全不想去，の什麼の?!日文都不日文，中文都不中文了，根據經驗法則，那一類的店名都跟我八字相衝，帶著懷疑走進去，帶著失望走出來是正常的，之後便漸漸不去這種店名的店，也開始少踩到地雷。

第一次看到朋友去靠杯咖啡喝咖啡，我就把他放進口袋裡了，即便咖啡好不好喝還是要喝過才知道，但是「靠杯咖啡」這四個字超有才、超有梗的，身為消費者，我很樂意給有創意的店家一個機會，原先口袋名單裡的是靠杯咖啡青海本店，不過他們後來吃下我口袋名單裡的另一家店「舊丘k區」，剛好那天又路過楠梓，決定跟著緣分先去靠杯楠梓店，假日來到楠梓加工區附近感覺相對好停車，靠杯咖啡也非常好找，店面大到無法忽略。

還沒走進門就先看到適合打卡的網美牆

在這個光速世代裡，新店家的行銷挑戰變得越來越大，不管是我先前提過的室內光線配置或是目前主流的網美牆都是同一個道理，讓消費者願意拍照，並且滿意自己的照片，進而把照片上傳到自己的社交平台，最後產生一個口碑行銷的循環，尤其是在一個資訊傳播快速，對於食物品質相對不重視的世代來說，有時賣像比風味來的重要，聽起來其實挺心寒的，但是現今的狀況似乎也就是這樣了，在意風味的人多數是年紀相對長的，在意賣像與熱門度的則是相對年輕的消費者，年長者大多不喜歡開發新店，喜歡熟客感，年輕人呢，則是很怕錯過最新作火紅的店，喜歡名人感。

當然，對於商家來說，開店能夠賺到錢才是第一要務，(年輕人的錢或是長輩的錢都很好啦)，遇到客人懂得吃，能夠了解店家的用心..那真的是上輩子修來的福氣，個人認為不管是消費端或是供應端，這樣的現象沒有所謂的對錯，(除了點一堆食物只顧著拍照，後來不吃完就走真的很浪費食物之外)，長期觀察下來真心覺得這就是每個世代的需求和思維上的差異，既然我清楚地看到了，就清楚地把這個演化過程記錄下來，或許幾年後，消費型態又會發生改變，人生在世唯一不變的真理就是"世界一直在變"，寫部落格的價值其實有一部分來自於真實的紀錄下那些會隨時間推移而被遺忘的細節，不管是對店家、對消費者或是對我自己來說都有其價值。

嗯..這個歪樓歪的比較長，決定回來寫本文了。



靠杯咖啡的環境算是好拍，佈置的簡約有型，靠窗的座位有很足夠的自然光，在店內拍照很順手！

店內有製作貼紙，供客人拿取，客人拿貼紙回去貼在自己的物品上其實是一個消費者認同的動作，一個消費者要喜歡你的店，還有你所設計出來的貼紙，他才會願意拿回去貼在自己的東西上，跟客人主動拿店家名片的行為類似，但是認同感更高一些，這也告訴我們，好的貼紙，會是一個好的行銷技巧。

門口的櫃子則販售自有品牌的周邊商品。

帽子、杯子 都不錯看，但是我個人對於T-SHIRT比較有興趣。

義式咖啡機La Marzocco Linea + EK43磨豆機 + fiorenzato 磨豆機，這個磨豆機組合應該可以說是近期咖啡店的標配。

整體空間寬敞，座位卻意外的少，自然顯得很幽靜。

座位底下還有插座可以用，非常貼心～

店內牆上的海報讓人喜歡！

看了那麼久，終於要來看菜單

甜點理論上有這些，實際上則是看店裡有什麼賣什麼

沙拉份量比預期中來的大，連雞肉給的也大方，看起來就是舒服，搭配不會太刺激的sauce吃起來順口

鬆餅現點現做大約20分鐘，舒芙蕾型的軟鬆餅還是這樣看起來比較順眼，上頭淋了一堆醬的類型真的不適合我，看起來醜吃起來膩口，靠杯的鬆餅本身吃起來就有微微甜味，搭配奶油一起吃非常對味

Piccolo用骷髏頭的透明雙層杯子來裝，上頭卻是可愛的貓咪拉花，反差萌啊，配方略帶酒香，喝起來濃郁，很man，我喜歡

靠杯咖啡的風格是我喜歡的類型，咖啡、甜點都合口味，是內外兼具的好店，可惜在做鬆餅的時候會有淡淡的油煙味，如果能夠利用樓上的空間做鬆餅，這樣環境的味道就會單純很多

靠杯咖啡 KAO CUP COFFEE

地址：高雄市楠梓區德惠路19號

營業時間：10：00－18：00（幾乎沒看到它們店休）

電話：07-3652198