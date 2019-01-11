台南會變身的「鬼」咖啡超神秘！一到夜晚風格大不同

叫深度哥並不是我很有深度，反而是因為覺得自己知識..

點評：去的時候一定靠自己找到！

文、圖／Sean

鬼咖啡應該是台南近期最紅的咖啡館之一，一來是咖啡好喝老闆帥，二來是他的地點很神祕，讓人有探險的感覺，神秘的鬼咖啡就藏在中山路的旭峯號巷子裡。

順著巷子走到底會看到小黑板，跟著指標走上二樓，然後看到人最多的那一戶就是了

PS:老闆黑鬼說年輕人都能找到地點，老人家通常會打電話跟他問路..還好我沒有打電話問路。

聽說鬼咖啡開幕第一周每天都爆市，所以我放棄第一周前往的念頭，決定改天開店第一時刻就殺進去，希望能夠拍到空景，沒想到和我有相同想法的人有很多，一點五十分來到門口，已經有不少人，過一陣子聽到店內播放開工曲浪流連，嗯…黑鬼哥要開工了，然後開門就客滿了，還好我們這種邊緣人習慣坐吧台。

門口的劣等旗是標準的反差萌啦！

推開門走進去，映入眼簾的是非常漂亮的空間～

正反面都好看

沿著陡峭的樓梯上二樓

二樓更有味道，是需要拖鞋的榻榻米座位。

菜單

第一頁的規則很重要，互相尊重更重要，題外話，字寫的真他媽漂亮，手寫菜單感覺就是比較有味道。

布丁是紮實風格，甜而不膩

藍眼曼特寧烘的比較淺，所以在草本香氣外，多了點淡淡莓果味

坐在吧台的好處之一就是可以近距離捕捉barista沖咖啡的專注神情，鬼哥只是臉看起來兇，人其實很好相處

啤酒花咖啡風味特別，不同於氮氣的奶油風味，有一個啤酒特有的香氣

咖啡茶則是在兩者的香氣上取得平衡，至於大家為何看到都是小杯子，因為我是坐在吧台，老闆就好心的一直往前面放，當天完全就是喝好喝滿

為了感覺鬼咖啡的另一種風格，我特地在晚上前往一趟，整體的感覺很沉穩，很靜

套句鬼哥說的，這裡是會變身的咖啡館，白天、黑夜有著各自的美，咖啡的風味早在鬼哥當初還是預約制工作室的年代就已經做出名聲，現在更多了甜點、布丁，加上完全符合"人們對於老台南的想像"的絕美環境，鬼咖啡的人氣應該會持續旺上好一陣子，等我之後平日有休假，再過去喝個愛樂壓拿鐵，吃個蛋糕，有新的資訊會隨時補上，今天就先跟大家分享鬼咖啡的日與夜吧

鬼咖啡

營業時間：暫定14：00－24：00（公休日請看老闆公告，有時營業時間會微調，出發前看一下公告）

電話：0912 - 460993

地址：台南市中西區中山路79巷22-68號（沿著樓梯上去就看到了）