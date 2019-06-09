置身油畫中放空！新北3處「荷花私房點」還能順遊踏青去

▲新店區有隱藏版荷花池，大片荷花鋪蓋池塘，好似身在莫內的畫中 。（圖／新北市政府景觀處提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

夏天正是荷花綻放光采的時節，談到新北市的荷花，往往第一個想到的是雙溪、金山等距離市區較遠的地區，其實在新北新店、三重、三峽等地，就看得到茂盛的荷花，連假最後一天不妨來尋覓荷花蹤跡，親見讓東西方詩人、畫家都為之著迷的花卉吧！

▲荷花大朵豔麗，充滿著野性美，與三重、三峽的雅緻風格完全不同。



1.新店區-車子路荷花池

新店的安坑區，近景文科技大學與耕莘醫院安康院區，有一處車子路荷花池，目前已開花8成。這裡的荷花大朵豔麗，充滿著野性美。附近還可順遊有安坑綠寶石之稱的二叭子植物園，這裡是一處充滿天然林與次生林的原始山林，除了基本的步道之外都維持原始的風格，擁有多元豐富的自然生態，適合全家大小結伴踏青。

交通方式的部分，開車族可走北二高，於安坑交流道下，行駛約3公里即可抵達位於車子路121-1號路口的荷花池。若是乘坐大眾交通工具，則可從捷運新店站轉839路公車，在「活動中心」下車，步行約200公尺即可抵達荷花池。

▲6月可以看到大片荷花與捷運列車融為一體的美景，目前花開約6成。

2.三重區-疏洪荷花公園

新北市景觀處表示，疏洪荷花公園位於二重疏洪道內，在疏洪一路上，旁邊就是機場捷運的高架軌道，到了6月總可以看到大片荷花與捷運列車融為一體的美景，目前花開約6成。

▲三重疏洪荷花公園位於二重疏洪道內，在疏洪一路上 。



除了荷花公園外，鄰近的大台北都會公園也值得一遊，裡面設有幸運草地景溜滑梯，共融式遊戲場巧妙將河岸堤防改建為遊樂空間，設置高7公尺的圓弧型溜滑梯，以及磨石子滑梯、攀爬網、攀爬塊和立體浮球等遊具，讓全家大小玩得開心。荷花公園設有汽機車停車場，停車方便，若是搭大眾交通工具，則可由捷運三重站出站後再步行抵達。

▲北大周圍的三峽區三樹路98巷，隱藏著一處荷花池，目前開花約4成。

3. 三峽區-三樹路荷花池

北大特區是新北市近年來快速發展的區域，而就在北大周圍的三峽區三樹路98巷，隱藏著一處荷花池，每到6月都可見到荷花綻放景緻，目前開花約4成。參觀完荷花池，也可順遊三峽清水祖師廟、歷史文物館、老街等景點，來個愜意的半日遊。

民眾若是開車，可走北二高，於三鶯交流道下，行駛約3公里即可抵達三樹路98巷，假使是乘坐大眾交通工具，則可從捷運永寧站坐275副線公車，在「龍埔三樹路98巷口」下車。