首爾3大好玩好買新景點！走進全球第一座Kakao Friends主題樂園

▲南山首爾塔Kakao Friends主題樂園。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

首爾是台灣旅客到韓國旅遊最喜歡的旅遊城市，今年更多了或療癒好玩，或好逛好買的全新景點，包括紅遍全球的KaKao Friends打造全球第一座主題樂園，還有在首爾也可以喝得到藍瓶咖啡，趕快將這些景點筆記起來，下次到首爾記得去玩吧！

▲超可愛的萊恩獅現身南山首爾塔Kakao Friends主題樂園。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

1.Kakao Friends主題樂園

全球第一座「KaKao Friends主題樂園」在5月底於南山首爾塔正式開幕，以起司球冒險樂園為主題，更設計超萌的「起司球萊恩」大型公仔，讓粉絲能盡情拍照打卡，同時更利用多種VR娛樂設施打造的玩樂空間，讓粉絲可以和最受歡迎的Kakao Friends人物萊恩一起冒險。

▲南山首爾塔Kakao Friends主題樂園拍照區。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

全球第一座KaKao Friends主題樂園正式名稱為「Ryan Cheezzz ball Adventure」（韓文：라이언 치즈볼 어드벤처），樂園共分為7大區域，以萊恩和萊恩最愛的起司球為主題，打造成起司球工廠，7大區域包括起司球農場、拍照區、點心販售區、遊樂設施、咖啡廳等，遊樂設施則是結合VR技術，打造出VR乘坐型設施，展現特別的遊戲故事情節。

▲仁川機場入境區免稅店。（圖／翻攝自韓國觀光公社官網）

2.仁川機場入境區免稅店

不只出境，韓國仁川國際機場在第一與第二航廈航廈內設置全新「入境區免稅店」，於5月底正式開幕，讓旅客一踏上韓國國土就能逛，且24小時營業，讓旅客買好買滿。

未來入境區免稅店將設置在第一航廈入一樓行李提領區的東西側，兩側各設一處；第二航廈入境區免稅店則位於行李提領區的中央區域。第一航廈的免稅店為SM Duty FREE，第二航廈免稅店則為ENTAS Duty Free，販售內容包括各種酒類、香水、美妝用品，以及電子用品等，多種類選擇讓旅客在這裡能買得過癮。

▲Blue Bottle Coffee首爾聖水一號店。（圖／記者陳羿妏攝）

3.藍瓶咖啡首爾一號店

繼日本之後，韓國成為第二個亞洲國家設有藍瓶咖啡的分店，經典手沖咖啡以及小小藍瓶的圖樣設計，吸引許多咖啡迷前往朝聖，自5月3日開幕後，每日皆可看見大排長龍的排隊人群。

▲Blue Bottle Coffee首爾聖水一號店座位。（圖／記者陳羿妏攝）

一號店的位置設於素有首爾布魯克林之稱的聖水洞區域，前身為工業發展區，近年來則注入許多藝術氣息，將荒廢建築物打造成新空間，或者是像是一號店內建築設計，以紅磚配上水泥牆面的設計，保留原先的工業風氣息，兩層樓高的建築，一樓為烘焙咖啡豆的工作室，地下一樓則是點餐及用餐的空間。

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