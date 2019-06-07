影／炙燒鮭魚只要10元！台南超狂握壽司店　沒有預約吃不到

點評：我私心超愛炙燒鮭魚壽司！！！

記者周姈姈／綜合報導

鮭魚控該衝了啦！這間位於台南的握壽司店，販售將近50款不同口味的壽司，除了生魚片系列為15元之外，其餘一律10元，就連隱藏版炙燒鮭魚握壽司也是10元，誘人的炙燒色澤讓人忍不住想多吃幾個；但是，如此美味又佛心價的壽司可不是想吃就能吃到，一定要記得先打電話預約，才不會撲空！



▲黑武藏壽司一貫只要10元，讓你不用花大錢就能享用壽司吃飽飽。





▲你沒看錯！這間店的炙燒鮭魚壽司真的一貫只要10元。（圖／《舞食旅台灣。amos的走跳日常》提供，以下皆同，請勿任意翻攝）

「黑武藏壽司」就在育樂街上，展示櫃中各式各樣的壽司讓人看了就胃口大開，除了生魚片系列為15元之外，其餘一貫都只要10元，全都都由老闆現場做給你吃。另外，店家也會不定期推出隨機口味，只能說如果你有選擇障礙，可能會在這裡挑很久，因為每一款看起來都太好吃了。



▲店家販售將近50款不同口味的握壽司，除了生魚片系列為15元之外，其餘一律10元。



說到黑武藏壽司最令人期待的絕對就是隱藏版炙燒鮭魚系列，炙燒鮭魚分為焦糖和醬燒口味，不一定會擺放在檯面上，因為製作過程搞剛又費時，平均半小時才會出一盤，因此部落客《舞食旅台灣。amos的走跳日常》建議，最好提前1～2個小時打電話或是傳Line預定，以免撲空吃不到。



▲由於製作過程比較搞剛又費時，因此最好在1～2時之前先跟店家預定。



炙燒焦糖鮭魚，店家會在鮭魚片和醋飯之間放上起司片，接著擠上邪惡的美乃滋，最後撒上一些砂糖，經過高溫炙燒後，鮭魚片表面就會呈現誘人的焦糖色，一口吃下不僅能吃到砂糖的焦脆香甜，更能享受到鮭魚片的鮮美；而炙燒醬燒鮭魚也是店內相當受歡迎的口味之一，高溫炙燒後的鮭魚油脂被逼了出來，散發出一股迷人的焦香味，一口塞進嘴裡超級滿足。



▲高溫炙燒後的鮭魚片呈現十分誘人的色澤，不僅能吃到炙燒的香氣，也能吃到鮭魚片的鮮美。





▲除了常態口味之外，店家還會不定期推出隨機口味。



平常在一般的日式料理店，吃一頓豐盛的握壽司大餐可能就要花好幾百塊，但是在黑武藏壽司，真的就只要一個銅板價，就能讓你吃壽司就能吃個滿足，荷包也不會心痛！

黑武藏壽司

地址：台南市東區育樂街14號

電話：0966363905（Line以電話搜尋即可）

營業時間：12：00～22：30（有時候只到21：30）

＊以上圖片皆由部落客《舞食旅台灣。amos的走跳日常》授權提供，現有經營：粉絲團、部落格、IG