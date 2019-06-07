需要擦防曬嗎？非洲人在花蓮解答「最討厭被問的問題」募到4千元

點評：這些迷思要破除！大家也要發揮愛心啊

▲Youtuber自發義賣募款，援助東非水災，也希望人們可以破解迷思。（影／熱青年Show吧提供）

旅遊中心／綜合報導

位於地球另一端的非洲，由於距離台灣遙遠和許多國家較為貧窮，漸漸地也產生許多迷思。然而今年3月，在東非的莫三比克、辛巴威和馬拉威三國發生了南半球史上最嚴重的天災，當地超過上千人死亡，至少370萬家庭受到影響。

▲▼熱帶氣旋伊代釀東非洪災。（圖／路透社）



每年的5月25日是「國際非洲日」，亦是非洲解放日，然而在這個屬於非洲的日子，卻還有許多非洲人民受到氣旋所苦。在今年3月，熱帶氣旋「伊代」（Idai）襲擊非洲東南部，更造成當地兩條主要河流潰堤，造成多處淹水，範圍甚至遠從太空就可看見。因此，《熱青年Show吧》特別找來了兩位在台灣念書的南非留學生，自發性地為伊代氣旋的受災戶義賣募款，也點出了很多讓非洲人大翻白眼的問題。

▲▼來自南非留學生被問到大翻白眼的問題！（圖／熱青年Show吧提供）

已經來台6年的琪蘿和嫣達，就在影片中分享了幾個非洲人最討厭被問到的問題，包含了為何膚色那麼黑？會擦防曬嗎？頭髮是不是天生就那麼捲？對於這迷思他們也好氣又好笑地回答「天生就那麼黑」、「洗不回去了」、「當然還是會擦防曬」，更表示很多人在對於自然捲髮提出好奇時還不忘伸手摸個兩把。也希望藉由影片破除這些讓他們「黑人問號」迷思。

▲▼琪蘿和嫣達無奈表示天生就是黑皮膚，希望大家能破除迷思！（圖／熱青年Show吧提供）

而熱青年也與琪蘿和嫣達來到花蓮的象牙海岸廚房，在來自象牙海岸老闆帶領下做出許多道地的非洲傳統料理並拿到花蓮街頭義賣，短短一天就募到台幣4000塊。他們也表示會把這些款項全數捐到非洲救災，也希望大家可以破除迷思，且多多關心非洲的災情，送愛心到非洲。

▲▼親自做非洲傳統料理上街義賣，希望能為受災戶盡一份心力。（圖／熱青年Show吧提供）