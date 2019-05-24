非洲水陸獵遊雙體驗！把握機會看期間限定動物大遷徙

文／七逗旅遊網提供

您一定看過Discovery，但您曾經親身體驗過節目中壯觀的場景嗎？在7-9月來非洲肯亞，有機會親眼目睹由上百萬隻動物共同演出的動物大遷徙！另外，由於全球氣候持續變遷，動物大遷徙也被列為近20年來可能消失的奇景，想親自朝聖，千萬得好好把握機會！



▲動物大遷徙最主要的2類主角：牛羚、斑馬。（圖／shutterstock.com提供）

上演動物大遷徙的舞台就在非洲肯亞的馬賽馬拉國家自然保護區，3月到6月時恰好是雨季，雨季後，大地換上綠色的新衣，數百萬的動物大軍便趁著7-9月時，冒著被鱷魚吃掉的生命危險橫渡馬拉河，帶著全家大小來到這裡。想目睹這場驚險的冒險，可在這裡展開一場獵遊（Safari）活動，獅子、花豹、獵豹、象群……，搭上獵遊車Follow野生動物們的腳步，用雙眼、相機代替獵槍，盡情「狩獵」牠們吧！



▲吉力馬札羅山讓安波沙里國家公園的景色更豐富。（圖／shutterstock.com提供）

另一個獵遊好去處是安波沙里國家公園，非洲原始的草原風光在這裡一覽無遺，背景是非洲最高峰吉力馬札羅山，海拔5895公尺的巨大身影拍起來超壯觀，乾季時，還有機會見到海市蜃樓的景像。這裡是非洲白犀牛、大象、斑馬、馬賽長頸鹿、蹬羚和水牛等動物的家，由於有重量級的吉力馬札羅山坐鎮，拍出來的風景和一般的大草原比起來特別不同。



▲丘北國家公園水上獵遊，野生動物看到飽。（圖／shutterstock.com提供）



水上版獵遊，在玻茲瓦納的丘北國家公園體驗的到！當5-10月乾季來臨，河岸邊的水源減少，動物們就會聚集到丘北國家公園中的水源地飲水、梳洗，能見到一整群的大象、河馬、鱷魚，偶爾還有馬羚、貂羚和水牛群，其中大象是最常見的族群。搭船遊丘北河，又是另一種截然不同的獵遊體驗，將能近距離追蹤動物們的水中日常。



▲維多利亞瀑布。（圖／shutterstock.com提供）

世界三大瀑布之一的「維多利亞瀑布」位在辛巴威、尚比亞邊界，寬度達到1700公尺，高低落差約108公尺，當初歐洲第一個發現這個瀑布的探險家以維多利亞女王的名字為瀑布命名。水量充沛時，瀑布的水霧在好幾公里外就能看到。想靠近這座瀑布，驚人的水霧就像一場連綿不斷的雨，相當驚人，「轟轟轟」的水聲更是一場當地限定的獨家音樂會。



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＊7/27、8/3、8/10限定出發

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