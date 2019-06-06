夏日避暑賞花！到日本國境之北跳島旅行

文／七逗旅遊網

日本北海道旅遊正夯！你知道去北海道玩，也能用跳島的方式感受當地特別的風景嗎？夏天來原始的「利尻島」、花之浮島「禮文島」，剛好可以避暑，此時也正好是禮文島的開花旺季，日本國境之北的魅力現正發燒中！



▲遠方的山脈就是利尻島中央的利尻山。（圖／shutterstock.com提供）

從空中俯瞰火山島「利尻島」，看起來就像一座圓形的島嶼。去北海道必買的伴手禮─白色戀人巧克力外包裝盒上的山脈，就是利尻島中央的利尻山。錐形火山利尻山的模樣其實和富士山有幾分相似，因此有利尻富士之稱。島上有不少高山植物、沼澤及森林，療癒人心的景色讓人獲得滿滿的能量。



▲禮文島澄海岬景色優美。（圖／shutterstock.com提供）

喜歡賞花，擁有約300種野生植物的花之浮島「禮文島」不會讓你失望！而且一些要到本州海拔2千公尺才能看到的植物，在禮文島是隨處可見的日常。禮文島的花季約在4-9月，沿著海岸線散步，可以看到禮文敦勝草、禮文薄雪草、禮文大花杓蘭……等島上特有的植物，西海岸還有斷崖絕壁和海蝕崖。海膽是禮文島名物，新鮮的好滋味、綿密的口感讓人回味再三！



▲富田農場開出七彩的夏天。（圖／shutterstock.com提供）

夏天，北海道富良野的地面上長出了整片彩虹，七彩的花田十分美麗，其中又以富田農場最具代表性，農場中的紫色薰衣草花海被遊客和當地人稱為北海道第一花。富田農場的地勢由高而低，從高處往下看，多達110種的花草五彩繽紛，讓北海道的夏季迷人不已。



▲知床五湖中的一湖。（圖／shutterstock.com提供）

如人間秘境般的知床國家公園位在北海道東邊的知床半島上，整個半島未經過度開發，保有自然原始的生態，有棕熊、狐狸、尾白鷲、大鷹、海獅、海豹……等多樣化的生物，還擁有「日本最後的秘境」之稱。其中知床五湖大受遊客歡迎，沿著高架木橋散步，可以從良好的視野欣賞五湖中擁有最美景色的「一湖」，湖上映照出周遭連綿的山脈，有機會看到野生動物出沒，還可以遠眺鄂霍次克海，遼闊的景色相當紓壓。

推薦行程：

►►►【JL PAK日本假期】花現北海道～知床祕境遊船‧禮文+利尻夢幻雙島‧稚內七日

►►►【JL PAK日本假期】北海道～禮文+利尻夢幻雙島、富良野花海、後藤純男美術館七日

►►►【JL PAK日本假期】日本國境之北～北海道稚內‧入住禮文+利尻夢幻雙島一晚七日

詳情請假：

汎佳旅行社：(02)2531-5334

官方網站

