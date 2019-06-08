雙人房只要400多元！泰國超狂旅店　還含早餐＋免費機場接送

點評：CP值超級高！！！

文、圖／943

泰國有很多便宜又大碗的住宿，已經是不爭的事實了，這次943到泰國東北的烏隆他尼發現竟然有雙人房一晚400多塊台幣還含早餐而且有免費機場接送的飯店，真是太誇張了！出發前搜尋飯店時，943本來對於有免費機場接送這事還有點半信半疑，因為房費只有$400多啊！於是就抱著實驗的心得來住這間飯店。

先來看房間有什麼吧！（先說優點再說缺點）這間飯店雖然叫做Hostel，但其實根本就很像Hotel了啊！房間裡連電話都有，還有電式燒水壺、桌上面紙、每天給兩瓶水，其中一罐還在冰箱，非常的貼心。更貼心的是第一天發現我把冰箱裡的礦泉水拿出來之後，後來每一天補新的礦泉水都不會放到冰箱裡，而是直接放在桌上，這根本就是飯店的水準了啊！XD

價格很便宜，一個晚上只要不到500塊台幣，943住了三天，大致都不錯，乾淨程度嘛，以泰國而言算滿乾淨，就是第一天桌上和洗手台各有一根頭髮，之後第二天地三天倒是就沒再發現不夠乾淨的地方了。住客大多是泰國人，外國人除了我以外，只有最後一天遇到一個日本人，飯店四周都是住宅，沒有靠馬路，無論住哪一側都非常安靜，只要隔壁房間不大聲講話、不整晚看電視都非常安靜。

衣櫥內還有保險箱，這根本飯店等級了啊！但是竟然沒有衣架！問了櫃台說房間裡面應該是有衣架的但我那間沒有，很有可能是被房客A走了吧... XDD

接下來是缺點的部份（熟悉943的讀者都知道，缺點943是不會筆下留情的...XD）Wifi有時有點不太穩，還好我自己有sim卡，只是不想用光sim卡時用wifi上傳一下照片...

小缺點還有洗澡蓮蓬頭的水有點沒有很大，但中等水量還是可以洗澡啦！

有一些牆壁貼皮的地方有一些變形，不過沒有什麼潮濕味。若靠近電視會聽得到隔壁房間看電視的聲音，還好電視隔壁房間的電視不是在我床頭這一側的牆壁。房間裡面雖然有看到過好大的蚊子，但我3天都沒有被蚊子咬，其實真的在各國都很少遇到像台灣這麼賤、一開燈就隱形，一關燈又飛出來嗡嗡嗡吵死你的蚊子，泰國蚊子滿笨的。

飯店一樓櫃台，嚴格說來，這間飯店的工作人員和泰國南部海島相比不是非常熱情，但是是友善的，詢問什麼問題都能解答，只是不會告訴你去藍色臥佛寺要去哪轉巴士，因為他們有代訂租車服務... XDD

943覺得在烏隆他尼不一定要住在火車站週邊，因為那邊很多人、很吵也很容易客滿，住外面一點基本上可以靠著雙條單程10B或嘟嘟車60B就能解決交通，卻可以換到CP值更大的住宿總之這間就是香客大樓的收費，飯店的規格。還包含免費早餐有泰式和西式兩種可以預先訂購。

早餐的吧檯可以自助加一堆醬料和香料、青蔥等等，會有一盤水果，還有吐司區、飲料區（後面會再介紹）

943建議點西式早餐，因為泰式早餐只有一碗粥+水果，西式早餐則是煎兩個荷包蛋+火腿+熱狗+沙拉+水果（明明只要煎一個蛋就可以交代過去了啊但是偏偏很佛心的給兩顆蛋！）400多台幣的雙人房竟然還附下圖的早餐啊！真的很扯啊！

943建議還是選西式的早餐比較能吃飽。早餐荷包蛋和生菜沙拉的還不錯水果也算甜，以免費的角度而言算是還不差，這是我在網路上找到目前週邊CP值最高的住宿了。對了，我是出發前兩週才搜尋飯店的。

早餐另外還有自助吧台，包括吐司、兩款果醬，還有阿華田或是咖啡、茶，都是自己泡，可以自己動手吃到飽。

再來就是飯店竟然有免費機場接送，到了機場一出關就看到司機在三號門邊舉我名字的牌子在等我，司機是壯丁還穿西裝背心制服，會幫忙拿行李，車子是九人座蠻大蠻新的麵包車，這車子有我一個人，專門到機場接我，一晚400多台幣卻好像VIP喔！本來坐上車後還有點小擔心最後會不會跟我收錢，結果沒有！



雖然機場離飯店不遠，車程大約15分鐘而已，但是感覺很不錯，因為接送都是免費的。一般烏隆他尼機場利木津巴士1單程80B，所以住這邊利用免費機場接送就可以省160B了。雖然司機英文不太通，但是我用手機APP翻譯軟體勉強可溝通。943建議輸入英文馬上就可以顯示泰文，因為app語音辨識還是常常會出錯...

再來說說飯店附近好吃的小吃店吧，第一間是飯店櫃台推薦的，餐廳在飯店巷口右轉走300公尺警察局/警察學校對面一間黃色房子和Big C mini中間，小吃店騎樓有料理攤子和桌椅很好認！

店裡面有泰國政府頒發的綠色小人好吃標章，晚上快9點還是客滿，賣麵、飯、河粉、也賣冰，從中餐賣到晚餐宵夜，炒飯炒河粉等等都是40到50塊泰銖。





至於旅館附近第二間好吃餐廳，是飯店巷子口左手邊郵局馬路斜對面，有間越南小吃店，Google評價4.1分，下午1點客人還不少。

我點的越南豬血冬粉，不錯吃，價格40B。

這一間烏隆他尼的Hostel比較沒有像943上次住到 董里那間一晚500元的酒店式公寓 那麼有風格，但是看在免費機場接送和免費早餐的份上，就把他當成CP值很高的旅館吧！943住三個晚上一房不到台幣一千5還包早餐含機場接送，真的很超值！這間旅館叫做：Prajaktra City Hostel（普拉賈克特拉城市賓館），Booking.com上8.2分







我訂的是比較便宜的雙床房，然後再把兩張小床併成大床，嘿嘿黑！XDD

943祝大家都能訂到超值的烏隆他尼住宿！

943就是省報好康，旅遊作家

最愛用1星價格買到5星品質，志願是讓更多人花少少代價享受豐富生活！和943一起花小錢輕鬆環遊世界吧！

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