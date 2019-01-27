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千元台幣就吃得到！朝聖日本仙台米其林名店　天婦羅、丼飯意猶未盡

943就是省報好康 943

旅遊作家943（就是省）最愛用1星價格買到5星品..

點評：可以用一千多塊吃到米其林！下次去日本試試！
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▲▼日本三太郎 Santaro天婦羅。（圖／943提供）

文、圖／943

繼上個月在北海道蒐集到一家壽司米其林後，晚上去吃仙台當地人推薦的米其林名店（還好最便宜一千多元台幣就吃得到），這家天婦羅料理在日本是很高端的餐廳，要事先預約才能進去，路過或臨時起意可是吃不到的。

從門口看就很有米其林店的架式，西裝筆挺的管家在門口迎接客人，桌上是擠檸檬汁的夾子、白蘿蔔泥、蒙古岩鹽、梅鹽、昆布醬油...炸物必備用來消油去火的白蘿蔔泥非常鮮甜，深得我心，蝦頭炸得像藝術品一般，味道很細緻，蝦腳其實很不好炸，多一秒就不夠脆或過焦，第一道菜就讓人見識到師傅控制火候的功夫，也就比較放心了。

▲▼日本三太郎 Santaro天婦羅。（圖／943提供）

我們點的是比較便宜的晚餐天婦羅套餐--政宗（九品）每人7000日圓，相當於台幣1940元左右，一千多塊台幣能吃到米其林餐廳算是很低價了，當然午餐會更便宜，，菜單右上角的廣瀨（六品）只要3200日圓，也就是880台幣，不到一張小朋友就能在日本吃米其林餐廳了。

▲▼日本三太郎 Santaro天婦羅。（圖／943提供）

炸蝦非常清爽，和外面吃的不是容易過油過脆或麵衣太厚太軟的炸蝦都很不一樣，玉米超級甜、還有芋頭和香菇也不錯吃，其他還有鰻魚、烏賊、銀杏、舞菇等等九樣，大廚親自在桌邊料理，有好幾位大廚在不同的圓桌料理不同的course。

▲▼日本三太郎 Santaro天婦羅。（圖／943提供）

很令人激賞的花枝，麵衣酥脆清爽，咬下去外皮酥但海鮮最裡面卻是多汁又有彈性的，油炸火候剛好以至於還能充滿海味，炸的功力的確掌握得不錯。

▲▼日本三太郎 Santaro天婦羅。（圖／943提供）

最後意猶未盡，又叫了一個丼飯，淋上醬汁滋味很好，不愧是米其林餐廳！

▲▼日本三太郎 Santaro天婦羅。（圖／943提供）

仙台這間「三太郎」天婦羅店是2017年宮城縣特別版的推薦餐廳，也是40多年的老店，在這趟之前台灣還沒文章介紹過。有圖有真相（下圖紅底白字），入選米其林不是亂說的。

▲▼日本三太郎 Santaro天婦羅。（圖／943提供）

仙台「三太郎」天婦羅店名片，在青葉區，下圖有地址和電話，記得要先預約才能進去喔！

▲▼日本三太郎 Santaro天婦羅。（圖／943提供）

三太郎 Santaro
地址：1-20 Tachimachi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken 980-0822日本
電話：+81 22-224-1671

943就是省報好康，旅遊作家
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關鍵字： 943 三太郎 Santaro 天婦羅 達人美食 美食情報 日本美食

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