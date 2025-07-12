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馬拉灣「粉紅泡泡派對」周末限定　還能美拍白日夢沙灘

▲台中馬拉灣今年暑假推出「粉紅泡泡派對」、「白日夢沙灘」。（圖／業者提供）

▲台中馬拉灣今年暑假打造「粉紅泡泡派對」。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

迎來25周年的台中馬拉灣，今年暑假重磅推出「粉紅泡泡派對」，即日起至8月31日，每周五、六、日下午13:30與15:30限時開演。全場灑滿高密度泡泡，在專業DJ音樂與MC帶動下隨節奏飛舞，營造如夢似幻的粉紅泡泡海，打造一場沉浸式感官饗宴。

▲台中馬拉灣今年暑假推出「粉紅泡泡派對」、「白日夢沙灘」。（圖／業者提供）

▲全場灑滿高密度泡泡，在專業DJ音樂與MC帶動下隨節奏飛舞，營造如夢似幻的粉紅泡泡海。（圖／業者提供）
除了泡泡秀，「Pink一夏」主題活動也推出多重驚喜，包含免費冰品刮刮樂、限量霜淇淋挑戰、粉紅系「白日夢沙灘」打卡場景、周末限定「胖卡市集」等。終場更有火舞演出，為夏日派對畫下完美句點。

趣味的「霜淇淋擠擠樂」挑戰則在每周日登場，挑戰者只要在10秒內成功擠出25公分高的霜淇淋，即可現場再獲一支免費霜淇淋。每日限量25位，想挑戰就得早點來報到。

▲台中馬拉灣今年暑假推出「粉紅泡泡派對」、「白日夢沙灘」。（圖／業者提供）

▲「白日夢沙灘」則以粉紅陽傘、浮板、泳圈與氣墊沙發，打造出度假感十足的沙灘場景。（圖／業者提供）
夢幻系打卡景點「白日夢沙灘」則以粉紅陽傘、浮板、泳圈與氣墊沙發，打造出度假感十足的沙灘場景，已成人氣打卡點之一。

▲九族文化村暑假全新打造「水戰場」，以及嘉年華表演。（圖／業者提供）

▲「中彰投鄉親」遊九族文化村，出示證件購票可享門票680元優惠（原價980元）。（圖／業者提供）
不只馬拉灣嗨翻夏天，南投九族文化村則推出「中彰投鄉親優惠」，即日起至20日限時10天，出示證件購票享門票680元優惠（原價980元）。暑期檔期《九族清涼嘉年華》同步登場，入園即送刮刮樂，每周抽賓士與千萬獎項。

▲九族文化村暑假全新打造「水戰場」，以及嘉年華表演。（圖／業者提供）

▲九族文化村暑假全新打造「水戰場」。（圖／業者提供）
此外，園區全新打造「水戰場」與活力滿滿的嘉年華表演，也吸引親子與年輕族群前往同樂，盡情放電，度過清涼的夏日時光。

關鍵字： 台中旅遊 馬拉灣 白日夢沙灘 粉紅泡泡派對 南投旅遊 九族文化村 樂園優惠

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