乾淨純樸遊客少！泰國董里詳細旅遊指南　獨享蒂芬妮藍海灘

點評：把這個旅遊指南存好放好，暑假衝！

文、圖／943

泰國去過很多次、想去很少遊客的地方嗎？曼谷、清邁、清萊、大城、普吉島、喀比、合艾都去過了，想去目前還滿少人知道的新景點嗎？這次943去到泰國南部一個去過的人都說不錯的小城－董里，董里也是被Lonely Planet選為2017年十大最佳亞洲城市之一喔！943會去董里也是泰國觀光局朋友推薦，再加上遊客少，於是就跑來探險了～

照例先整理董里的旅遊亮點：



1. 泰國有錢又安全的城市，民風純樸、街上非常乾淨，遊客很少很清靜。

2. 飯店非常便宜又超值。

3. 水上活動是穿救生衣下水排成人龍進石灰岩洞，比坐船有fu～

4. 有獨步泰國的青蛙頭嘟嘟車

5. 是東南亞少數可看到美人魚的地方～

董里府又稱噹府，泰文發音就像噹「ㄉ一ㄤ」，英文名稱是Trang。位置其實就在泰國和馬來西亞邊界附近而已，也離普吉島和喀比不遠。

董里府在泰國南部，所以從曼谷轉國內線飛到董里。

皇雀航空Nok Air雖是廉航，國內線來回含稅也只要1千多台幣而已，但居然有送免費的托運行李15公斤和礦泉水150ml一瓶，水瓶很小很可愛，航程1小時又25分鐘。值得注意的是泰國的國內線比照國際線：起飛45分鐘前關櫃、不准攜帶100ml以上的液體上機，比台灣和日本都嚴格呀！大概因為這個規定所以皇雀航空就發免費飲水和免費咖啡＆茶吧！

建議到董里一定要體驗非常特別的青蛙頭嘟嘟車，董里是一個不太觀光的城市，只有一些背包客和馬來西亞華人就近過來旅行，我們的司機蔡先生是當地出生的華人第三代，只會講泰文和一點點華語及潮州話（很接近台語），但還是很親切的帶我們到處拍照。

前面說過董里是非常有錢的城市，我和朋友剛到董里時只覺得馬路怎麼這麼乾淨、路上的車子怎麼汽車比機車多，而且都是洗得乾乾淨淨又擦得亮亮的轎車，到了第二天查資料才知道董里因為種植經濟作物橡膠，而且是泰國第一個種植橡膠的地方。泰國是世界橡膠出口最大的國家，由此可知董里的重要性。

第一天下午我們搭青蛙頭嘟嘟車市區漫遊（1小時250 THB，去4～5個景點），來到董里第一任總督也是泰國橡膠之父許心美紀念公園，難怪董里看起來這麼乾淨悠閒又有錢，原來是這位華裔總督從馬來西亞引進橡膠到泰國，難怪後人要建公園紀念他。

象徵董里的地標：美人魚（儒艮）噴水池

董里海外Libong利邦島是東南亞少數可以看到美人魚的海域，只有董里和菲律賓才有，幸運的人才看得到美人魚喔！

董里老街上古色古香的老建築，這裡曾經被葡萄牙統治過，所以也有一些葡萄牙風格。唐人街可以看到很多中文招牌、放在地面供奉的土地公。（這個習俗在越南、柬埔寨、澳門也很常見）

街上彩繪講述著董里的歷史背景，謝謝同行友人願意跟我一起出來自助旅行還兼模特兒。

董里除了有葡萄牙風格外，也因為接近馬來西亞邊界而有一些馬來西亞南洋風格，這排街屋是不是就很有南洋的風情呢？唐人街融合了泰國、馬來西亞、葡萄牙、東南亞華人文化，董里真是一個多元文化融合的小城呀！雖是泰國南部但董里的穆斯林都住在城外的郊區，城市裡面住的都是泰國人和華人。

來董里以前問有來過的朋友，每個人都說董里很純樸友善，原本以為純樸小城會不會很無聊，結果夜市竟然這麼潮，有LIVE BAND的pub餐廳、飲料店、街頭藝人歌手，這是披頭四過馬路的經典場景啊！這夜市名叫 Cinta Garden～

因為董里很有錢又很有閒的緣故，夜市給人的第一印象就是「好乾淨」，而且很大的優點是「座椅很多」，隨時可以坐下來休息、聽現場演唱或享用食物。建議看哪攤人多再買，華人攤子賣的食物會比較好吃～

來逛夜市的都是當地人，衣服一件只要50～100 THB，各種生活用品和玩具，和曼谷的夜市相比一點也不觀光，遊客好像只有我們兩個台灣人，哈哈！我們真是闖入當地人的生活了！

第二天出海跳島，董里各家旅行社賣的行程基本上大致就是兩家船公司在跑，行程和價格都差不多。一家是藍色船、一家是粉紅船，我們在碼頭的店買的行程是藍色船，跳島一日遊一天大約700B，也有去蘭塔島的。

這位導遊應該是我在泰國南部跳島遇到最認真的導遊了，沿途一直講解、講笑話，看我們是外國人還跑來特別關心我們是否有聽懂，（還好遇到一位英文很好的泰國女生同船幫忙翻譯）還認真示範浮潛面鏡使用方法。船和面鏡都滿新的，還提醒我們從沙灘上來時記得要用船口的水桶沖掉身上的沙子再上船。（果然是很愛乾淨的董里人啊！）

Mook Island （Koh Mook 意思是沙灘天使）跳島第一站就是排成一列下水進去石灰岩洞穴，這個是相較於其他地方跳島比較不同的特色。普吉那邊是出海划小船在石灰岩洞外面，董里的跳島則是每個人拉著前面遊客的救生衣，由最前方的導遊拉著前進。在洞穴裡伸手不見五指，可帶頭燈，導遊還教我們玩一些口號遊戲，滿有趣的！

洞穴很乾淨，沒有什麼恐怖的東西或蝙蝠之類，只是有些船漏油了有一些浮油。這個點的水質有些浮游生物，像水族箱那種等級吧！不過這點主要不是浮潛而是石灰岩洞。

我這張照片是回船上時拍的，去程大家的相機都交給船夫放在防水箱裡保管，因為穿過石灰岩洞就是一個小小的山谷，大家在這邊玩水、拍照，導遊的水上活動花招很多。

中午大家肚子餓了就在船的一樓排隊吃buffet，這比943去年在喀比吃到的把費豐盛一點，有7～8種菜色＋2種水果，都滿不錯吃的！有2～3樣配菜是不辣的，可以問一下工作人員。

午餐後接下來跳島第二站Kedang的海域也非常清澈透明，潛水教練會帶人去看珊瑚礁（都是褐色的）。這天是一月又天氣有點陰陰的，但也沒冷到需要帶浴巾，風吹得很舒服。

第三站在一個很美的小島海灘，雖然沒有很熱但很多人還是下去玩水，有一些黃色、藍色的熱帶魚。

沿途的海水是有點接近tiffany藍，很美～

因為地形的關係，雖然董里這邊海域的奇岩怪石沒有喀比那邊石灰岩地形多，但也是有不錯的美景。

這石頭我就覺得很像海裡探出頭的張嘴大海怪。

跳島第四站會停在水質很清澈的地方讓大家下水浮潛，董里這邊不知道為什麼，海水超級鹹的啊！這站的魚非常多，比喀比跳島多滿多的。我們這艘船還有下午茶咖啡蛋糕（這是在喀比和普吉島跳島沒有的福利，價格還比喀比普吉便宜），有人把蛋糕捏碎往水裡丟，魚群馬上像爆炸一樣湧上來，很適合拍影片。

我們在董里跳島是跟碼頭這家店訂的，服務人員很親切，也可以借洗手間更衣。飯店接駁車新穎豪華（董里人果然很有錢啊啊啊），在董里可以從飯店直接穿拖鞋去跳島或把布鞋寄放在店裡，走木棧板到碼頭搭船，董里不像喀比要走好長一段沙灘不適合穿拖鞋走容易磨破皮，但跳島有些點需要赤腳涉水上岸，一上船就要穿拖鞋囉！

到董里除了體驗青蛙頭嘟嘟車以外，還有一個沒做就無法體驗董里當地文化的事情－吃早餐！這間是當地人推薦最有名的早餐店：Ruean Thai，詳細地點請參見本文後方943標示的各點地圖。

為什麼到董里要吃早餐呢？因為前面說過董里因為種植橡膠賺大錢，種橡膠就是半夜趁日出前收割橡膠樹皮流出來的樹液以免凝固。早餐就是收工後的一餐，當然要吃得最豐盛，所以董里人的早餐就像港式飲茶這樣有很多道自由選擇，董里人也喜歡悠悠閒閒的選多種點心來吃完豐盛的早餐。

原本在網路上只看到很多人來董里吃早餐，但自己查了資料才知道原來早餐是董里文化非常重要的一環。

在董里吃早餐的程序是：

1. 先拿自己桌上的桌號單

2. 去挑選自己想要哪些點心

3. 連同桌號單交給櫃台幫你重新加熱

4. 會有免費的熱烏龍茶，也可以自己加20塊錢到最裡面的飲料櫃台點奶茶、咖啡等等各種飲料

一籠只要20 THB呀！這麼便宜的港式飲茶全世界找不到啦！店裡還有泰國政府發的小綠人標誌，表示這家餐廳的清潔和美味度是獲得泰國政府認證的。

董里有名的美食除了早餐就是燒豬（烤乳豬）一盤100 THB，烤乳豬的皮滿脆的，三層肉的油脂溶出來口感溼潤不錯吃！這盤混合了烤乳豬和蜜汁臘肉，在這家早餐店可以同時吃到，真不錯～

我們在當地人推薦來的這家早餐店是華裔開的，看到我們是外國人不懂點早餐的順序，還跑來教我們。其中炸雙胞胎（不是油條）的阿姨會講一點華語，幫我們解除不少疑惑。

我們的董里早餐！炸的雙胞胎沾綠色班蘭葉的醬（不是芥末！），叉燒包（BBQ Bao）滿好吃的！營業時間從早上6點到10點，但不保證9點還有食物可以點～ XDD

到董里除了搭青蛙頭嘟嘟車、逛夜市、吃美食，學做有當地傳統的手工DIY也是接近當地文化的方式之一。董里每年2月都會舉辦非常有當地特色的風球大賽，這是務農的當地人家為了要趕走偷吃稻穀的麻雀而衍生的傳統節慶活動（就像賽龍舟那樣），比賽誰家的風球最漂亮、發出最大聲音趕走麻雀。風球非常巨大，有好幾層樓高，竹竿上有五彩旗幟、椰子葉、鈴鐺狀的裝飾。

比賽前像下圖這樣放在家門口

當地很會製作風鈴的老師會教想要體驗的人手工DIY製作這種竹子和椰子殼做的風鈴，用手一拉繩子就能讓竹蜻蜓一般的葉片旋轉同時發出聲響。

看起來滿好玩的，用手機翻譯軟體加比手畫腳問了老師，學做一整天可作2個小風鈴（下圖）＋1個大風球，一整天學費每人2000 THB，一班五人內，也可以帶回家當玩具。

泰國老師（空門．布拉攝老師）不太會英文，但是嘟嘟車司機會一點英文可以幫忙翻譯。（他應該也是當地不多懂英文又很聰明能舉一反三的嘟嘟車司機了，人很親切）如果想要去DIY體驗課程可以聯絡這位司機（皮查優．林辛 先生）帶你去老師家，從董里市區過去車程大約半個多小時，來回一車450 THB。

最後就是這次在董里住到好驚喜的超值飯店呀！這是一般大小，同行友人住的那間還更大一些些。這樣的房間只要600元泰銖！台幣才500多呀！這種規格在曼谷大概要1000台幣，在台北要2000，在日本至少要3000台幣呀！

董里有這種價格的飯店我也覺得很神奇，當然董里車站前有很多老飯店也是這種價格，但我們怕吵，決定還是住這種酒店式公寓。

有圖有真相：雙人房台幣589元，評價8.6分

只是名字有點難記，長普那卡林公寓，每次順序都會記錯XDD 公寓很簡單，因為是公寓不是飯店所以沒有面紙和電話是嗎？房間內提供大瓶礦泉水2瓶、免費wifi、電視、冷氣、冰箱、洗髮精、沐浴乳，943唯一的小行李也一併入境了。

長普那卡林公寓的缺點是熱水器不太夠力，熱水不太熱，不過在泰國天氣並不冷，就不計較了，但是抽風機有點吵，所以都不開抽風機，浴室倒是滿乾淨的。

飯店人員和大部分董里人一樣非常親切友善，櫃台旁還有免費咖啡粉、阿華田粉，也有賣泡麵、藥妝補充包等等。

我們在董里住到的第二間飯店Jaroonsak Grand雖然也是很便宜，一晚才$369 NT，但感覺就沒有第一間那麼優又有點設計感（下圖）

第二間飯店牆壁有點薄，我隔壁那間情侶開電視整晚的聲音都聽得到，冷氣又很吵，好想念上面那間酒店式公寓喔！晚餐我們去了鄰近不遠飯店人員推薦我們的一間華人餐廳Khao Tom Pui2，google上評價不低有4分，座位很多又乾淨，都是當地家庭在吃，我們語言不通雞同鴨講了20分鐘，但服務員超有耐心～炒飯60B很大盤不錯吃，雖然在泰國點菜都等得有點久呵呵！

也可以買董里名產「董里蛋糕」（有點像班蘭蛋糕，手工繁複但不錯吃）。巴掌大一盒35 THB，有香草、咖啡、香蘭、一般蛋糕原味、鮮奶蛋糕口味、巧克力、橙子口味。我們請司機問當地人之後找到這間Beechwood cake 休息站有賣。

地址在：119 Tambon Na Yong Nuea, Amphoe Na Yong, Chang Wat Trang 92170 泰國

至於紀念品，有些地方有儒艮（海牛）造型的木雕鑰匙圈，是用董里當地產的一種芳香木頭Teptaro手工雕刻而成的裝飾品，可以當衣櫥芳香劑，過了幾年沒香味只要磨掉表面就會重新有香味了。

943建議董里行程可以這樣安排：



Day 1：曼谷轉機，中午抵達董里。下午董里市區一日遊＋手工藝DIY



Day 2：跳島一日遊



Day 3：體驗董里早餐，逛市場、轉去麗貝島、合艾等其他地方。

總之董里是個值得來悠閒度假的好地方，乾淨、治安不錯、純樸，親子遊也可以考慮。一年四季都是輕薄短袖，重點是住宿很便宜～～

943祝大家有個愉快的董里之旅喔！