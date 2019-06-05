韓國瑜花蓮造勢帶動？端午訂房近全滿、東大門夜市下午提早開

▲韓國瑜宣布前往花蓮造勢。（圖／記者季相儒攝）

記者蔡玟君／台北報導

高雄市長韓國瑜宣布於8日在花蓮六期重劃區（東大門）參加第二場造勢活動，吸引許多韓粉決定跟隨力挺，但針對此活動是否造成花蓮車票與訂房情況更難搶，花蓮縣觀光處處長唐玉書表示，由於端午節連假對觀光業者來說本就是重要節日，目前花蓮飯店訂房情況已近全滿，但為了韓國瑜造勢活動，唐玉書表示，東大門夜市當天下午會提早營業。

▲花蓮翰品酒店。（圖／花蓮翰品酒店提供）

唐玉書表示，對觀光業者來說，端午節連假本就是重要節日，目前花蓮訂房狀況已近全滿，但對於韓國瑜決定來花蓮參加造勢活動表示高度歡迎，藉著這個活動能有更多人潮能來到花蓮，並在花蓮觀光，藉此帶動觀光熱潮與經濟，抱持樂觀並歡迎。

花蓮翰品酒店總經理孫薈茹表示，目前端午節連假訂房狀況已幾乎滿房，僅剩零星套房，韓國瑜宣布來花蓮造勢後，的確有收到訂房詢問，同時預定用餐的情況也有增加，但對訂房整體來說沒有太大差異。

▲東大門夜市。（圖／記者王兆麟翻攝）

台鐵則表示，針對外傳韓國瑜造勢產生搶票狀況，台鐵局表示，目前到花蓮的班次並沒有搶票狀況，因為原本端午節第一時間搶票就已訂滿，週四中午以後、週五中午以前尖峰時段車票已完售，週日收假日也全滿，與韓國瑜至花蓮造勢無關。