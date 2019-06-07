蔥柚醬獨家特調！台南老宅火鍋　湯底加了日本大蔥清爽順口

點評：看起來好好吃啊！

文、圖／男子的日常生活

這次來台南，除了來品嚐貝果與甜甜圈外，也跑來老宅吃火鍋。 這裡不只空間獨特，食材也 別具心裁 。有加入日本大蔥的湯底，特製蔥柚沾醬，無毒野菜盤，光聽就令人更加期待。





毛房 蔥柚鍋 ·冷藏肉專門店將兩戶兩層樓老舊建築打通經過整復，保留傳統古厝的特色，水泥磚瓦、傳統窗花都讓整個空間綻放台式舊時光的氣息。

這裡一樓與二樓都有不少座位，採一人一鍋的形式，喜歡靠著窗邊的座位，還有美麗天色陪伴。





手切黑羽土雞去骨腿套餐＄420｜



套餐含霧峰鄉益全香米或讚岐烏龍麵、無毒野菜盤、古早味冬瓜檸檬





使用台南龍崎放牧土雞，將肉放進熱鍋裡煮上兩至三分鐘後，咬著雞肉好Q，帶點皮，帶點油脂也好鮮香。





頂級究好豚腹協套餐＄320｜



套餐含霧峰鄉益全香米 或 讚岐烏龍麵、無毒野菜盤、古早味冬瓜檸檬





帶著油花的部位，豬肉咬著嚼勁，相當爽口，覺得這次點的雞肉與豬肉口感都挺不錯的。









特別喜歡毛房 蔥柚鍋 ·冷藏肉專門供應的菜盤，將日本大蔥、洋蔥、紫山藥、水蓮、蘋果切片、紅蘿蔔等新鮮蔬菜一起放進昆布湯鍋裡，煮出來的湯頭是淡淡的鮮甜；煮好的配料，也能沾上店家特製的蔥柚醬， 相當清爽。





主食挑選的烏龍麵也好Q彈阿，毛房 蔥柚鍋 ·冷藏肉專門的湯頭與唯一提供的蔥柚沾醬，都走清爽(也較清淡)的路線，相對喜歡重口味的人，可能會覺得少了一味，不過我們倆倒是蠻喜歡的，整份餐點吃完也感覺較沒負擔。

毛房 蔥柚鍋 ·冷藏肉專門



地址：台南市東區府東街148號

時間：11:30 ~ 14:00、17:30 ~ 21:00

文章提供by男子的日常生活

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