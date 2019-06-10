天天遊花蓮週週抽總統套房！6部宣傳影片超溫馨　手刀衝一波

▲花蓮縣政府推出6部《來自花蓮的邀約》宣傳影片，邀請民眾把握春遊補助尾聲到花蓮走走。（圖／翻攝自影片，下同）

旅遊中心／綜合報導

陽光明媚氣候宜人夏天即將到來，隨著天氣漸漸穩定，正有打算來場國內小旅遊？近期花蓮縣政府發布《來自花蓮的邀約》，6支充滿童趣又有質感的宣傳影片系列，邀請民眾到好山好水好好玩的花蓮走走，放下都市的紛擾，深度療癒身心靈，同時特別在今年6~9月共規劃了18 項暑期強檔活動迎接花蓮觀光人潮。然而，出遊訂房忙著比價找折扣之餘，花蓮縣政府還加碼週週抽總統套房的好康優惠。

「你寄給誰？」「寄給張惠妹」一群無憂無慮的花蓮小朋友，帶著「厚重」的禮物走向郵局寄件，原來是因為0206花蓮震災後觀光客銳減，孩子們希望邀請全台灣一起再度回到花蓮走走，因此透過地震形成的大理石碎片進行彩繪創作，有人畫花蓮名產西瓜、有人畫花蓮的山、星星或海豚，充滿各式各樣的花蓮元素令人看完好感動，《來自花蓮的邀約》更成為花蓮首發觀光宣傳片，相當吸睛。

來自花蓮的邀請，你收到了嗎？ https://www.youtube.com/watch?v=lljPEYVTOv8

《一起來U雅》影片中，透過小女孩緩緩的在雨中漫步，感受花蓮連下雨天也別有風情，在花蓮不只花和雨很優雅，優雅地等待、閱讀、喝下午茶…都相當具有禪意，讓喜歡慢慢旅行的文人雅士，到花蓮來趟時間靜止般的漫遊，樂得優雅。

來自花蓮的邀請：一起U雅吧 https://www.youtube.com/watch?v=4BlbBi3UA3g

熱愛追求速度、刺激的人，對於影片《爽！》的海邊泛舟一定感到熱血沸騰，從小男孩追著哥哥們的摩托車，大鬧想去海邊玩的嘶吼聲，貫穿忙碌生活中想fun的心，那種想玩就玩、曬出一身古銅肌膚的陽光味道，令人羨慕不已！隨著大男孩們划船落水瞬間飛濺的水花，同時高呼「爽、好爽、超級爽」，讓人想即刻收拾行李前往花蓮度假。

來自花蓮的邀請：爽！ https://www.youtube.com/watch?v=PgwIcXut1vs

來自花蓮的邀請：瓦拉米星際交流 https://youtu.be/r8EMN7z_6Xs

你相信嗎？山林裡什麼都有可能發生！《瓦拉米星際交流》小朋友們天真地說曾經和外星人一起踢足球、吃泡麵的童言童語令人忍俊不住。事實上，花蓮一向是國際觀光客的旅遊勝地，因此這波宣傳影片特別安排馬來西亞遊客與小朋友互動的經歷，成為他們想像中的「外星人」；當然，這個「外星人」不一定就是外國人，也可能就是和他們有著不同生活文化，卻不吝於分享新鮮事，而成為他們童年美好記憶的你我唷！

來自花蓮的邀請：後山有嘻哈 https://www.youtube.com/watch?v=6wpqBfU36J0

超洗腦的音樂MV《後山有嘻哈》，以花蓮特產西瓜為主題創作成饒舌樂曲，將花蓮人吃西瓜、如何挑選西瓜等生活百態編寫成朗朗上口的歌詞，並結合動感的舞蹈，影片中透過紅、黃、藍三大色彩呈現活潑亮眼的視覺，讓人想手刀買顆花蓮西瓜大嗑一場啦！

來自花蓮的邀請：海的搖籃曲 https://www.youtube.com/watch?v=CPSVMihqXsg

相較於前一首洗腦動感的舞曲，《海的搖籃曲》反而用寧靜的海浪聲以及小女孩柔柔的嗓音在耳邊低語：「你平常的時候會不會很累，現在要不要和我一起閉上眼睛聽海浪的聲音」，透過海浪聲洗滌現代人忙碌的心靈，睡一場好覺。畫面中在沙灘上搭起小帳棚，幽暗中一盞明燈，直直打中露營愛好者的心靈，原來花蓮不只好玩，也能修復都市人受傷疲憊的心。

看完6支花蓮觀光宣傳影片，肯定很想手刀訂飯店前往花蓮度假了吧！6月底前，只要入住花蓮合法旅宿，可於「天天遊花蓮 週週抽總套」活動頁面(https://hualien-breathing.com)完成報名手續，即有機會抽中總統套房。

▲▼暑期豔陽出遊好時光，花蓮縣政府各機關於6~9月間推出18項精彩活動，像是金針花季和夏戀嘉年華年年吸引眾多觀光人潮。（圖／花蓮縣政府提供）





花蓮縣內各機關為即將到來的夏季，更在6-9月共規劃了18項暑期強檔活動，滿足各類旅遊客群喜好，包括親子最愛6/29~8/11花蓮紅面鴨FUN暑假活動、7/12~8/11鯉魚潭夜間水舞劇場展演、7/1~8/25知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園；追星族必朝聖的7/4~11夏戀嘉年華演唱會活動；知性文青不能錯過的盛會7/19~21原住民族聯合豐年節、6/21世紀大畫-金氏世界紀錄認證儀式；還有7/27~28鼓王爭霸戰、8/3~9/15金針花季以及國際泛舟鐵人三項競賽及等多項活動，將陸續接力登場，迎接不分國內外的好朋友來花蓮共同享受美好的夏季饗宴。