暑假遊花蓮！金氏紀錄世紀大佛畫布　高掛太平洋濱迎接您

▲花蓮紅面鴨FUN暑假活動，有融合文化、藝術的「魔法花園」水舞劇場表演。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣為即將到來的夏季，在6-9月共規劃了18 項暑期強檔活動，包括花蓮紅面鴨FUN暑假活動、鯉魚潭夜間水舞劇場展演、夏戀嘉年華演唱會活動、原住民族聯合豐年節、知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園、鼓王爭霸戰、金針花季、國際泛舟鐵人三項競賽及世紀大畫-金氏世界紀錄認證儀式等多項活動，將陸續接力登場，迎接國內外的好朋友來花蓮共同享受美好的夏季饗宴。

今年7月19日至21日的「原住民族聯合豐年節」，將特別邀請紐西蘭原住民毛利族舞蹈團至花蓮進行樂舞交流演出，也設置110攤展售攤位，要讓遊客選購花蓮最在地特色的原民風味與工藝文創等商品；

另外由國際知名禪畫藝術家洪啟嵩所創作，166公尺X72.5公尺，面積超過12,000平方公尺的「世紀大佛」畫布，約五十層樓高，總面積達30座籃球場，將於6月21日在新天堂樂園戶外舉行「世紀大畫-金氏世界紀錄認證儀式」，迎接夏至第一道曙光，彷彿置身在旭日東昇的廣大無垠的淨土之域。

▲為期一週的「夏戀嘉年華演唱會」，為暑假全國最大型戶外演唱會，舞台規格也比照小巨蛋的舞台聲光效果。

6月29日至8月11日的「2019花蓮紅面鴨FUN暑假活動」，活動會場將融入「愛麗絲夢遊仙境」的童話場景以及設置趣味性的親子互動設施，；其中，在7月12日至8月11日每晚19:30及20:30，將展演融合文化、藝術的「魔法花園」水舞劇場，引用花蓮在地原民文化傳說，結合在地演員、山水及科技，量身打造「台灣唯一、花蓮獨有的山水實境秀」。

7月4日至11日的「夏戀嘉年華演唱會」活動，為暑假期間全國最大型戶外演唱會，邀請多組亞洲巨星歌手輪番熱力登場，舞台規格也比照小巨蛋的舞台聲光效果。為期8天的活動，天天安排多元的音樂主題，每天都有壓軸歌手領銜帶領，帶給歌迷不一樣的夜晚，讓美妙的音樂豐富這個暑假。另外，7月1日至8月25日「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」、7月27日至28日「2019客鼓鳴心–鼓王爭霸戰」，都是值得訪花旅客前往一遊的觀光亮點。

▲花蓮赤柯山及六十石山有壯麗的高山金針花海。

花蓮縣觀光處長唐玉書表示，為打造「花園城市」，縣府推出「花花相連、花花世界」活動，油菜花／波斯花（1~2月）、櫻花／黃金風鈴木／柚花（3月）、百合花／桐花（4月）、阿勃勒／鳳凰花（5~6月）、蓮花／向日葵（7月）、金針花（8~9月）、芒花（10~12月），歡迎國內外遊客一年四季都可來花蓮賞花。尤其是全國三大金針山中的赤柯山及六十石山，在縣府「金針留花政策」推動下，提供民眾炎夏上山欣賞壯麗的高山金針花海。今年更以富里在地產業特色營造花香、米香、茶更香的產業活動，結合梅子、金針、稻米、茶葉農作產季，整合周邊農家推出春採青梅、夏稻豐收、秋賞金針、好食冬嚐等四季主题農遊行程，引領遊客進行農村旅遊體驗。

以上相關活動資訊，請上花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/

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