終於要開了！台南「貨櫃公園」6月6日試營運　640坪親子樂園玩瘋

▲台南貨櫃公園將在6月6日正式試營運。（圖／翻攝自台南貨櫃公園臉書專頁）



旅遊中心／綜合報導

有貨櫃就有人潮，台灣近幾年掀起貨櫃風潮，趁著這波熱潮業者看準商機在台南永康夜市旁打造全新景點「台南貨櫃公園」，佔地640坪、多達40個貨櫃打造親子樂園，不過開幕時間卻從原本預定的四月份一延再延，終於將在6月6日搶在端午連假前正式試營運。

台南貨櫃公園以親子為主題打造貨櫃公園，為了與其他貨櫃市集做出區隔，台南貨櫃公園不僅僅可以逛可以吃還多了許多玩樂場所，園區內設有建築設計中心、教育中心、美食街、兒童遊樂設施等區域，讓家長可以帶著小朋友玩樂一整天。

▲台南貨櫃公園佔地640坪。（圖／台南貨櫃公園）



兒童遊樂設施方面來一趟絕對玩不完，體驗活動包括繩索冒險、卡丁車、樹屋、轉轉溜滑梯、貨櫃滑草坡、彩虹攀岩場及立體迷宮等設施。也設有相對大人系的體驗活動像是烘焙教室、DIY教室、肚皮舞、瑜珈等多元化活動。

台南貨櫃公園採門票制，全票150元，台南市民、學生可享優惠票120元；3至12歲與65歲以上長者，以及身心障礙者可享門票100元，3歲以下免費入場。官方目前宣布將在6月6日正式試營運，詳細體驗活動和開園優惠，則需注意官方訊息。

地址：台南市永康區大同街705號

時間：早上11點至晚上9點