超應景端午限定！苗栗「龍舟彩繪稻」驚艷全場　站上免費景觀台眺望

▲苗栗端午限定彩繪稻田。（圖／攝影師《飛翔在天際》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



旅遊中心／綜合報導

端午連假即將到來！別光待在家吃粽子，出門走走也很應景，苗栗最新彩繪稻田出爐，一條巨大龍舟就藏在綠油油稻田裡，4色彩繪稻田拼湊出栩栩如生的龍舟，成為端午節最應景的免費打卡點。

▲四色不同顏色稻作拼湊成龍舟圖樣。



苗栗苑裡鎮農會每年推出的彩繪稻田總是吸引大批遊客朝聖，彩繪稻田創意無極限，可愛的石虎、黃色小鴨都超吸睛，每逢過節期間也會推出期間限定的應景彩繪田，像是去年聖誕節的聖誕老人與可愛麋鹿，如今龍舟也成了今年端午最應景的一道風景。

▲空拍照向下眺望龍舟栩栩如生。



從空拍鏡頭向下眺望，黃色、綠色、白色與紫色的水稻拼湊成一大艘巨大龍舟圖，龍舟上載著肉粽，一旁題著「粽情端午」四個大字，過節氣氛滿點。遊客想拍下整幅彩繪稻田可以到景觀台上，不過景觀台有開放時間限制，遊客想要朝聖請先注意開放時間。

▲景觀台能拍下整個彩繪稻作。

稻田彩繪觀景台

開放時間：星期二～星期日（9：00到16：30）＊星期一公休

地址： 苗栗縣苑裡鎮彎麗路99號

＊以上圖片由攝影師《飛翔在天際》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



