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萌翻啦！大象、柴柴睡倒「休眠動物園」　高雄吹冷氣免費逛2大展

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▲休眠動物園。（圖／高雄夢時代提供）

▲夢遊休眠動物園展六月登場。（圖／高雄夢時代提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

夏天好熱又想出門走走就去看展吧，高雄夢時代從六月起推出2大特展「夢遊休眠動物園」與「運動FUN很大 成功體育文具60周年展」，各式主題拍不停，且全都開放民眾免費入場參觀。

▲休眠動物園。（圖／高雄夢時代提供）

▲超可愛的睡翻天動物園。

萌萌睡覺動物園即將在6月1日起至7月14日展出，5大主題展區包括好眠神樹、夢遊扭蛋、愛睏冰屋、瞌睡牧場還有網美必拍的巨型稻草捲和「夢境草原」，裡頭有睡到不醒人事的休眠大象、累到東倒西歪的休眠驢子、休眠企鵝等，光看就療癒。高達3米的巨型酣睡鐘塔扭蛋機還可將限定商品和幸運籤帶回家。

▲休眠動物園。（圖／高雄夢時代提供）

▲驢子睡倒。

▲休眠動物園。（圖／高雄夢時代提供）

▲企鵝與北極熊萌萌睡相。

逛完了動物區就到文具區走走，夢時代與成功體育文具共同舉辦的「運動FUN很大 成功體育文具60周年展」也將在同一時間展出，讓大小朋友不必曬太陽就能瘋玩運動場。

▲成功體育文具60周年展。（圖／高雄夢時代提供）

▲運動FUN很大成功體育文具60周年展。

展覽規劃七大主題區，包括長15米長的彩虹跑道、走入時光隧道「走過一甲子的成功」展區、青春回憶復古溜冰場場景、還有超過500顆籃球排列的繽紛籃球場，網美必拍舒壓打擊場與美肌健身房，超巨大文具等造景超好拍，玩一下午都不膩。

▲成功體育文具60周年展。（圖／高雄夢時代提供）

▲15米長的彩虹跑道。

▲成功體育文具60周年展。（圖／高雄夢時代提供）

▲美肌健身房還有拍照道具。

時間：2019年6月1日～2019年7月14日
地點：夢時代8樓時代會館（高雄市前鎮區中華五路789號8樓）
費用：免費入場

關鍵字： 高雄旅遊 休眠動物園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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