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桃園也有！石門熱氣球嘉年華6/15登場　今年還有小小兵熱氣球

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▲桃園石門熱氣球嘉年華。（圖／取自愛ㄑ桃臉書專頁)
▲一年一度的桃園石門熱氣球嘉年華又來了。(圖／取自愛ㄑ桃粉絲團)

記者黃士原／台北報導

一年一度的桃園石門熱氣球嘉年華又來了，即將於6月15日至6月23日登場，想體驗熱氣球繫留的朋友不用再跑台東，在桃園也能好好玩。雖然這次活動只有9天，但今年將加碼推出小小兵與章魚造型熱氣球，而且假日晚間還有光雕噴火秀。

只有9天的石門熱氣球嘉年華升空體驗(繫留)以網路預約方式報名為主，每天上下午各一場，每場限量100名，6月10日早上10:30開放6月15日至18日的預約，6月17日開放6月18日至23日的預約。兒童身高110公分以上才能搭乘，國小以下學童須由成人家屬陪同才能搭乘。


▲小小兵造型熱氣球曾經現身鹿野高台。（圖／翻攝自臺灣熱氣球嘉年華-Taiwan Balloon Festival臉書專頁）

今年還在石門水庫現場打造一座嘉年華式的大型遊樂園，裡面有數座大型充氣裝置，每個高度都有6公尺，有多項趣味關卡遊戲，只要完成闖關就能獲得專屬的紀念品。而假日還加碼推出音樂會、同樂市集及夜間光雕噴火秀等。

這次在假日加碼的夜間光雕噴火秀，主打親子觀樂風格與懷舊電子音樂，由知名DJ編曲，以輕快音樂為主，配合熱氣球的巨型噴火器，在晚上能享受到震撼的火焰光影效果。

▲桃園石門熱氣球嘉年華。（圖／取自愛ㄑ桃臉書專頁)
▲熱氣球嘉年華在桃園也有。（圖／取自愛ㄑ桃臉書專頁)

今年還有免費的熱氣球周邊體驗，熱氣球Walk in(6月16日至21日、6月23日)是走進充了氣的的熱氣球，看看熱氣球裡的奧秘；熱氣球教育營(6月15日、6月22日)則是由講解員解說熱氣球內部構造與原理，以及熱氣球組裝教學。

2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華
地點：桃園市大溪區石門水庫南苑

關鍵字： 旅遊情報 桃園石門熱氣球嘉年華

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柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

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