直擊！觀光局用台灣香蕉宣傳觀光　限量1000根免費送日本人瘋搶

▲交通部觀光局今年參加日本東北絆祭，更設攤發送台灣香蕉。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

已連續9年舉辦的日本東北「絆祭」，在日本時間1日於福島市登場，除了可以一次看到東北地區6大代表祭典，還有多樣東北地區各地小吃在這裡集結。台灣觀光局今年不僅是絆祭第一次開放加入絆祭遊行的海外團體，為了推廣台灣觀光，更在活動現場發放限量1000根台灣香蕉，吸引日本民眾排起超長人龍搶著領取。

▲交通部觀光局東京事務所所長鄭憶萍。

▲來自旗山的香蕉在福島絆祭現場發送。

交通部觀光局東京事務所所長鄭憶萍表示，此次除了帶著台北慶和館的舞龍舞獅與三太子團隊，於絆祭前導遊行登場外，在福島市政府旁的會場區內，更設置觀光局攤位，同時與日本進口商合作，在1日與2日每天在現場分4至5個時段，總計發放1000根來自旗山的台灣香蕉，「因為台灣香蕉在日本很受歡迎。」鄭憶萍說到。

▲日本民眾排起長長隊伍等著領台灣香蕉。

▲每人可以領一根。

根據記者現場直擊，當交通部觀光局工作人員在攤位舉牌可以排隊免費領台灣香蕉後，立刻吸引許多日本民眾目光，還沒到發放時間，觀光局攤位前就已出現超長100人隊伍。

▲等著領香蕉的民眾。

▲在活動當天限量發送1000根免費香蕉。

日本進口商Wismettacフーズ株式會社販賣營業部經理岩崎 薰表示，進口台灣水果已有15年時間，主要是將台灣的香蕉、鳳梨、芒果等水果進口後鋪貨至全日本超市販售。岩崎 薰說：「台灣香蕉比較香和甜，以前在所有日本人的印象裡，台灣香蕉就是高價的象徵，但現在許多年輕人已不知道了。」因此希望藉著台灣水果的魅力，協助交通部觀光局宣傳台灣觀光，提升想前往台灣旅遊的意願，同時讓更多人認識台灣香蕉的好。